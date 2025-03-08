https://crimea.ria.ru/20250308/8-marta-v-tsekhu-devushka-iz-kryma-v-24-goda--rukovodit-proizvodstvom-1144734992.html

8 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством

8 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством - РИА Новости Крым, 08.03.2025

8 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством

Дарье Ярохиной 24 года, но на работе ее многие называют по имени-отчеству – Дарья Васильевна. Она начальник производства по металлообработке на большом заводе,... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T19:17

2025-03-08T19:17

2025-03-08T19:17

общество

8 марта

эксклюзивы риа новости крым

промышленность в крыму

производство

производство в крыму

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144614985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c68f0afeb586fdd1971fce9cba628306.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Дарье Ярохиной 24 года, но на работе ее многие называют по имени-отчеству – Дарья Васильевна. Она начальник производства по металлообработке на большом заводе, который выпускает более трехсот видов продукции. В подчинении у девушки работает 56 человек, и почти все они – мужчины.Конечно, в наше время женщины работают уже во всех сферах, и девушка-инженер ни у кого не вызывает удивления. Но девушка, которая за три года стала руководителем большого производственного звена - совсем другое дело. Особенно если учесть, что из всей группы университета, в которой она училась, по профессии работает всего два человека.О том, как добиться успеха в профессии и легко ли руководить опытными мужчинами вдвое старше себя, Дарья рассказала корреспонденту РИА Новости Крым.Почему инженеру не стоит идти в официантыОна закончила политехнический институт Севастопольского государственного университета. На завод пришла рядовым инженером-технологом, параллельно учась в магистратуре.Три года назад оборудования на предприятии было раза в три меньше, и работали в основном рабочие-универсалы, умеющие управляться с любым станком. Сейчас в цеху много станков ЧПУ – с числовым программным управлением, металлорежущие и литьевые машины, девять уже оснащены роботами-манипуляторами. Это "более молодежная тема", говорит Дарья. Поэтому в коллективе работает много молодежи.- Сейчас у меня мастер цеха тоже достаточно молодой парень, который учится еще в магистратуре, ему 22 года. Молодежь гибкая и более активная, мы можем больше работать, нам интересно, мы развиваемся.Раньше далеко не все студенты-инженеры хотели работать по специальности – многие уходили в торговлю или в сферу обслуживания.- У нас в группе было 25 мальчиков и две девочки, а по специальности работаю я и еще один парень. Потому что в мое время было так, что на заводах были зарплаты 23 000, а официант получал на тот момент 60. Поэтому многие ребята ушли в официанты, но они не понимали тогда, что в 30 лет их заменят восемнадцатилетними. А мы к 30 годам уже будем иметь профессию, в которой будем востребованными профессионалами высокого уровня.Сейчас на производстве средняя зарплата рабочего 80-90 тысяч, молодой человек со старта может получать 60-70, говорит Дарья. Конечно, такие зарплаты далеко не везде, но машиностроение сейчас поднимается и развивается, поэтому перспектив у инженеров гораздо больше, чем у официантов. Ее предприятие заключает договора с техникумами, университетами, принимают на практику студентов и лучшим предлагают работу.Как правильно руководить мужчинамиВскоре после прихода Дарья стала мастером, а теперь она начальник производства по металлообработке. Девушка управляет четырьмя производственными участками, на которых работает 56 человек, и из них только две девушки – операторы станков с ЧПУ.- Плюс каждый месяц приезжает новое оборудование, и естественно, к этому оборудованию нужны люди. Набор в цеха происходит постоянно, потому что работа у нас 24/7, по крайней мере, на ЧПУ, которые никогда не останавливаются.В мужском коллективе работать легче, говорит девушка. Они прямые и никогда не держат камень за пазухой.Был такой период, рассказывает Дарья, когда на нее смотрели с некоторым недоверием, приходилось на деле доказывать, что она хороший специалист, и зарабатывать авторитет знаниями и умением. И сейчас это происходит при знакомстве с новыми людьми.- И сейчас иногда я вижу эти взгляды, когда ко мне приходит взрослый, состоявшийся мужчина на собеседование. Но после разговора, когда я покажу и расскажу про каждое оборудование, что оно делает и как оно работает, они все выходят и такие - ну, теперь мы видим, что ты руководитель этого подразделения, что ты можешь. Да, приходится каждый раз доказывать, что я технический специалист, но, в принципе, я к этому привыкла еще с университета.Завод производит пресс-формы, штампы, формы под резино-технические изделия для самых разных отраслей промышленности - от самого обычного массажера для головы до сложных деталей для нефтяной промышленности. И каждый новый заказ – это как экзамен, говорит Дарья.Завод работает круглосуточно, и начальник производства часто задерживается в цеху допоздна. Даже в праздники работа продолжается. Поэтому не исключено, что даже 8 марта Дарья проведет на работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

общество, 8 марта, промышленность в крыму, производство, производство в крыму, праздники и памятные даты