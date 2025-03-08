https://crimea.ria.ru/20250308/bezdomnye-zhivotnye-v-krymu-kak-predlagayut-reshit-problemu--1144650070.html

Бездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему

Бездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Бездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему

Проблему нападения на людей агрессивных животных поможет решить обязательная регистрация и стерилизация как бездомных, так и домашних животных, если они не... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T21:20

2025-03-08T21:20

2025-03-08T21:20

животные

бездомные собаки

анастасия лисовская-чудинович

госкомитет ветеринарии республики крым

крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Проблему нападения на людей агрессивных животных поможет решить обязательная регистрация и стерилизация как бездомных, так и домашних животных, если они не представляют племенной ценности. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.По ее словам, основная проблема с домашними животными и приплодом от них, когда "люди, движимые псевдогуманизмом, вместо того, чтобы стерилизовать свое животное, начинают нежелательный приплод вывозить, выносить куда-то в коробках, надеясь, что люди разберут этих щенят". Из десяти щенков выживут два-три, станут половозрелыми животными и начнут размножаться и приводить новое потомство, отметила она.Что касается бездомных и агрессивных животных, до 2020 года их отлавливали и подвергали эвтаназии, напомнила спикер. "Затем был введен запрет на эвтаназию, ей подвергаются только те животные, которые имеют неизлечимые заболевания или травмы, несовместимые с жизнью. Поэтому агрессивных особей изымают из среды обитания и помещают на содержание в приюты", - пояснила Лисовская-Чудинович.Она уточнила, что с 2020 года в приюты было помещено порядка 800 агрессивных животных, а более 50 тысяч животных без владельцев стерилизовали и выпустили в прежнюю среду обитания.В Крыму сейчас работают два государственных приюта, которые находятся в ведении государственной ветеринарной службы республики. В них живут около 800 животных, содержание которых обходится местному бюджету в 102 рубля в сутки, добавила первый зампредседателя Госкомветеринарии Крыма.Ранее Анастасия Лисовская-Чудинович в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что на программу по регулированию численности бездомных собак Крым ежегодно тратит около 30 миллионов рублей, без этого к 2025 году на каждого крымчанина приходилось бы по пять безнадзорных животных – на полуострове их были бы миллионы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и ГосдумыВ Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животныхКак избежать нападения собак на людей – мнение эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, бездомные собаки, анастасия лисовская-чудинович, госкомитет ветеринарии республики крым , крым, мнения