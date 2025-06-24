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Трамп призвал Израиль не атаковать Иран - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Трамп призвал Израиль не атаковать Иран
Трамп призвал Израиль не атаковать Иран - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Трамп призвал Израиль не атаковать Иран
Президент США Дональд Трамп призвал Израиль не атаковать Иран и немедленно отозвать своих пилотов. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T14:40
2025-06-24T15:05
новости
дональд трамп
обострение между израилем и ираном
израиль
иран
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал Израиль не атаковать Иран и немедленно отозвать своих пилотов. Об этом пишет РИА Новости.24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, проинформировал иранский телеканал Press TV. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху в понедельник также заявили, что Израиль согласился с инициативой американского лидера Дональда Трампа о перемирии, поскольку устранил угрозы в ядерной и ракетной сферах со стороны Ирана.Однако спустя несколько часов израильские СМИ сообщили, что Иран выпустил ракету по северу страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать на это решительный ответ. Иран отрицает нарушение перемирия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать.Ранее военный эксперт Александр Хроленко выразил мнение, что прочный мир на Ближнем Востоке невозможен, поскольку для США стратегически важны иранские углеводородные ресурсы, а Тегеран хорошо вооружен и готов отстаивать свои интересы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Израиле заявили о достижении целей военной операции против ИранаВ Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с ИзраилемСША и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ
https://crimea.ria.ru/20250624/12-dnevnaya-voyna-kto-pobedil-i-chto-na-samom-dele-nuzhno-trampu-v-irane-1147458832.html
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новости, дональд трамп, обострение между израилем и ираном, израиль, иран, политика
Трамп призвал Израиль не атаковать Иран

Трамп потребовал от Израиля отозвать пилотов и не атаковать Иран

14:40 24.06.2025 (обновлено: 15:05 24.06.2025)
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал Израиль не атаковать Иран и немедленно отозвать своих пилотов. Об этом пишет РИА Новости.
24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, проинформировал иранский телеканал Press TV. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху в понедельник также заявили, что Израиль согласился с инициативой американского лидера Дональда Трампа о перемирии, поскольку устранил угрозы в ядерной и ракетной сферах со стороны Ирана.
Однако спустя несколько часов израильские СМИ сообщили, что Иран выпустил ракету по северу страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать на это решительный ответ. Иран отрицает нарушение перемирия.
"Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, сейчас же", – сказано в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать.
Ранее военный эксперт Александр Хроленко выразил мнение, что прочный мир на Ближнем Востоке невозможен, поскольку для США стратегически важны иранские углеводородные ресурсы, а Тегеран хорошо вооружен и готов отстаивать свои интересы.
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