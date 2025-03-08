https://crimea.ria.ru/20250308/ugroza-krymskomu-mostu-i-uspekhi-v-kurskoy-oblasti-glavnoe-za-den-1144766839.html

Угроза Крымскому мосту и успехи в Курской области: главное за день

Угроза Крымскому мосту и успехи в Курской области: главное за день - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Угроза Крымскому мосту и успехи в Курской области: главное за день

Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* рассказал о подготовке нападения на Крымский мост. Российские военные освободили три села в Курской РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T21:58

2025-03-08T21:58

2025-03-08T21:58

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украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* рассказал о подготовке нападения на Крымский мост. Российские военные освободили три села в Курской области. Российским бойцам осталось не более 10 километров, чтобы замкнуть в "котел" группировку ВСУ под Суджей. ВСУ атаковали Краснодарский край большим количеством беспилотников. В Химках 12-летняя девочка провалилась под лед и утонула. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Угроза атаки на Крымский мостКомандующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа* в интервью британской газете The Guardian сообщил, что в Киеве якобы готовится очередная операция с целью разрушить Крымский мост. Как отмечается в публикации, он "выразил оптимизм" по поводу того, что Киев сможет "разрушить" транспортный переход.Первый зампредседателя Госсовета республики Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым заявил, что российские военнослужащие и сотрудники спецслужб постоянно готовы к отражению любых атак на транспортный переход через Керченский пролив, независим от того, что по этому поводу говорят в Киеве.Освобождение трех сел в Курской областиБойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Взятие под контроль этих населенных пунктов приближает окружению формирований ВСУ в Малой Локне, где украинские войска создали серьезные укрепления."Котел" для ВСУ под СуджейВоенно-политический эксперт Ян Гагин, находящийся в Курске, рассказал РИА Новости, что до замыкания "котла" вокруг группировки ВСУ под Суджей в Курской области российским войскам осталось не более 10 километров.По словам Гагина, российские бойцы контролируют дорогу, по которой шло снабжение украинской группировки. Эксперт добавил, что противник перебросил часть резервов, предназначавшихся для подкрепления курской группировки, в Донецкую Народную Республику. Это существенно усложнит положение формирований ВСУ в Курской области.Атака на Краснодарский крайРоссийские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ. Еще три дрона уничтожены над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями.Трагедия в ХимкахВ подмосковном городе Химки две 12-летние девочки провалились под лед на канале имени Москвы. По информации МЧС России, очевидцы смогли спасти только одну, она убежала домой. Вторая девочка погибла. Ее тело достали спасатели. По данным СМИ, на помощь девочкам бросились двое мужчин, находившихся поблизости. Они смогли спасти одну девочку, при этом сами едва не утонули – им помогли выбраться другие очевидцы происшествия.

https://crimea.ria.ru/20250308/ugrozy-krymskomu-mostu-zakharova-khlestko-otvetila-komanduyuschemu-vmsu-1144764528.html

https://crimea.ria.ru/20250308/v-armenii-proizoshlo-zemletryasenie-siloy-7-ballov-1144749649.html

https://crimea.ria.ru/20250308/v-parke-simferopolya-detskiy-parovozik-soskolznul-s-relsov-1144761156.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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