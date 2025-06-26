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Город Саки стал лидером по загруженности номеров в Крыму - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Город Саки стал лидером по загруженности номеров в Крыму
Город Саки стал лидером по загруженности номеров в Крыму - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Город Саки стал лидером по загруженности номеров в Крыму
В 2025 году высокий туристский спрос зафиксирован сразу на нескольких направлениях. Лидирующую позицию занял город Саки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T17:02
2025-06-26T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. В 2025 году высокий туристский спрос зафиксирован сразу на нескольких направлениях. Лидирующую позицию занял город Саки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Он добавил, что на втором месте Евпатория, где заняты 68% номеров. Третье место досталось Ялте с показателем 64%.Анализ въездного потока, по словам Ганзия, показывает, что 61% туристов прибывает в Крым на личном транспорте, еще 39% – по железной дороге.В 2025 году министр отметил значительное улучшение работы досмотровых пунктов на главных транспортных коридорах, особенно на Крымском мосту. Среднее время прохождения процедуры, по его словам, составляет 6 минут.Также введены новые мобильные досмотровые комплексы в Армянске и Джанкое. Они позволяют проверять автомобили без выгрузки личных вещей, ускоряя процесс и не снижая качество контроля. Отдельные полосы организованы для пассажиров легкового и автобусного транспорта с кондиционированными помещениями, что значительно повышает уровень комфорта.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область готова сотрудничать с Крымом в туристических проектахСпрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, крым, сергей ганзий, минкурортов крыма, саки, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Город Саки стал лидером по загруженности номеров в Крыму

В городе Саки 71% номерного фонда загружен

17:02 26.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. В 2025 году высокий туристский спрос зафиксирован сразу на нескольких направлениях. Лидирующую позицию занял город Саки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Он добавил, что на втором месте Евпатория, где заняты 68% номеров. Третье место досталось Ялте с показателем 64%.
"Это говорит о том, что у нас востребованы абсолютно все направления: западное побережье, восточное, безусловно, южнобережные направления", – отметил министр.
Анализ въездного потока, по словам Ганзия, показывает, что 61% туристов прибывает в Крым на личном транспорте, еще 39% – по железной дороге.
В 2025 году министр отметил значительное улучшение работы досмотровых пунктов на главных транспортных коридорах, особенно на Крымском мосту. Среднее время прохождения процедуры, по его словам, составляет 6 минут.
Также введены новые мобильные досмотровые комплексы в Армянске и Джанкое. Они позволяют проверять автомобили без выгрузки личных вещей, ускоряя процесс и не снижая качество контроля. Отдельные полосы организованы для пассажиров легкового и автобусного транспорта с кондиционированными помещениями, что значительно повышает уровень комфорта.

"Мы видели пики в майские праздники, в период празднования Дня России. Работа ведется активно (по развитию досмотровых пунктов – прим. ред.)", – заключил Ганзий.

На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.
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НовостиНовости КрымаКрымСергей ГанзийМинкурортов КрымаСакиТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризм
 
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