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Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном
Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном
Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T12:43
2025-06-24T12:43
обострение между израилем и ираном
дмитрий песков
израиль
иран
россия
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с вами видели заявление из канцелярии премьер-министра Израиля (Биньямина Нетаньяху - ред.), мы слышали заявление господина (министра иностранных дел Ирана Аббаса - ред.) Аракчи, пока других заявлений из Тегерана мы не видели, не слышали. И мы, конечно же, видели заявления, многочисленные заявления президента (США Дональда - ред.) Трампа. Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам, комментируя перемирие между Ираном и Израилем.Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошел их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.Президент США Дональд Трамп заявлял, что две враждующие страны Ближнего Востока договорились о перемирии. По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль сделает это через 12 часов. В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций не было. Однако, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран готов прекратить удары. Одновременно с этим во вторник сирены воздушной тревоги сработали в различных районах Израиля в связи с ракетными пусками из Ирана. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) сообщила о шести запусках ракет со стороны Ирана. При этом Press TV утверждает, что было четыре волны ракетных запусков со стороны Ирана.Позже иранский телеканала Press TV сообщил, что Иран прекратил огонь в сторону Израиля. Это подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил его не нарушать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Израиле заявили о достижении целей военной операции против ИранаВ Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с ИзраилемТрамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем
израиль
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обострение между израилем и ираном, дмитрий песков, израиль, иран, россия, сша, политика
Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном

Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном

12:43 24.06.2025
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами видели заявление из канцелярии премьер-министра Израиля (Биньямина Нетаньяху - ред.), мы слышали заявление господина (министра иностранных дел Ирана Аббаса - ред.) Аракчи, пока других заявлений из Тегерана мы не видели, не слышали. И мы, конечно же, видели заявления, многочисленные заявления президента (США Дональда - ред.) Трампа. Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать", - сказал Песков журналистам, комментируя перемирие между Ираном и Израилем.
Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошел их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что две враждующие страны Ближнего Востока договорились о перемирии. По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль сделает это через 12 часов. В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций не было. Однако, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран готов прекратить удары. Одновременно с этим во вторник сирены воздушной тревоги сработали в различных районах Израиля в связи с ракетными пусками из Ирана. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) сообщила о шести запусках ракет со стороны Ирана. При этом Press TV утверждает, что было четыре волны ракетных запусков со стороны Ирана.
Позже иранский телеканала Press TV сообщил, что Иран прекратил огонь в сторону Израиля. Это подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил его не нарушать.
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Обострение между Израилем и ИраномДмитрий ПесковИзраильИранРоссияСШАПолитика
 
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