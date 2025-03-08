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Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ

Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ

В Ростовской области после падения беспилотника загорелся жилой дом. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T21:05

2025-03-08T21:05

2025-03-08T21:10

ростовская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

юрий слюсарь

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

пожар

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Ростовской области после падения беспилотника загорелся жилой дом. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По данным Слюсаря, никто из людей не пострадал. Проживающая в загоревшемся доме семья и жители соседних домов отселены. Оценивать ущерб муниципальная комиссия будет утром.В ночь на 8 марта российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями.Накануне ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие. Людей из близлежащих домов эвакуировали. Также ранения получила одна женщина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничьеНад Азовским морем и Кубанью сбили 27 беспилотниковАтака БПЛА отражена в Ростовской области

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, пожар, общество