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Протесты в США: в Лос-Анджелесе готовятся ввести нацгвардию и морпехов
Протесты в США: в Лос-Анджелесе готовятся ввести нацгвардию и морпехов - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Протесты в США: в Лос-Анджелесе готовятся ввести нацгвардию и морпехов
В Лос-Анджелесе рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов перерос в стычки с протестующими. На фоне протестов власти РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T11:11
2025-06-08T11:11
2025-06-08T11:11
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пит хегсет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов перерос в стычки с протестующими. На фоне протестов власти планируют ввести силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой телеканал Fox News.Также на фоне протестов в штате Калифорния министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что на акциях в стране будет запрещено носить маски."Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?" - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запретил и ограничил въезд в Штаты гражданам 19 стран в целях обеспечения государственной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцевСША ждет война наркокартелей против власти из-за реформ Трампа – мнение
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, лос-анджелес, протесты, нелегальные мигранты, в мире, происшествия, дональд трамп, пит хегсет, новости
Протесты в США: в Лос-Анджелесе готовятся ввести нацгвардию и морпехов
В Лос-Анджелесе готовятся ввести воска нацгвардии на фоне протестов нелегальных мигрантов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов перерос в стычки с протестующими. На фоне протестов власти планируют ввести силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой телеканал Fox News.
"Сегодня вечером мы введем Национальную гвардию. Мы продолжим выполнять свою работу. Мы дадим отпор этим людям. Вы можете протестовать сколько угодно. У вас есть права, гарантированные Первой поправкой, но, если вы пересечете эту черту, нападете на офицеров или уничтожите имущество, вы будете привлечены к ответственности", – заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Томас Хоман.
Также на фоне протестов в штате Калифорния министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.
"Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон. Они приведены в состояние повышенной готовности", – написал он в одной из соцсетей.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что на акциях в стране будет запрещено носить маски.
"Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?" - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.
Ранее сообщалось
, что президент США Дональд Трамп запретил и ограничил въезд в Штаты гражданам 19 стран в целях обеспечения государственной безопасности.
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