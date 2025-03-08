https://crimea.ria.ru/20250308/zhena-petrosyana-sdelala-zayavlenie-1144764034.html

Жена Петросяна сделала заявление

Жена Петросяна сделала заявление - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Жена Петросяна сделала заявление

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о госпитализации артиста в критическом состоянии. РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T17:57

2025-03-08T17:57

2025-03-08T17:57

евгений петросян

общество

новости

россия

искусство

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о госпитализации артиста в критическом состоянии.При этом Брухунова подтвердила, что Петросян находится в больнице, однако "все в штатном режиме".Ранее в субботу СМИ сообщали, что Петросяна госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации из их источников, юмориста направили на лечение в связи с желудочно-кишечным кровотечением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений петросян, общество, новости, россия, искусство , происшествия