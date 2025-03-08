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Умер глава Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Мирошниченко - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Умер глава Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Мирошниченко
Умер глава Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Мирошниченко - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Умер глава Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Мирошниченко
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник Александр Мирошниченко умер на 72-м году жизни, сообщила в... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T20:56
2025-03-08T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник Александр Мирошниченко умер на 72-м году жизни, сообщила в субботу пресс-служба организации.О причинах смерти главы ассоциации не сообщается.Александр Мирошниченко родился в 1953 году в Москве. Срочную службу проходил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В 1977 году окончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в Ленинграде.В дальнейшем был направлен на работу в Службу охраны дипломатических представительств Седьмого управления КГБ СССР. Являлся лучшим молодым сотрудником по профессии.С 1978 года служил в Группе "А" Седьмого управления КГБ СССР. Участвовал в кабульских событиях декабря 1979 года (штурм дворца президента Афганистана Хафизуллы Амина). Затем семь месяцев обеспечивал личную безопасность нового главы Афганистана Бабрака Кармаля. В дальнейшем участвовал в "боевой стажировке" молодых сотрудников Группы "А" Седьмого управления КГБ СССР, направленных в Афганистан.Принимал активное участие во многих специальных операциях Группы "А", прошел все горячие точки бывшего Советского Союза. В 1993 году был назначен заместителем, а в 1994 году первым заместителем начальника Группы "А" Главного управления охраны РФ.Вместе с сотрудниками "Альфы" освобождал заложников в Буденновске, на Васильевском спуске (Красная площадь, Москва), в селе Первомайское (Дагестан) и театрального центра на Дубровке ("Норд-Ост").Почетный сотрудник контрразведки. Активно и деятельно представлял Содружество Группы "Альфа" на всех уровнях государственной власти в Российской Федерации.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
россия, утраты, общество, новости
Умер глава Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Мирошниченко

Умер глава Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Александр Мирошниченко

20:56 08.03.2025
 
© РИА Новости . Анастасия Петрова / Перейти в фотобанкПрезидент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", генерал-полковник Александр Мирошниченко
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа, генерал-полковник Александр Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Анастасия Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник Александр Мирошниченко умер на 72-м году жизни, сообщила в субботу пресс-служба организации.
"8 марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко", - говорится в сообщении.
О причинах смерти главы ассоциации не сообщается.
Александр Мирошниченко родился в 1953 году в Москве. Срочную службу проходил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В 1977 году окончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в Ленинграде.
В дальнейшем был направлен на работу в Службу охраны дипломатических представительств Седьмого управления КГБ СССР. Являлся лучшим молодым сотрудником по профессии.
С 1978 года служил в Группе "А" Седьмого управления КГБ СССР. Участвовал в кабульских событиях декабря 1979 года (штурм дворца президента Афганистана Хафизуллы Амина). Затем семь месяцев обеспечивал личную безопасность нового главы Афганистана Бабрака Кармаля. В дальнейшем участвовал в "боевой стажировке" молодых сотрудников Группы "А" Седьмого управления КГБ СССР, направленных в Афганистан.
Принимал активное участие во многих специальных операциях Группы "А", прошел все горячие точки бывшего Советского Союза. В 1993 году был назначен заместителем, а в 1994 году первым заместителем начальника Группы "А" Главного управления охраны РФ.
Вместе с сотрудниками "Альфы" освобождал заложников в Буденновске, на Васильевском спуске (Красная площадь, Москва), в селе Первомайское (Дагестан) и театрального центра на Дубровке ("Норд-Ост").
Почетный сотрудник контрразведки. Активно и деятельно представлял Содружество Группы "Альфа" на всех уровнях государственной власти в Российской Федерации.
Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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