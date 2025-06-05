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Трамп запретил въезд в США гражданам ряда стран
Трамп запретил въезд в США гражданам ряда стран - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам ряда стран
Президент США Дональд Трамп запретил и ограничил въезд в Штаты гражданам 19 стран в целях обеспечения государственной безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T08:46
2025-06-05T08:46
2025-06-05T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп запретил и ограничил въезд в Штаты гражданам 19 стран в целях обеспечения государственной безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на текст соответствующего указа."После учета внешней политики, национальной безопасности и целей Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма (Мьянма - ред.), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен", - сказано в документе.Кроме того, указом американского лидера частично запрещен и ограничен въезд граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.В обоих случаях ограничения применяются как к иммиграционным, так и к неиммиграционным визам.Ранее издание The Washington Post сообщило, что Трамп предложил репатриировать украинских мигрантов из США. В документах, с которыми ознакомилась газета, сказано, что более 200 тысяч украинцев могут стать частью процесса добровольного перемещения. Помимо украинцев, в проекте документов также упоминались гаитяне, афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Администрация президента США планирует потратить до 250 миллионов долларов из фондов иностранной помощи на возвращение мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неожиданный поворот: кого Трамп выбрал для введения санкцийСША готовятся ввести санкции против России: эксперт оценил перспективы"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России
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дональд трамп, сша, в мире, политика, мигранты, новости
Трамп запретил въезд в США гражданам ряда стран
Трамп запретил и ограничил въезд в США гражданам из 19 стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп запретил и ограничил въезд в Штаты гражданам 19 стран в целях обеспечения государственной безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на текст соответствующего указа.
"После учета внешней политики, национальной безопасности и целей Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма (Мьянма - ред.), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен", - сказано в документе.
Кроме того, указом американского лидера частично запрещен и ограничен въезд граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.
В обоих случаях ограничения применяются как к иммиграционным, так и к неиммиграционным визам.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что Трамп предложил репатриировать украинских мигрантов
из США. В документах, с которыми ознакомилась газета, сказано, что более 200 тысяч украинцев могут стать частью процесса добровольного перемещения. Помимо украинцев, в проекте документов также упоминались гаитяне, афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Администрация президента США планирует потратить до 250 миллионов долларов из фондов иностранной помощи на возвращение мигрантов.
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