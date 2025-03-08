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В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 08.03.2025
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T22:07
2025-03-08T22:07
2025-03-08T22:18
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морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд и остановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Для горожан организуют автобусы на компенсационных маршрутах.Морское сообщение приостанавливали в городе утром. О причинах не сообщалось.Рейд в Севастополе периодически перекрывают и из соображений безопасности или в связи с ухудшением погоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, общество
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд
22:07 08.03.2025 (обновлено: 22:18 08.03.2025)