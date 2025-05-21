Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев
Трамп предлагает репатриировать украинских мигрантов - The Washington Post
© AP Photo Noah BergerУкраинская беженка держит плакат возле саммита НАТО в Вашингтоне
© AP Photo Noah Berger
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Президент США Дональд Трамп осознал реальное положения дел на Украине и потерял доверие как к украинским лидерам, так и к украинским мигрантам. Последние, "прикрываясь войной", просто ищут, где им выгодно, но не являются патриотами, а, значит, не станут хорошими американцами. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что Трамп предложил репатриировать украинских мигрантов из США. В документах, с которыми ознакомилась газета, сказано, что более 200 тысяч украинцев могут стать частью процесса добровольного перемещения. Помимо украинцев, в проекте документов также упоминаются гаитяне, афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Администрация президента США планирует потратить до 250 миллионов долларов из фондов иностранной помощи на возвращение мигрантов.
"Здесь речь идет о том, что явной симпатии к украинцам Трамп не испытывает. Он готов вернуть их на родину, невзирая на то, что там идут боевые действия и что они скрываются в США часто под видом людей, пострадавших от этих боевых действий. Он понимает, что, как правило, это люди, которые прикрываются войной, а на самом деле просто хотят жить в Штатах, ищут, где им выгодно, на родину им наплевать. <...> Здесь видно отсутствие патриотизма. И явно, что они не будут хорошими американцами: если не любят свою страну, то вряд ли смогут любить какую-то другую", - сказал Шатров.
По словам политолога, нынешний американский лидер - человек с консервативными традиционными ценностями, он патриот своей страны и как любой патриот с уважением относится к другим, таким же как он, патриотам своего государства. А другое отношение к своей стране вызывает у него "неприятные чувства".
"Видно, что он относится с уважением к президенту Владимиру Путину, потому что Путин - явный патриот России, как и Трамп - патриот США", - заметил Шатров.
Также эксперт напомнил, что Трамп активно борется с нелегальной миграцией, это его позиция как в первый, так и во второй президентский сроки.
"(К Трампу - ред.) пришло понимание, что украинских мигрантов уже достаточно много в США, и он готов их с радостью отправить обратно. <...> Такое отношение к ним связано с осознанием реального положения дел на Украине и полной потерей доверия как к украинским лидерам, так, к сожалению, и к некоторым представителям украинского народа в виде тех же мигрантов", - считает эксперт.
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