https://crimea.ria.ru/20250521/amerikantsami-ne-stanut-pochemu-tramp-predlagaet-deportirovat-ukraintsev-1146590815.html

Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев

Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев

Президент США Дональд Трамп осознал реальное положения дел на Украине и потерял доверие как к украинским лидерам, так и к украинским мигрантам. Последние,... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T13:09

2025-05-21T13:09

2025-05-21T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Президент США Дональд Трамп осознал реальное положения дел на Украине и потерял доверие как к украинским лидерам, так и к украинским мигрантам. Последние, "прикрываясь войной", просто ищут, где им выгодно, но не являются патриотами, а, значит, не станут хорошими американцами. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее издание The Washington Post сообщило, что Трамп предложил репатриировать украинских мигрантов из США. В документах, с которыми ознакомилась газета, сказано, что более 200 тысяч украинцев могут стать частью процесса добровольного перемещения. Помимо украинцев, в проекте документов также упоминаются гаитяне, афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Администрация президента США планирует потратить до 250 миллионов долларов из фондов иностранной помощи на возвращение мигрантов.По словам политолога, нынешний американский лидер - человек с консервативными традиционными ценностями, он патриот своей страны и как любой патриот с уважением относится к другим, таким же как он, патриотам своего государства. А другое отношение к своей стране вызывает у него "неприятные чувства"."Видно, что он относится с уважением к президенту Владимиру Путину, потому что Путин - явный патриот России, как и Трамп - патриот США", - заметил Шатров.Также эксперт напомнил, что Трамп активно борется с нелегальной миграцией, это его позиция как в первый, так и во второй президентский сроки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, дональд трамп, мнения, мигранты, игорь шатров, в мире, новости