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Протесты в США: в Лос-Анджелесе готовятся ввести нацгвардию и морпехов

Протесты в США: в Лос-Анджелесе готовятся ввести нацгвардию и морпехов - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Протесты в США: в Лос-Анджелесе готовятся ввести нацгвардию и морпехов

В Лос-Анджелесе рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов перерос в стычки с протестующими. На фоне протестов власти РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T11:11

2025-06-08T11:11

2025-06-08T11:11

сша

лос-анджелес

протесты

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пит хегсет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов перерос в стычки с протестующими. На фоне протестов власти планируют ввести силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой телеканал Fox News.Также на фоне протестов в штате Калифорния министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что на акциях в стране будет запрещено носить маски."Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?" - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запретил и ограничил въезд в Штаты гражданам 19 стран в целях обеспечения государственной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцевСША ждет война наркокартелей против власти из-за реформ Трампа – мнение

сша

лос-анджелес

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, лос-анджелес, протесты, нелегальные мигранты, в мире, происшествия, дональд трамп, пит хегсет, новости