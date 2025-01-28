https://crimea.ria.ru/20250128/ssha-zhdet-voyna-narkokarteley-iz-za-migratsionnykh-reform-trampa--mnenie-1143710481.html

США ждет война наркокартелей против власти из-за реформ Трампа – мнение

США ждет война наркокартелей против власти из-за реформ Трампа – мнение - РИА Новости Крым, 28.01.2025

США ждет война наркокартелей против власти из-за реформ Трампа – мнение

В крупных мегаполисах США рискует вспыхнуть уличная война наркокартелей против полиции на фоне миграционных реформ президента Дональда Трампа. Террористическая... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T07:37

2025-01-28T07:37

2025-01-28T08:04

мнения

малек дудаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В крупных мегаполисах США рискует вспыхнуть уличная война наркокартелей против полиции на фоне миграционных реформ президента Дональда Трампа. Террористическая угроза в стране сегодня на очень высоком уровне. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.После отправки Пентагоном военных на границу с Мексикой в помощь пограничникам команда Трампа стала использовать "акт об иностранных врагах", чтобы определить миграцию как иностранное вторжение на территорию США. Ранее американист предупреждал, что это может перерасти в большой конфликт с наркокартелями.Сегодня эксперт уверен, что картели уже готовы давать сдачи.По его словам, на данный момент список дел по миграционным процессам в американских судах приближается к 4 миллионам, и на их заслушивание уйдут годы. Именно поэтому администрация Трампа вводит процедуру ускоренной депортации для всех нелегалов, кто не может подтвердить официальный статус в США за последние два года.Политолог отмечает, что в Колорадо прошли первые рейды против членов латиноамериканского картеля Трен де Арагуа, который захватывает целые жилые комплексы в городах и участвует в переделе рынков наркотрафика в США."Денег и оружия у него предостаточно, как и бандитов из числа нелегалов", – добавил Дудаков.При этом власти демократических штатов, в частности Колорадо и Иллинойса, сотрудничают с Трампом неохотно и готовы встать на защиту депортируемых, мешая правительству США проводить рейды, что также обострит ситуацию, считает эксперт.Одновременно вице-президент США Джей Ди Вэнс обещает "всерьез взяться за афганцев", которых массово завезли в страну после бегства из Кабула, добавил политолог. В их числе, как и среди выходцев из Центральной Азии, много джихадистов, массово въезжавших в США через южную границу, отметил Дудаков.А это значит, что "война со всеми бенефициарами бесконтрольной миграции только набирает обороты", считает он.Ранее Дудаков объяснил цель администрации Трампа, указами которого сегодня оказалось парализованным правительство США.Избранный в ноябре 2024 года президент США Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января 2025-го. На церемонии инаугурации американский лидер сделал ряд заявлений, которыми декларировал кардинальные изменения в политике страны. В том числе пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на территорию США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.В первые же часы после церемонии он подписал десятки указов. Среди них – введение режима чрезвычайного положения на южной границе США с Мексикой. Накануне стало известно, что Трамп дал указание Иммиграционной и таможенной полиции активно наращивать число арестованных мигрантов, об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на информированные источники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США закрыли въезд в страну для мигрантов из УкраиныКатастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнениеВыступление Трампа в Давосе: главные заявления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, сша, политика, мигранты, миграционная политика, терроризм