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Жена Петросяна сделала заявление - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Жена Петросяна сделала заявление
Жена Петросяна сделала заявление - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Жена Петросяна сделала заявление
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о госпитализации артиста в критическом состоянии. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T17:57
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евгений петросян
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о госпитализации артиста в критическом состоянии.При этом Брухунова подтвердила, что Петросян находится в больнице, однако "все в штатном режиме".Ранее в субботу СМИ сообщали, что Петросяна госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации из их источников, юмориста направили на лечение в связи с желудочно-кишечным кровотечением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евгений петросян, общество, новости, россия, искусство , происшествия
Жена Петросяна сделала заявление

Жена Петросяна опровергла сообщения о критическом состоянии артиста

17:57 08.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер художественного руководителя театра "Шалом" А.Левенбука
Юбилейный вечер художественного руководителя театра Шалом А.Левенбука - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о госпитализации артиста в критическом состоянии.
"Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии — фейк", — заявила она в своем видеообращении в своих соцсетях.
При этом Брухунова подтвердила, что Петросян находится в больнице, однако "все в штатном режиме".
Ранее в субботу СМИ сообщали, что Петросяна госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации из их источников, юмориста направили на лечение в связи с желудочно-кишечным кровотечением.
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Евгений ПетросянОбществоНовостиРоссияИскусствоПроисшествия
 
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