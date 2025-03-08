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8 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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8 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством
8 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством - РИА Новости Крым, 08.03.2025
8 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством
Дарье Ярохиной 24 года, но на работе ее многие называют по имени-отчеству – Дарья Васильевна. Она начальник производства по металлообработке на большом заводе,... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T19:17
2025-03-08T19:17
общество
8 марта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Дарье Ярохиной 24 года, но на работе ее многие называют по имени-отчеству – Дарья Васильевна. Она начальник производства по металлообработке на большом заводе, который выпускает более трехсот видов продукции. В подчинении у девушки работает 56 человек, и почти все они – мужчины.Конечно, в наше время женщины работают уже во всех сферах, и девушка-инженер ни у кого не вызывает удивления. Но девушка, которая за три года стала руководителем большого производственного звена - совсем другое дело. Особенно если учесть, что из всей группы университета, в которой она училась, по профессии работает всего два человека.О том, как добиться успеха в профессии и легко ли руководить опытными мужчинами вдвое старше себя, Дарья рассказала корреспонденту РИА Новости Крым.Почему инженеру не стоит идти в официантыОна закончила политехнический институт Севастопольского государственного университета. На завод пришла рядовым инженером-технологом, параллельно учась в магистратуре.Три года назад оборудования на предприятии было раза в три меньше, и работали в основном рабочие-универсалы, умеющие управляться с любым станком. Сейчас в цеху много станков ЧПУ – с числовым программным управлением, металлорежущие и литьевые машины, девять уже оснащены роботами-манипуляторами. Это "более молодежная тема", говорит Дарья. Поэтому в коллективе работает много молодежи.- Сейчас у меня мастер цеха тоже достаточно молодой парень, который учится еще в магистратуре, ему 22 года. Молодежь гибкая и более активная, мы можем больше работать, нам интересно, мы развиваемся.Раньше далеко не все студенты-инженеры хотели работать по специальности – многие уходили в торговлю или в сферу обслуживания.- У нас в группе было 25 мальчиков и две девочки, а по специальности работаю я и еще один парень. Потому что в мое время было так, что на заводах были зарплаты 23 000, а официант получал на тот момент 60. Поэтому многие ребята ушли в официанты, но они не понимали тогда, что в 30 лет их заменят восемнадцатилетними. А мы к 30 годам уже будем иметь профессию, в которой будем востребованными профессионалами высокого уровня.Сейчас на производстве средняя зарплата рабочего 80-90 тысяч, молодой человек со старта может получать 60-70, говорит Дарья. Конечно, такие зарплаты далеко не везде, но машиностроение сейчас поднимается и развивается, поэтому перспектив у инженеров гораздо больше, чем у официантов. Ее предприятие заключает договора с техникумами, университетами, принимают на практику студентов и лучшим предлагают работу.Как правильно руководить мужчинамиВскоре после прихода Дарья стала мастером, а теперь она начальник производства по металлообработке. Девушка управляет четырьмя производственными участками, на которых работает 56 человек, и из них только две девушки – операторы станков с ЧПУ.- Плюс каждый месяц приезжает новое оборудование, и естественно, к этому оборудованию нужны люди. Набор в цеха происходит постоянно, потому что работа у нас 24/7, по крайней мере, на ЧПУ, которые никогда не останавливаются.В мужском коллективе работать легче, говорит девушка. Они прямые и никогда не держат камень за пазухой.Был такой период, рассказывает Дарья, когда на нее смотрели с некоторым недоверием, приходилось на деле доказывать, что она хороший специалист, и зарабатывать авторитет знаниями и умением. И сейчас это происходит при знакомстве с новыми людьми.- И сейчас иногда я вижу эти взгляды, когда ко мне приходит взрослый, состоявшийся мужчина на собеседование. Но после разговора, когда я покажу и расскажу про каждое оборудование, что оно делает и как оно работает, они все выходят и такие - ну, теперь мы видим, что ты руководитель этого подразделения, что ты можешь. Да, приходится каждый раз доказывать, что я технический специалист, но, в принципе, я к этому привыкла еще с университета.Завод производит пресс-формы, штампы, формы под резино-технические изделия для самых разных отраслей промышленности - от самого обычного массажера для головы до сложных деталей для нефтяной промышленности. И каждый новый заказ – это как экзамен, говорит Дарья.Завод работает круглосуточно, и начальник производства часто задерживается в цеху допоздна. Даже в праздники работа продолжается. Поэтому не исключено, что даже 8 марта Дарья проведет на работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ирина Камышева
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
общество, 8 марта, промышленность в крыму, производство, производство в крыму, праздники и памятные даты
8 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством

Девушка из Крыма в 24 года стала начальником производства на большом заводе

19:17 08.03.2025
 
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Дарье Ярохиной 24 года, но на работе ее многие называют по имени-отчеству – Дарья Васильевна. Она начальник производства по металлообработке на большом заводе, который выпускает более трехсот видов продукции. В подчинении у девушки работает 56 человек, и почти все они – мужчины.
Конечно, в наше время женщины работают уже во всех сферах, и девушка-инженер ни у кого не вызывает удивления. Но девушка, которая за три года стала руководителем большого производственного звена - совсем другое дело. Особенно если учесть, что из всей группы университета, в которой она училась, по профессии работает всего два человека.
О том, как добиться успеха в профессии и легко ли руководить опытными мужчинами вдвое старше себя, Дарья рассказала корреспонденту РИА Новости Крым.

Почему инженеру не стоит идти в официанты

Она закончила политехнический институт Севастопольского государственного университета. На завод пришла рядовым инженером-технологом, параллельно учась в магистратуре.

– Когда я сюда заходила, я честно сказала, что мало что знаю и умею, но очень хочу учиться. И в меня поверили, меня взяли. Все началось с общения в коллективе, потому что в цеху есть, так скажем, "старые волки" - очень опытные рабочие, которые все знают. Я прислушивалась к этим людям.

Три года назад оборудования на предприятии было раза в три меньше, и работали в основном рабочие-универсалы, умеющие управляться с любым станком. Сейчас в цеху много станков ЧПУ – с числовым программным управлением, металлорежущие и литьевые машины, девять уже оснащены роботами-манипуляторами. Это "более молодежная тема", говорит Дарья. Поэтому в коллективе работает много молодежи.
- Сейчас у меня мастер цеха тоже достаточно молодой парень, который учится еще в магистратуре, ему 22 года. Молодежь гибкая и более активная, мы можем больше работать, нам интересно, мы развиваемся.
Раньше далеко не все студенты-инженеры хотели работать по специальности – многие уходили в торговлю или в сферу обслуживания.
- У нас в группе было 25 мальчиков и две девочки, а по специальности работаю я и еще один парень. Потому что в мое время было так, что на заводах были зарплаты 23 000, а официант получал на тот момент 60. Поэтому многие ребята ушли в официанты, но они не понимали тогда, что в 30 лет их заменят восемнадцатилетними. А мы к 30 годам уже будем иметь профессию, в которой будем востребованными профессионалами высокого уровня.
Сейчас на производстве средняя зарплата рабочего 80-90 тысяч, молодой человек со старта может получать 60-70, говорит Дарья. Конечно, такие зарплаты далеко не везде, но машиностроение сейчас поднимается и развивается, поэтому перспектив у инженеров гораздо больше, чем у официантов. Ее предприятие заключает договора с техникумами, университетами, принимают на практику студентов и лучшим предлагают работу.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДарья Якименко в 24 года стала начальником производства большого завода
Дарья Якименко в 24 года стала начальником производства большого завода - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дарья Якименко в 24 года стала начальником производства большого завода

Как правильно руководить мужчинами

Вскоре после прихода Дарья стала мастером, а теперь она начальник производства по металлообработке. Девушка управляет четырьмя производственными участками, на которых работает 56 человек, и из них только две девушки – операторы станков с ЧПУ.
- Плюс каждый месяц приезжает новое оборудование, и естественно, к этому оборудованию нужны люди. Набор в цеха происходит постоянно, потому что работа у нас 24/7, по крайней мере, на ЧПУ, которые никогда не останавливаются.
В мужском коллективе работать легче, говорит девушка. Они прямые и никогда не держат камень за пазухой.
- Что думают, то и скажут всегда напрямую. С женским коллективом посложнее в этом смысле. Мужчины внутри очень нежные, и их надо вовремя по голове погладить, а вовремя подойти и сказать, что он не прав. И если ты это обоснуешь технически, то они спокойно соглашаются. Я стараюсь ко всем прислушиваться и либо объясняю ему, что он не прав, либо, может быть, и сама соглашусь, что я не права.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДарья Ярохина
Дарья Ярохина - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дарья Ярохина
Был такой период, рассказывает Дарья, когда на нее смотрели с некоторым недоверием, приходилось на деле доказывать, что она хороший специалист, и зарабатывать авторитет знаниями и умением. И сейчас это происходит при знакомстве с новыми людьми.
- И сейчас иногда я вижу эти взгляды, когда ко мне приходит взрослый, состоявшийся мужчина на собеседование. Но после разговора, когда я покажу и расскажу про каждое оборудование, что оно делает и как оно работает, они все выходят и такие - ну, теперь мы видим, что ты руководитель этого подразделения, что ты можешь. Да, приходится каждый раз доказывать, что я технический специалист, но, в принципе, я к этому привыкла еще с университета.
Завод производит пресс-формы, штампы, формы под резино-технические изделия для самых разных отраслей промышленности - от самого обычного массажера для головы до сложных деталей для нефтяной промышленности. И каждый новый заказ – это как экзамен, говорит Дарья.
Завод работает круглосуточно, и начальник производства часто задерживается в цеху допоздна. Даже в праздники работа продолжается. Поэтому не исключено, что даже 8 марта Дарья проведет на работе.

- Я люблю свою работу за то, что именно на этом предприятии всегда есть возможность для победы. Часто бывает, что кажется сложно, невозможно, невыполнимо, но мы не бросаем задачу и всегда находим решение. То есть бывает достаточно сложная оснастка, которую кажется, что мы не сделаем, но каждый раз мы беремся и доводим до конца, и каждый раз - это победа для меня, что мы это смогли сделать.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота на заводе
Работа на заводе - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Работа на заводе
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