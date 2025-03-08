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16 беспилотников уничтожили над Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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16 беспилотников уничтожили над Ростовской и Белгородской областями
16 беспилотников уничтожили над Ростовской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 08.03.2025
16 беспилотников уничтожили над Ростовской и Белгородской областями
Дежурные средства противовоздушной обороны вечером в субботу уничтожили 16 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T22:18
2025-03-08T22:18
ростовская область
белгородская область
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Дежурные средства противовоздушной обороны вечером в субботу уничтожили 16 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дроны были уничтожены в период с 20.00 до 21.30 мск.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения беспилотника при отражении атаки возник пожар в частном доме. Пожарные расчеты его оперативно локализовали, никто не пострадал.В ночь на 8 марта российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями.Накануне ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие. Людей из близлежащих домов эвакуировали. Также ранения получила одна женщина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничьеНад Азовским морем и Кубанью сбили 27 беспилотниковАтака БПЛА отражена в Ростовской области
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РИА Новости Крым
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ростовская область, белгородская область, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, безопасность
16 беспилотников уничтожили над Ростовской и Белгородской областями

Над Ростовской и Белгородской областями 8 марта уничтожили 16 беспилотников

22:18 08.03.2025
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Дежурные средства противовоздушной обороны вечером в субботу уничтожили 16 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, дроны были уничтожены в период с 20.00 до 21.30 мск.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 БПЛА над территорией Белгородской области и шесть - над Ростовской областью", - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения беспилотника при отражении атаки возник пожар в частном доме. Пожарные расчеты его оперативно локализовали, никто не пострадал.
В ночь на 8 марта российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями.
Накануне ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие. Людей из близлежащих домов эвакуировали. Также ранения получила одна женщина.
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Ростовская областьБелгородская областьПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовостиБезопасность
 
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