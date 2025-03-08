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В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
В Крым доставили исторический документ семьи Романовых – эссе княжны Марины Романовой, дочери великого князя Петра Николаевича, датированное 1932 годом. Об этом РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T20:41
2025-03-08T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крым доставили исторический документ семьи Романовых – эссе княжны Марины Романовой, дочери великого князя Петра Николаевича, датированное 1932 годом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер".Документ был найден в частной коллекции во Франции, ранее он не был введен в научный оборот. Эссе было подготовлено для французского журнала Revuedes Deux Mondes.В документе подробно описывается процесс подготовки к эвакуации, переживания членов семьи и описание драгоценностей и ценностей, которые они взяли с собой на борт британского военного корабля "Мальборо".Найденные артефакты находятся в музее дворца-санатория "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой. Также музей получил картину маслом на картоне с атрибуцией рукой Марины Романовой, вышитую этническую подушку и тюбетейку, которые принадлежали Марине Петровне. Княжна и ее мать, великая княгиня Милица, очень интересовались этническими промыслами, мечтали создать музей крымско-татарского искусства. У самой Марины была коллекция крымско-татарских тканей, которые она постаралась забрать с собой из КрымаБританский крейсер "Мальборо" отплыл из Ялты 11 апреля 1919 года. На его борту навсегда покидали советскую Россию находившиеся в Крыму представители императорского дома Романовых: мать последнего императора, вдовствующая императрица Мария Федоровна, ее дочь - великая княгиня Ксения Александровна с пятью сыновьями, великий князь Николай Николаевич (младший) с женой, великий князь Петр Николаевич с женой и детьми, а также князь Феликс Юсупов с супругой Ириной. Всего вместе с сопровождающими - 70 человек. Корабль взял курс на Константинополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы ЭрмитажаКак в Севастополе реставрируют объекты культурного наследияХранители Херсонеса: секреты преданности археологов-реставраторов Рыжовых
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РИА Новости Крым
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крым, история, культура, ялта, новости крыма, музеи крыма, искусство
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых

В Крыму представили найденное во Франции уникальное эссе княжны Марины Романовой

20:41 08.03.2025 (обновлено: 20:42 08.03.2025)
 
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крым доставили исторический документ семьи Романовых – эссе княжны Марины Романовой, дочери великого князя Петра Николаевича, датированное 1932 годом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер".
Документ был найден в частной коллекции во Франции, ранее он не был введен в научный оборот. Эссе было подготовлено для французского журнала Revuedes Deux Mondes.
"Документ представляет особую ценность, поскольку раскрывает ранее неизвестные подробности об эмиграции ее семьи и братьев Николаевичей из Крыма после революции. Машинопись на кальке синей краской содержит узнаваемый рукописный автограф княжны", - говорится в сообщении.
В документе подробно описывается процесс подготовки к эвакуации, переживания членов семьи и описание драгоценностей и ценностей, которые они взяли с собой на борт британского военного корабля "Мальборо".
Найденные артефакты находятся в музее дворца-санатория "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой. Также музей получил картину маслом на картоне с атрибуцией рукой Марины Романовой, вышитую этническую подушку и тюбетейку, которые принадлежали Марине Петровне. Княжна и ее мать, великая княгиня Милица, очень интересовались этническими промыслами, мечтали создать музей крымско-татарского искусства. У самой Марины была коллекция крымско-татарских тканей, которые она постаралась забрать с собой из Крыма
"Музейную коллекцию "Дюльбера" пополнил оригинал с нотами мелодии, которую играла великая княгиня Милица, записанные Мариной Романовой в 1950 году. Мелодия ранее нигде не звучала и не публиковалась. По воспоминаниям брата Марины Петровны Романа Петровича Романова, их мать Милица хорошо играла и однажды этой мелодией впечатлила Антона Григорьевича Рубинштейна, учителя Йозефа Гофмана и Петра Чайковского", - добавили в пресс-службе.
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
1 из 4
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
2 из 4
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
3 из 4
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
4 из 4
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"
1 из 4
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"
2 из 4
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"
3 из 4
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"
4 из 4
В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
© Фото пресс-службы управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер"
Британский крейсер "Мальборо" отплыл из Ялты 11 апреля 1919 года. На его борту навсегда покидали советскую Россию находившиеся в Крыму представители императорского дома Романовых: мать последнего императора, вдовствующая императрица Мария Федоровна, ее дочь - великая княгиня Ксения Александровна с пятью сыновьями, великий князь Николай Николаевич (младший) с женой, великий князь Петр Николаевич с женой и детьми, а также князь Феликс Юсупов с супругой Ириной. Всего вместе с сопровождающими - 70 человек. Корабль взял курс на Константинополь.
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