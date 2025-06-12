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"Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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"Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится
"Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится - РИА Новости Крым, 12.06.2025
"Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится
Бунт мигрантов в США, который подпитывают оппоненты президента Дональда Трампа в Конгрессе и спецслужбах, рискует перекинуться на другие города и может... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T09:29
2025-06-12T09:29
мнения
радио "спутник в крыму"
александр гусев
сша
дональд трамп
политика
миграционная политика
новости
протесты
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Бунт мигрантов в США, который подпитывают оппоненты президента Дональда Трампа в Конгрессе и спецслужбах, рискует перекинуться на другие города и может превратиться в гражданскую войну, так что не исключено введение военного положения в ряде штатов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев, отметив, что причины происходящего лежат в "глубинной болезни" Америки.По мнению эксперта, ситуация, которая сейчас складывается в Калифорнии, конкретно в Лос-Анджелесе, и уже перекинулась на Техас, временным явлением назвать нельзя.Рейды по злачным местам, которых в Калифорнии несметное количество, массовое выдворение нелегальных мигрантов, запреты на въезд в США гражданам ряда стран, жесткие проверки официально прибывших и многое другое создает определенную напряженность в американском обществе, и не потому, что это делает именно администрация Трампа, считает эксперт."Ведь что такое Соединенные Штаты? Это Ноев ковчег. Страна, в которой все мигранты, кроме коренного американского населения – индейцев. Все остальное – народ, что говорится, пришлый, в разное время появившийся в Америке. И кого считать мигрантами? Поэтому вопрос этот дискутируется достаточно активно в США", – отметил Гусев.Трамп, однако, весьма четко обозначил тех, кто подлежит выдворению: это люди, которые проникают в США нелегально, а ежегодно их миллионы человек, заметил политолог."И мигрантское сообщество сейчас взбудоражено и останавливаться не собирается", – подчеркнул Гусев.При этом в стране было и продолжает действовать большое мигрантское лобби, которому сложившееся в миграционной сфере положение вещей выгодно, поэтому ситуация будет только подогреваться, считает политолог.В этой связи бунты мигрантов начнут охватывать все больше американских городов, перекидываясь из штата в штат, считает Гусев, и Трампу придется использовать войска для подавления мятежей, рискующих перерасти в гражданскую войну."Сейчас применены нацгвардией США слезоточивый газ, перцовые баллончики, водометы. И если события будут развиваться в геометрической прогрессии, то я абсолютно не исключаю введения военного положения в отдельных штатах. Все очень серьезно и ничего исключать нельзя", – резюмировал эксперт.Мнение о том, что обстановка в США будет ухудшаться на фоне протестов ранее высказал политолог-американист Малек Дудаков.Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии.Трамп заявил, что без его вмешательства "Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли", а также, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за проваленную работу.В министерстве обороны США также не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на подавление протестов.К 9 июня митингующие, продолжая нападения на полицию Лос-Анджелеса, перешли к поджогам не только ведомственных зданий, но и электромобилей и роботакси на улицах города, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса.10 июня полиция стала стрелять по протестующим резиновыми пулями, а также начала выборочные задержания участников акции.Протестные акции распространились на другие штаты: Техас, Кентукки и Джорджия, но были разогнаны силовиками. Однако позже возобновились в столице Техаса, городе Остине – губернатор штата Грег Эбботт объявил, что национальная гвардия будет размещена повсюду в Техасе в связи с обстановкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп запретил въезд в США гражданам ряда стран Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине
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РИА Новости Крым
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96
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60
мнения, александр гусев, сша, дональд трамп, политика, миграционная политика, новости, протесты, в мире
"Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится

Бунт мигрантов в США может перерасти в гражданскую войну – мнение

09:29 12.06.2025
 
© AP Photo Eric ThayerПротесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo Eric Thayer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Бунт мигрантов в США, который подпитывают оппоненты президента Дональда Трампа в Конгрессе и спецслужбах, рискует перекинуться на другие города и может превратиться в гражданскую войну, так что не исключено введение военного положения в ряде штатов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев, отметив, что причины происходящего лежат в "глубинной болезни" Америки.
По мнению эксперта, ситуация, которая сейчас складывается в Калифорнии, конкретно в Лос-Анджелесе, и уже перекинулась на Техас, временным явлением назвать нельзя.
"Это событие, которое быстро не проходит. Это глубинная болезнь Соединенных Штатов. И Трамп взялся ее лечить. Если не удается, приходится вырезать что-то, проводить какие-то операции, как ввод национальной гвардии. И ситуация, мне кажется, будет усложняться, потому что недовольных очень много", – сказал Гусев.
Рейды по злачным местам, которых в Калифорнии несметное количество, массовое выдворение нелегальных мигрантов, запреты на въезд в США гражданам ряда стран, жесткие проверки официально прибывших и многое другое создает определенную напряженность в американском обществе, и не потому, что это делает именно администрация Трампа, считает эксперт.
"Ведь что такое Соединенные Штаты? Это Ноев ковчег. Страна, в которой все мигранты, кроме коренного американского населения – индейцев. Все остальное – народ, что говорится, пришлый, в разное время появившийся в Америке. И кого считать мигрантами? Поэтому вопрос этот дискутируется достаточно активно в США", – отметил Гусев.
Трамп, однако, весьма четко обозначил тех, кто подлежит выдворению: это люди, которые проникают в США нелегально, а ежегодно их миллионы человек, заметил политолог.
"И мигрантское сообщество сейчас взбудоражено и останавливаться не собирается", – подчеркнул Гусев.
При этом в стране было и продолжает действовать большое мигрантское лобби, которому сложившееся в миграционной сфере положение вещей выгодно, поэтому ситуация будет только подогреваться, считает политолог.
"Это на руку определенной части американской элиты, которая засела прежде всего в Конгрессе, есть она и в спецслужбах. Есть люди, которые раскачивают лодку под названием "американское общество". Выделяются деньги достаточно большие на это под разными предлогами и по разным направлениям. Задача этих людей – раскачать политическую внутреннюю ситуацию в США", – сказал эксперт.
В этой связи бунты мигрантов начнут охватывать все больше американских городов, перекидываясь из штата в штат, считает Гусев, и Трампу придется использовать войска для подавления мятежей, рискующих перерасти в гражданскую войну.
"Сейчас применены нацгвардией США слезоточивый газ, перцовые баллончики, водометы. И если события будут развиваться в геометрической прогрессии, то я абсолютно не исключаю введения военного положения в отдельных штатах. Все очень серьезно и ничего исключать нельзя", – резюмировал эксперт.
Мнение о том, что обстановка в США будет ухудшаться на фоне протестов ранее высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии.
Трамп заявил, что без его вмешательства "Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли", а также, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за проваленную работу.
В министерстве обороны США также не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на подавление протестов.
К 9 июня митингующие, продолжая нападения на полицию Лос-Анджелеса, перешли к поджогам не только ведомственных зданий, но и электромобилей и роботакси на улицах города, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса.
10 июня полиция стала стрелять по протестующим резиновыми пулями, а также начала выборочные задержания участников акции.
Протестные акции распространились на другие штаты: Техас, Кентукки и Джорджия, но были разогнаны силовиками. Однако позже возобновились в столице Техаса, городе Остине – губернатор штата Грег Эбботт объявил, что национальная гвардия будет размещена повсюду в Техасе в связи с обстановкой.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияАлександр ГусевСШАДональд ТрампПолитикаМиграционная политикаНовостиПротестыВ мире
 
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