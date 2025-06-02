https://crimea.ria.ru/20250602/v-krymu-otdokhnuli-bolee-polutora-millionov-turistov-s-nachala-goda-1146878564.html

В Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала года

В Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала года - РИА Новости Крым, 02.06.2025

В Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала года

В Крыму за пять месяцев текущего года отдохнули более 1,5 миллиона туристов, что на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T10:19

2025-06-02T10:19

2025-06-02T10:20

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за пять месяцев текущего года отдохнули более 1,5 миллиона туристов, что на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Как уточнил Аксенов, средний уровень загрузки коллективных средств размещения в мае составил 53,3%, (+6,5% по сравнению с прошлым годом).К летнему сезону в Крыму подготовлены порядка 350 пляжей, более 1100 коллективных средств размещения и порядка 450 туристских маршрутов различной направленности. Пройдут десятки событийных мероприятий для молодежи, семей с детьми, людей всех возрастов, добавил глава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличился поток иностранных туристовВ Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР

https://crimea.ria.ru/20250602/v-krymu-startoval-kurortnyy-sezon-kakim-budet-leto-na-poluostrove-1146803200.html

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2025

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