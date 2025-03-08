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Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ
Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ
В Ростовской области после падения беспилотника загорелся жилой дом. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T21:05
2025-03-08T21:05
2025-03-08T21:10
ростовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
юрий слюсарь
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Ростовской области после падения беспилотника загорелся жилой дом. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По данным Слюсаря, никто из людей не пострадал. Проживающая в загоревшемся доме семья и жители соседних домов отселены. Оценивать ущерб муниципальная комиссия будет утром.В ночь на 8 марта российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями.Накануне ВСУ атаковали шестью беспилотниками город Стародуб в Брянской области. В результате загорелось промышленное предприятие. Людей из близлежащих домов эвакуировали. Также ранения получила одна женщина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничьеНад Азовским морем и Кубанью сбили 27 беспилотниковАтака БПЛА отражена в Ростовской области
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ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, пожар, общество
Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ
В Ростовской области беспилотник упал на жилой дом
21:05 08.03.2025 (обновлено: 21:10 08.03.2025)