https://crimea.ria.ru/20250609/budet-ochen-veselo-k-chemu-privedut-protesty-v-ssha-1147058148.html
Будет очень "весело": к чему приведут протесты в США
Будет очень "весело": к чему приведут протесты в США - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Будет очень "весело": к чему приведут протесты в США
Демократы в США спешат раскачать ситуацию в стране, чтобы остановить реформы президента Дональда Трампа, и принялись отчаянно кидать на бунт против власти... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T16:07
2025-06-09T16:07
2025-06-09T16:07
малек дудаков
мнения
сша
политика
дональд трамп
мигранты
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новости
лос-анджелес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Демократы в США спешат раскачать ситуацию в стране, чтобы остановить реформы президента Дональда Трампа, и принялись отчаянно кидать на бунт против власти нелегалов, завезенных в эпоху Байдена. Ситуация обещает лишь усложняться на фоне ужесточения действий обеих сторон. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.Он подчеркивает, что беспорядки нелегалов в США "явно были организованы заранее"."Для них даже разместили паллеты с блоками, которые погромщики разбирали и затем закидывали ими полицию", – отметил Дудаков в своем комментарии в Telegram-канале.Американист обращает внимание на то, что на фоне происходящих в эти дни погромов в Лос-Анджелесе демократы и либеральные медиа США вновь включили режим газлайтинга, каким пользовались во время беспорядков ровно пять лет назад, в первую каденцию президента Дональда Трампа."Преимущественно мирные протесты" возвращаются. Эта фраза стала крылатой после репортажа CNN на фоне горящего полицейского участка в Миннеаполисе летом 2020 года", – заметил Дудаков.Эксперт отмечает, что в защиту нелегалов, устраивавших нападения на отделение миграционной службы и федералов в Лос-Анджелесе, выступило левое крыло демпартии США, обвинив Трампа в нарушении конституции в связи с отправкой им частей нацгвардии на подавление бунта мигрантов-погромщиков.При этом львиную долю участия в деле поддержки мятежников, по словам Дудакова, сыграли НКО, которые в эпоху президентства Джо Байдена активно финансировались из госбюджета и выступали в роли "правозащитников" мигрантов, завозя их в США через южную границу.Несмотря на непрекращающиеся со стороны демократов обвинения Трампа в попытке установить авторитарную власть и подавить инакомыслие, в Белом доме не отступают от выбранной линии, действуя на упреждение, чтобы не допустить паралича лета 2020 года, заметил он.Команда Трампа продолжает называть наплыв мигрантов иностранным вторжением, а протесты с погромами в Лос-Анджелесе окрестила оккупацией, и все указывает на то, что менять свою позицию трамписты не намерены, считает Дудаков.По мнению Дудакова, применением военной силы команда Трампа надеется сходу запугать мигрантов, чтобы купировать беспорядки в зародыше, однако "желающих устроить праздник неповиновения и погромить свой штат" сегодня несложно найти не только в Лос-Анджелесе, но и в Калифорнии, где проживают не менее трех миллионов нелегалов, отмечает он.При этом мигранты уже перешли к поджогам на улицах электромобилей и роботакси, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса в городах, продолжаются и нападения на полицию, добавил Дудаков.Погромщики при этом вовсе не дезориентированы – они используют зашифрованный мессенджер Signal для координации действий, которые активно применялся и во время погромов БЛМ (Black Lives Matter, с англ. "Жизни черных имеют значение", общественное движение – ред.), отмечает политолог.По словам Дудакова, на фоне происходящего местные власти в той же Калифорнии пытаются показать себя сторонними наблюдателями, переложив всю ответственность на Трампа, хотя именно они позволили разгореться миграционному кризису и разгуляться криминалу.8 июня телеканал Fox News со ссылкой на администрацию президента США сообщил, что в Лос-Анджелесе рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов перерос в стычки с протестующими и на этом фоне власти принимают решение ввести для усиления правительственных сил порядка 2000 нацгвардейцев. Также в министерстве обороны США не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на фоне протестов.Президент США Дональд Трамп в этот день на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что на акциях в стране будет запрещено носить маски.В апреле, комментируя РИА Новости Крым протесты против политики Трампа в Америке и Европе, Малек Дудаков сказал, что такие народные волнения хотя и имеют признаки цветных революций, ими не являются, и до них не дойдет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп запретил въезд в США гражданам ряда стран Американцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине
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малек дудаков, мнения, сша, политика, дональд трамп, мигранты, в мире, новости, лос-анджелес
Будет очень "весело": к чему приведут протесты в США
Протесты в США будут усиливаться вместе с ужесточением действий власти – американист
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Демократы в США спешат раскачать ситуацию в стране, чтобы остановить реформы президента Дональда Трампа, и принялись отчаянно кидать на бунт против власти нелегалов, завезенных в эпоху Байдена. Ситуация обещает лишь усложняться на фоне ужесточения действий обеих сторон. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
Он подчеркивает, что беспорядки нелегалов в США "явно были организованы заранее".
"Для них даже разместили паллеты с блоками, которые погромщики разбирали и затем закидывали ими полицию", – отметил Дудаков в своем комментарии в Telegram-канале.
Американист обращает внимание на то, что на фоне происходящих в эти дни погромов в Лос-Анджелесе демократы и либеральные медиа США вновь включили режим газлайтинга, каким пользовались во время беспорядков ровно пять лет назад, в первую каденцию президента Дональда Трампа.
"Преимущественно мирные протесты" возвращаются. Эта фраза стала крылатой после репортажа CNN на фоне горящего полицейского участка в Миннеаполисе летом 2020 года", – заметил Дудаков.
Эксперт отмечает, что в защиту нелегалов, устраивавших нападения на отделение миграционной службы и федералов в Лос-Анджелесе, выступило левое крыло демпартии США, обвинив Трампа в нарушении конституции в связи с отправкой им частей нацгвардии на подавление бунта мигрантов-погромщиков.
При этом львиную долю участия в деле поддержки мятежников, по словам Дудакова, сыграли НКО, которые в эпоху президентства Джо Байдена активно финансировались из госбюджета и выступали в роли "правозащитников" мигрантов, завозя их в США через южную границу.
"А теперь уже готовят нелегалов бунтовать против новой власти... Демократам же позарез нужно раскачать ситуацию в стране. Иначе остановить реформы Трампа не получится", – делает вывод эксперт.
Несмотря на непрекращающиеся со стороны демократов обвинения Трампа в попытке установить авторитарную власть и подавить инакомыслие, в Белом доме не отступают от выбранной линии, действуя на упреждение, чтобы не допустить паралича лета 2020 года, заметил он.
Команда Трампа продолжает называть наплыв мигрантов иностранным вторжением, а протесты с погромами в Лос-Анджелесе окрестила оккупацией, и все указывает на то, что менять свою позицию трамписты не намерены, считает Дудаков.
"Впервые за 60 лет федеральные власти задействовали силы нацгвардии без одобрения местных властей. Кроме того, в Белом доме думают использовать "акт о мятеже", который позволяет отправить регулярные войска для подавления беспорядков", – заявил политолог.
По мнению Дудакова, применением военной силы команда Трампа надеется сходу запугать мигрантов, чтобы купировать беспорядки в зародыше, однако "желающих устроить праздник неповиновения и погромить свой штат" сегодня несложно найти не только в Лос-Анджелесе, но и в Калифорнии, где проживают не менее трех миллионов нелегалов, отмечает он.
При этом мигранты уже перешли к поджогам на улицах электромобилей и роботакси, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса в городах, продолжаются и нападения на полицию, добавил Дудаков.
Погромщики при этом вовсе не дезориентированы – они используют зашифрованный мессенджер Signal для координации действий, которые активно применялся и во время погромов БЛМ (Black Lives Matter, с англ. "Жизни черных имеют значение", общественное движение – ред.), отмечает политолог.
По словам Дудакова, на фоне происходящего местные власти в той же Калифорнии пытаются показать себя сторонними наблюдателями, переложив всю ответственность на Трампа, хотя именно они позволили разгореться миграционному кризису и разгуляться криминалу.
"Вряд ли нынешняя ситуация усилит позиции губернатора Ньюсома (Нэвин, губернатор Калифорнии – ред.) или Харрис (Камала, соперница Трампа на выборах 2024 года – ред.) на следующих выборах. А впереди еще чемпионат мира по футболу в 2026 и затем олимпиада в Лос-Анджелесе в 2028. Там все тоже будет очень "весело", – резюмировал эксперт.
8 июня телеканал Fox News со ссылкой на администрацию президента США сообщил
, что в Лос-Анджелесе рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов перерос в стычки с протестующими и на этом фоне власти принимают решение ввести для усиления правительственных сил порядка 2000 нацгвардейцев. Также в министерстве обороны США не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на фоне протестов.
Президент США Дональд Трамп в этот день на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что на акциях в стране будет запрещено носить маски.
В апреле, комментируя
РИА Новости Крым протесты против политики Трампа в Америке и Европе, Малек Дудаков сказал, что такие народные волнения хотя и имеют признаки цветных революций, ими не являются, и до них не дойдет.
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