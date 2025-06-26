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Город Саки стал лидером по загруженности номеров в Крыму

Город Саки стал лидером по загруженности номеров в Крыму - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Город Саки стал лидером по загруженности номеров в Крыму

В 2025 году высокий туристский спрос зафиксирован сразу на нескольких направлениях. Лидирующую позицию занял город Саки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T17:02

2025-06-26T17:02

2025-06-26T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. В 2025 году высокий туристский спрос зафиксирован сразу на нескольких направлениях. Лидирующую позицию занял город Саки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Он добавил, что на втором месте Евпатория, где заняты 68% номеров. Третье место досталось Ялте с показателем 64%.Анализ въездного потока, по словам Ганзия, показывает, что 61% туристов прибывает в Крым на личном транспорте, еще 39% – по железной дороге.В 2025 году министр отметил значительное улучшение работы досмотровых пунктов на главных транспортных коридорах, особенно на Крымском мосту. Среднее время прохождения процедуры, по его словам, составляет 6 минут.Также введены новые мобильные досмотровые комплексы в Армянске и Джанкое. Они позволяют проверять автомобили без выгрузки личных вещей, ускоряя процесс и не снижая качество контроля. Отдельные полосы организованы для пассажиров легкового и автобусного транспорта с кондиционированными помещениями, что значительно повышает уровень комфорта.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область готова сотрудничать с Крымом в туристических проектахСпрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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