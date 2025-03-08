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Обрушение трибун с людьми в передвижном цирке: возбуждено дело
Обрушение трибун с людьми в передвижном цирке: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Обрушение трибун с людьми в передвижном цирке: возбуждено дело
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T20:01
2025-03-08T20:01
2025-03-08T20:01
самарская область
цирк
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
общество
новости
уголовный кодекс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.Накануне в Нефтегорске Самарской области обрушились несколько рядов передвижного цирка. Пострадали восемь человек, в том числе три ребенка. В госпитализации они не нуждались.По данному факту следственным управлением по региону возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"."Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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самарская область, цирк, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, общество, новости, уголовный кодекс, россия
Обрушение трибун с людьми в передвижном цирке: возбуждено дело
В Самарской области после обрушение трибун с людьми в цирке возбуждено уголовное дело