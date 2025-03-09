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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится теплая, но ветреная погода. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T00:01
2025-03-09T00:01
2025-03-09T00:01
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крымская погода
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится теплая, но ветреная погода. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем поднимутся до +16 градусов.В Судаке и Феодосии также сухо. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем потеплеет до +12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье ожидается теплая и ветреная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится теплая, но ветреная погода. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью 0…+5, на ЮБК до +8; днем +13…18, в восточных районах +8…12", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем поднимутся до +16 градусов.
В Судаке и Феодосии также сухо. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем потеплеет до +12.
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