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"Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится

"Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится - РИА Новости Крым, 12.06.2025

"Глубинная болезнь США": почему вспыхнул бунт мигрантов и чем кончится

Бунт мигрантов в США, который подпитывают оппоненты президента Дональда Трампа в Конгрессе и спецслужбах, рискует перекинуться на другие города и может... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T09:29

2025-06-12T09:29

2025-06-12T09:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Бунт мигрантов в США, который подпитывают оппоненты президента Дональда Трампа в Конгрессе и спецслужбах, рискует перекинуться на другие города и может превратиться в гражданскую войну, так что не исключено введение военного положения в ряде штатов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев, отметив, что причины происходящего лежат в "глубинной болезни" Америки.По мнению эксперта, ситуация, которая сейчас складывается в Калифорнии, конкретно в Лос-Анджелесе, и уже перекинулась на Техас, временным явлением назвать нельзя.Рейды по злачным местам, которых в Калифорнии несметное количество, массовое выдворение нелегальных мигрантов, запреты на въезд в США гражданам ряда стран, жесткие проверки официально прибывших и многое другое создает определенную напряженность в американском обществе, и не потому, что это делает именно администрация Трампа, считает эксперт."Ведь что такое Соединенные Штаты? Это Ноев ковчег. Страна, в которой все мигранты, кроме коренного американского населения – индейцев. Все остальное – народ, что говорится, пришлый, в разное время появившийся в Америке. И кого считать мигрантами? Поэтому вопрос этот дискутируется достаточно активно в США", – отметил Гусев.Трамп, однако, весьма четко обозначил тех, кто подлежит выдворению: это люди, которые проникают в США нелегально, а ежегодно их миллионы человек, заметил политолог."И мигрантское сообщество сейчас взбудоражено и останавливаться не собирается", – подчеркнул Гусев.При этом в стране было и продолжает действовать большое мигрантское лобби, которому сложившееся в миграционной сфере положение вещей выгодно, поэтому ситуация будет только подогреваться, считает политолог.В этой связи бунты мигрантов начнут охватывать все больше американских городов, перекидываясь из штата в штат, считает Гусев, и Трампу придется использовать войска для подавления мятежей, рискующих перерасти в гражданскую войну."Сейчас применены нацгвардией США слезоточивый газ, перцовые баллончики, водометы. И если события будут развиваться в геометрической прогрессии, то я абсолютно не исключаю введения военного положения в отдельных штатах. Все очень серьезно и ничего исключать нельзя", – резюмировал эксперт.Мнение о том, что обстановка в США будет ухудшаться на фоне протестов ранее высказал политолог-американист Малек Дудаков.Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии.Трамп заявил, что без его вмешательства "Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли", а также, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за проваленную работу.В министерстве обороны США также не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на подавление протестов.К 9 июня митингующие, продолжая нападения на полицию Лос-Анджелеса, перешли к поджогам не только ведомственных зданий, но и электромобилей и роботакси на улицах города, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса.10 июня полиция стала стрелять по протестующим резиновыми пулями, а также начала выборочные задержания участников акции.Протестные акции распространились на другие штаты: Техас, Кентукки и Джорджия, но были разогнаны силовиками. Однако позже возобновились в столице Техаса, городе Остине – губернатор штата Грег Эбботт объявил, что национальная гвардия будет размещена повсюду в Техасе в связи с обстановкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп запретил въезд в США гражданам ряда стран Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр гусев, сша, дональд трамп, политика, миграционная политика, новости, протесты, в мире