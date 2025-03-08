https://crimea.ria.ru/20250308/obrushenie-tribun-s-lyudmi-v-peredvizhnom-tsirke-vozbuzhdeno-delo-1144766548.html

Обрушение трибун с людьми в передвижном цирке: возбуждено дело

Обрушение трибун с людьми в передвижном цирке: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Обрушение трибун с людьми в передвижном цирке: возбуждено дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T20:01

2025-03-08T20:01

2025-03-08T20:01

самарская область

цирк

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

общество

новости

уголовный кодекс

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.Накануне в Нефтегорске Самарской области обрушились несколько рядов передвижного цирка. Пострадали восемь человек, в том числе три ребенка. В госпитализации они не нуждались.По данному факту следственным управлением по региону возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"."Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самарская область

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, цирк, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, общество, новости, уголовный кодекс, россия