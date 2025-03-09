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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму сохранится теплая, но ветреная погода. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T00:01

2025-03-09T00:01

2025-03-09T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится теплая, но ветреная погода. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем поднимутся до +16 градусов.В Судаке и Феодосии также сухо. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем потеплеет до +12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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