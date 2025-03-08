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В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 08.03.2025

В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T22:07

2025-03-08T22:07

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севастополь

транспорт

морской транспорт

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Для горожан организуют автобусы на компенсационных маршрутах.Морское сообщение приостанавливали в городе утром. О причинах не сообщалось.Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности или в связи с ухудшением погоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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