Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала года - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250602/v-krymu-otdokhnuli-bolee-polutora-millionov-turistov-s-nachala-goda-1146878564.html
В Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала года
В Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала года - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала года
В Крыму за пять месяцев текущего года отдохнули более 1,5 миллиона туристов, что на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T10:19
2025-06-02T10:20
отдых в крыму
туризм в крыму
крым
новости крыма
минкурортов крыма
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146876200_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dea329cbd7ce802edcf17800eb0fa179.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за пять месяцев текущего года отдохнули более 1,5 миллиона туристов, что на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Как уточнил Аксенов, средний уровень загрузки коллективных средств размещения в мае составил 53,3%, (+6,5% по сравнению с прошлым годом).К летнему сезону в Крыму подготовлены порядка 350 пляжей, более 1100 коллективных средств размещения и порядка 450 туристских маршрутов различной направленности. Пройдут десятки событийных мероприятий для молодежи, семей с детьми, людей всех возрастов, добавил глава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличился поток иностранных туристовВ Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР
https://crimea.ria.ru/20250602/v-krymu-startoval-kurortnyy-sezon-kakim-budet-leto-na-poluostrove-1146803200.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146876200_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a56d3d3dbf89c262e18680c3982dd137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых в крыму, туризм в крыму, крым, новости крыма, минкурортов крыма, сергей аксенов
В Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала года

В Крыму с начала года отдохнули более полутора миллионов туристов - Аксенов

10:19 02.06.2025 (обновлено: 10:20 02.06.2025)
 
© РИА Новости КрымЯлта. Набережная
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за пять месяцев текущего года отдохнули более 1,5 миллиона туристов, что на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С начала года в Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов. Это на 17 % выше уровня аналогичного периода 2024 года", - написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил Аксенов, средний уровень загрузки коллективных средств размещения в мае составил 53,3%, (+6,5% по сравнению с прошлым годом).
К летнему сезону в Крыму подготовлены порядка 350 пляжей, более 1100 коллективных средств размещения и порядка 450 туристских маршрутов различной направленности. Пройдут десятки событийных мероприятий для молодежи, семей с детьми, людей всех возрастов, добавил глава республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму увеличился поток иностранных туристов
В Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР
Отдыхающий на косе Беляус в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
08:43
В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуострове
 
Отдых в КрымуТуризм в КрымуКрымНовости КрымаМинкурортов КрымаСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:44На Украине уничтожены цеха по производству и хранению беспилотников
12:32Проблемы Брюсселя и Киева: чего ждать от нового президента Польши
12:17В Запорожской области установили дополнительный выходной
12:08Крымский мост открыт для проезда
12:06Число пострадавших в ЧП с поездом Брянской области выросло до 104-х
11:54Крымский мост закрыт
11:47Атака дронов на военные аэродромы РФ: в чем цель провокации
11:36Путин назвал Байконур символом российско-казахстанского партнерства
11:26В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу мест
11:19Магнитные бури на Земле - ученые назвали причину космического шторма
10:59В Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давности
10:44Члены ОПГ обворовывали ж/д-составы в Тверской области 3:29
10:32Что известно о состоянии пострадавших в ЧП с поездом в Брянской области
10:19В Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала года
10:15Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры
10:07В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя
09:57"Россия сегодня" запускает новый проект о жизни в Новороссии
09:28Как крымчане будут отдыхать в июне - инфографика
09:13Новый тренд: какую недвижимость скупают в Крыму
08:43В Крыму стартовал курортный сезон: каким будет лето на полуострове
Лента новостейМолния