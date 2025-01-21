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Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа

Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США и в первый же день подписал ряд указов, отметив, что они отражают выполнение его ключевых... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T08:20

2025-01-21T08:20

2025-01-21T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. 20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США и в первый же день подписал ряд указов, отметив, что они отражают выполнение его ключевых предвыборных обещаний. Также он сделал ряд важных заявлений.Указы ТрампаПрезидент Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики, сообщает Associated Press.Пока не ясно, на какой объем помощи изначально повлияет указ, поскольку финансирование многих программ уже выделено Конгрессом и подлежит расходованию, если еще не израсходовано, отмечает агентство.В указе, который Трамп подписал в свой первый день пребывания в должности, говорится, что "индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям" и "служат дестабилизации мира во всем мире путем продвижения в зарубежных странах идей, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", цитирует документ AP.Также согласно указам, подписанным Трампом, США выходят из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского климатического соглашения.Возобновляется разработка месторождений в Арктическом национальном заповеднике на Аляске. Чтобы ускорить добычу нефти и газа внутри страны, в штатах введен режим чрезвычайного положения. Это, по словам Трампа, станет основой для снижения цен на энергоресурсы.Подписан указ о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой и восстановлении программы "Оставайся в Мексике". Распорядился Трамп и начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский.47-й президент ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов. Для усиления пограничного контроля распорядился направить войска на южную границу, подчеркнув, что цель этих мер – защита американских граждан.Наркокартели признаются иностранными террористическими организациями. Восстановлена смертная казнь для наркоторговцев и торговцев людьми.Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма. Таким образом отменено недавнее решение его предшественника Джо Байдена.Подписаны указы, направленные на защиту традиционных ценностей. Правительство теперь будет официально признавать только два биологических пола – мужской и женский. И отменено ограничение на предоставление гражданства США по праву рождения.Создан новый Департамент эффективности, который займется сокращением расходов и устранением бюрократической неэффективности. Федеральные служащие вернутся к очной работе.Бывшие чиновники администрации экс-главы государства Джо Байдена будут привлечены к ответственности за незаконное раскрытие информации.Подписал президент США Дональд Трамп и исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети.Заявления ТрампаРазговор с российским президентом Владимиром Путиным, по заявлению Трампа, может произойти уже очень скоро.По словам президента США, глава киевского режима Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, при этом Трамп не уточнил, на каких условиях.На вопрос журналистов в Белом доме о перспективах сохранения санкций против РФ Трамп заявил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия. По его мнению, слово тарифы лучше, "потому что оно сохраняет силу доллара".Анонсировал президент США и новые контакты с лидером КНР Си Цзиньпином, но не сообщил, когда они могут состояться, заявив, что может посетить с визитом Китай в 2025 году, если поступит приглашение.Трамп также заявил, что может прекратить импорт нефти из Венесуэлы, поскольку она Штатам не нужна.Скорее всего, по словам 47-го президента Америки, будут введены пошлины в 25% против Мексики и Канады, начиная с 1 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКто посетил инаугурацию Дональда ТрампаИнаугурация Трампа и парад планет - что пророчат звезды США и Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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