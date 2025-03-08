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Жена Петросяна сделала заявление
Жена Петросяна сделала заявление - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Жена Петросяна сделала заявление
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о госпитализации артиста в критическом состоянии. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T17:57
2025-03-08T17:57
2025-03-08T17:57
евгений петросян
общество
новости
россия
искусство
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о госпитализации артиста в критическом состоянии.При этом Брухунова подтвердила, что Петросян находится в больнице, однако "все в штатном режиме".Ранее в субботу СМИ сообщали, что Петросяна госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации из их источников, юмориста направили на лечение в связи с желудочно-кишечным кровотечением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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евгений петросян, общество, новости, россия, искусство , происшествия
Жена Петросяна сделала заявление
Жена Петросяна опровергла сообщения о критическом состоянии артиста