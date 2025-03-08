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Угроза Крымскому мосту и успехи в Курской области: главное за день - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Угроза Крымскому мосту и успехи в Курской области: главное за день
Угроза Крымскому мосту и успехи в Курской области: главное за день - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Угроза Крымскому мосту и успехи в Курской области: главное за день
Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* рассказал о подготовке нападения на Крымский мост. Российские военные освободили три села в Курской РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T21:58
2025-03-08T21:58
главное за день
крымский мост
украина
россия
происшествия
краснодарский край
подмосковье
курская область
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* рассказал о подготовке нападения на Крымский мост. Российские военные освободили три села в Курской области. Российским бойцам осталось не более 10 километров, чтобы замкнуть в "котел" группировку ВСУ под Суджей. ВСУ атаковали Краснодарский край большим количеством беспилотников. В Химках 12-летняя девочка провалилась под лед и утонула. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Угроза атаки на Крымский мостКомандующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа* в интервью британской газете The Guardian сообщил, что в Киеве якобы готовится очередная операция с целью разрушить Крымский мост. Как отмечается в публикации, он "выразил оптимизм" по поводу того, что Киев сможет "разрушить" транспортный переход.Первый зампредседателя Госсовета республики Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым заявил, что российские военнослужащие и сотрудники спецслужб постоянно готовы к отражению любых атак на транспортный переход через Керченский пролив, независим от того, что по этому поводу говорят в Киеве.Освобождение трех сел в Курской областиБойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Взятие под контроль этих населенных пунктов приближает окружению формирований ВСУ в Малой Локне, где украинские войска создали серьезные укрепления."Котел" для ВСУ под СуджейВоенно-политический эксперт Ян Гагин, находящийся в Курске, рассказал РИА Новости, что до замыкания "котла" вокруг группировки ВСУ под Суджей в Курской области российским войскам осталось не более 10 километров.По словам Гагина, российские бойцы контролируют дорогу, по которой шло снабжение украинской группировки. Эксперт добавил, что противник перебросил часть резервов, предназначавшихся для подкрепления курской группировки, в Донецкую Народную Республику. Это существенно усложнит положение формирований ВСУ в Курской области.Атака на Краснодарский крайРоссийские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ. Еще три дрона уничтожены над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями.Трагедия в ХимкахВ подмосковном городе Химки две 12-летние девочки провалились под лед на канале имени Москвы. По информации МЧС России, очевидцы смогли спасти только одну, она убежала домой. Вторая девочка погибла. Ее тело достали спасатели. По данным СМИ, на помощь девочкам бросились двое мужчин, находившихся поблизости. Они смогли спасти одну девочку, при этом сами едва не утонули – им помогли выбраться другие очевидцы происшествия.
https://crimea.ria.ru/20250308/ugrozy-krymskomu-mostu-zakharova-khlestko-otvetila-komanduyuschemu-vmsu-1144764528.html
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Угроза Крымскому мосту и успехи в Курской области: главное за день

Угроза Крымскому мосту и освобождение сел в Курской области: главное за день

21:58 08.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* рассказал о подготовке нападения на Крымский мост. Российские военные освободили три села в Курской области. Российским бойцам осталось не более 10 километров, чтобы замкнуть в "котел" группировку ВСУ под Суджей. ВСУ атаковали Краснодарский край большим количеством беспилотников. В Химках 12-летняя девочка провалилась под лед и утонула.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Угроза атаки на Крымский мост

Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа* в интервью британской газете The Guardian сообщил, что в Киеве якобы готовится очередная операция с целью разрушить Крымский мост. Как отмечается в публикации, он "выразил оптимизм" по поводу того, что Киев сможет "разрушить" транспортный переход.
Первый зампредседателя Госсовета республики Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым заявил, что российские военнослужащие и сотрудники спецслужб постоянно готовы к отражению любых атак на транспортный переход через Керченский пролив, независим от того, что по этому поводу говорят в Киеве.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
18:14
Угрозы Крымскому мосту: Захарова хлестко ответила командующему ВМСУ

Освобождение трех сел в Курской области

Бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Взятие под контроль этих населенных пунктов приближает окружению формирований ВСУ в Малой Локне, где украинские войска создали серьезные укрепления.

"Котел" для ВСУ под Суджей

Военно-политический эксперт Ян Гагин, находящийся в Курске, рассказал РИА Новости, что до замыкания "котла" вокруг группировки ВСУ под Суджей в Курской области российским войскам осталось не более 10 километров.
По словам Гагина, российские бойцы контролируют дорогу, по которой шло снабжение украинской группировки. Эксперт добавил, что противник перебросил часть резервов, предназначавшихся для подкрепления курской группировки, в Донецкую Народную Республику. Это существенно усложнит положение формирований ВСУ в Курской области.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
09:27
В Армении произошло землетрясение силой 7 баллов

Атака на Краснодарский край

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ. Еще три дрона уничтожены над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями.

Трагедия в Химках

В подмосковном городе Химки две 12-летние девочки провалились под лед на канале имени Москвы. По информации МЧС России, очевидцы смогли спасти только одну, она убежала домой. Вторая девочка погибла. Ее тело достали спасатели. По данным СМИ, на помощь девочкам бросились двое мужчин, находившихся поблизости. Они смогли спасти одну девочку, при этом сами едва не утонули – им помогли выбраться другие очевидцы происшествия.
Детский парк в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
15:40Эксклюзивы РИА Новости Крым
В парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов
 
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