https://crimea.ria.ru/20250615/ssha-obrushit-na-iran-vsyu-voennuyu-mosch-v-sluchae-ataki-na-shtaty--tramp-1147222427.html

США обрушат на Иран всю военную мощь в случае атаки на Штаты – Трамп

США обрушат на Иран всю военную мощь в случае атаки на Штаты – Трамп - РИА Новости Крым, 15.06.2025

США обрушат на Иран всю военную мощь в случае атаки на Штаты – Трамп

США обрушат на Иран всю мощь американских вооруженных сил в невиданных ранее масштабах, если тот атакует Штаты каким-либо образом. Такое заявление в соцсети... РИА Новости Крым, 15.06.2025

2025-06-15T09:47

2025-06-15T09:47

2025-06-15T09:49

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израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. США обрушат на Иран всю мощь американских вооруженных сил в невиданных ранее масштабах, если тот атакует Штаты каким-либо образом. Такое заявление в соцсети Truth Social сделал президент США Дональд Трамп.При этом американский лидер отметил, что США могут обеспечить соглашение между Израилем и Ираном и прекратить кровавый конфликт между двумя странами."Мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить этому кровавому конфликту конец!" – написал Трамп.Также американский президент заявил, что США не имели никакого отношения к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье."США не имели никакого отношения к ... нападению на Иран", – написал Трамп.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночной атаки нанесла урон подземному комплексу на иранском ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин накануне провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Утром израильские СМИ сообщили, что при атаке Ирана по Израилю погибли два человека, еще по меньшей мере 21 получили ранения. В Тегеране в результате удара Израиля по жилому дому погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 20 детей.В субботу днем началась эвакуация россиян из Ирана. По данным посольства РФ в Баку, в Азербайджан вывезены 86 россиян.Вечером 14 июня Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, сша, иран, политика, обострение между израилем и ираном, израиль