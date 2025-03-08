Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250308/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1144769476.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T22:07
2025-03-08T22:18
севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99812/20/998122005_0:282:3140:2048_1920x0_80_0_0_3f4fddefa22988e896540a8167f508e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Для горожан организуют автобусы на компенсационных маршрутах.Морское сообщение приостанавливали в городе утром. О причинах не сообщалось.Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности или в связи с ухудшением погоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99812/20/998122005_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a504ec3a27501ed3e848bab2dce4129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, общество
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

22:07 08.03.2025 (обновлено: 22:18 08.03.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Для горожан организуют автобусы на компенсационных маршрутах.
Морское сообщение приостанавливали в городе утром. О причинах не сообщалось.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности или в связи с ухудшением погоды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольТранспортМорской транспортОбщественный транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:1816 беспилотников уничтожили над Ростовской и Белгородской областями
22:07В Севастополе остановили морской транспорт
21:58Угроза Крымскому мосту и успехи в Курской области: главное за день
21:20Бездомные животные в Крыму: как предлагают решить проблему
21:05Жилой дом загорелся в Ростовской области после атаки ВСУ
20:56Умер глава Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Мирошниченко
20:41В Крым доставили уникальный исторический документ семьи Романовых
20:28Сирота в Крыму годами без жилья: Бастрыкин требует разобраться в волоките
20:13Пожар в Бахчисарае потушили
20:01Обрушение трибун с людьми в передвижном цирке: возбуждено дело
19:39В Крыму мошенники орудуют от имени главы Раздольненского района
19:178 марта в цеху: девушка из Крыма в 24 года руководит производством
18:54Пожар в Бахчисарае – что известно
18:40В Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мост
18:29Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса Панагия
18:14Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ
17:57Жена Петросяна сделала заявление
17:31В Киеве снова угрожают разрушить Крымский мост
17:14Развожаев 8 Марта вручил медали двум участницам обороны Севастополя
16:5812-летняя девочка провалилась под лед и утонула в Подмосковье
Лента новостейМолния