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Бездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Бездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему
Бездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Бездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему
Проблему нападения на людей агрессивных животных поможет решить обязательная регистрация и стерилизация как бездомных, так и домашних животных, если они не... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T21:20
2025-03-08T21:20
животные
бездомные собаки
анастасия лисовская-чудинович
госкомитет ветеринарии республики крым
крым
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Проблему нападения на людей агрессивных животных поможет решить обязательная регистрация и стерилизация как бездомных, так и домашних животных, если они не представляют племенной ценности. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.По ее словам, основная проблема с домашними животными и приплодом от них, когда "люди, движимые псевдогуманизмом, вместо того, чтобы стерилизовать свое животное, начинают нежелательный приплод вывозить, выносить куда-то в коробках, надеясь, что люди разберут этих щенят". Из десяти щенков выживут два-три, станут половозрелыми животными и начнут размножаться и приводить новое потомство, отметила она.Что касается бездомных и агрессивных животных, до 2020 года их отлавливали и подвергали эвтаназии, напомнила спикер. "Затем был введен запрет на эвтаназию, ей подвергаются только те животные, которые имеют неизлечимые заболевания или травмы, несовместимые с жизнью. Поэтому агрессивных особей изымают из среды обитания и помещают на содержание в приюты", - пояснила Лисовская-Чудинович.Она уточнила, что с 2020 года в приюты было помещено порядка 800 агрессивных животных, а более 50 тысяч животных без владельцев стерилизовали и выпустили в прежнюю среду обитания.В Крыму сейчас работают два государственных приюта, которые находятся в ведении государственной ветеринарной службы республики. В них живут около 800 животных, содержание которых обходится местному бюджету в 102 рубля в сутки, добавила первый зампредседателя Госкомветеринарии Крыма.Ранее Анастасия Лисовская-Чудинович в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что на программу по регулированию численности бездомных собак Крым ежегодно тратит около 30 миллионов рублей, без этого к 2025 году на каждого крымчанина приходилось бы по пять безнадзорных животных – на полуострове их были бы миллионы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и ГосдумыВ Крыму рассмотрят введение эвтаназии для агрессивных бродячих животныхКак избежать нападения собак на людей – мнение эксперта
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4.7
96
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животные, бездомные собаки, анастасия лисовская-чудинович, госкомитет ветеринарии республики крым , крым, мнения
Бездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему

В Крыму решить проблему бездомных животных поможет лицензирование заводчиков – эксперт

21:20 08.03.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкБездомный пес. Архивное фото.
Бездомный пес. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Проблему нападения на людей агрессивных животных поможет решить обязательная регистрация и стерилизация как бездомных, так и домашних животных, если они не представляют племенной ценности. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.

"Надо начинать с регистрации домашних животных и обязательной стерилизации всех животных, не представляющих племенной ценности. Также необходимо лицензировать и регулировать деятельность заводчиков, всех так называемых питомников, которые, следуя трендам моды, строят свой бизнес именно на том, чтобы разводить популярные породы животных, а непопулярные выводки стремятся куда-то деть", - сказала Лисовская-Чудинович.

По ее словам, основная проблема с домашними животными и приплодом от них, когда "люди, движимые псевдогуманизмом, вместо того, чтобы стерилизовать свое животное, начинают нежелательный приплод вывозить, выносить куда-то в коробках, надеясь, что люди разберут этих щенят". Из десяти щенков выживут два-три, станут половозрелыми животными и начнут размножаться и приводить новое потомство, отметила она.
Что касается бездомных и агрессивных животных, до 2020 года их отлавливали и подвергали эвтаназии, напомнила спикер.
"Затем был введен запрет на эвтаназию, ей подвергаются только те животные, которые имеют неизлечимые заболевания или травмы, несовместимые с жизнью. Поэтому агрессивных особей изымают из среды обитания и помещают на содержание в приюты", - пояснила Лисовская-Чудинович.
Она уточнила, что с 2020 года в приюты было помещено порядка 800 агрессивных животных, а более 50 тысяч животных без владельцев стерилизовали и выпустили в прежнюю среду обитания.
В Крыму сейчас работают два государственных приюта, которые находятся в ведении государственной ветеринарной службы республики. В них живут около 800 животных, содержание которых обходится местному бюджету в 102 рубля в сутки, добавила первый зампредседателя Госкомветеринарии Крыма.
Ранее Анастасия Лисовская-Чудинович в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что на программу по регулированию численности бездомных собак Крым ежегодно тратит около 30 миллионов рублей, без этого к 2025 году на каждого крымчанина приходилось бы по пять безнадзорных животных – на полуострове их были бы миллионы.
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ЖивотныеБездомные собакиАнастасия Лисовская-ЧудиновичГоскомитет ветеринарии Республики КрымКрымМнения
 
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