https://crimea.ria.ru/20250308/v-krym-dostavili-unikalnyy-istoricheskiy-dokument-semi-romanovykh-1144762970.html

В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых

В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых - РИА Новости Крым, 08.03.2025

В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых

В Крым доставили исторический документ семьи Романовых – эссе княжны Марины Романовой, дочери великого князя Петра Николаевича, датированное 1932 годом. Об этом РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T20:41

2025-03-08T20:41

2025-03-08T20:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крым доставили исторический документ семьи Романовых – эссе княжны Марины Романовой, дочери великого князя Петра Николаевича, датированное 1932 годом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе управляющей кампании дворца-санатория "Дюльбер".Документ был найден в частной коллекции во Франции, ранее он не был введен в научный оборот. Эссе было подготовлено для французского журнала Revuedes Deux Mondes.В документе подробно описывается процесс подготовки к эвакуации, переживания членов семьи и описание драгоценностей и ценностей, которые они взяли с собой на борт британского военного корабля "Мальборо".Найденные артефакты находятся в музее дворца-санатория "Дюльбер" в поселке Кореиз под Ялтой. Также музей получил картину маслом на картоне с атрибуцией рукой Марины Романовой, вышитую этническую подушку и тюбетейку, которые принадлежали Марине Петровне. Княжна и ее мать, великая княгиня Милица, очень интересовались этническими промыслами, мечтали создать музей крымско-татарского искусства. У самой Марины была коллекция крымско-татарских тканей, которые она постаралась забрать с собой из КрымаБританский крейсер "Мальборо" отплыл из Ялты 11 апреля 1919 года. На его борту навсегда покидали советскую Россию находившиеся в Крыму представители императорского дома Романовых: мать последнего императора, вдовствующая императрица Мария Федоровна, ее дочь - великая княгиня Ксения Александровна с пятью сыновьями, великий князь Николай Николаевич (младший) с женой, великий князь Петр Николаевич с женой и детьми, а также князь Феликс Юсупов с супругой Ириной. Всего вместе с сопровождающими - 70 человек. Корабль взял курс на Константинополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты из стекла реставрируют в Керчи под руководством школы ЭрмитажаКак в Севастополе реставрируют объекты культурного наследияХранители Херсонеса: секреты преданности археологов-реставраторов Рыжовых

https://crimea.ria.ru/20241029/v-krym-pribyla-relikviya-imperatorskogo-doma-romanovykh-1141425392.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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