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Протесты в США: в ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Протесты в США: в ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ
Протесты в США: в ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Протесты в США: в ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ
В Лос-Анджелесе продолжаются протесты против миграционной политики действующих властей, полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим, начались выборочные... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T08:01
2025-06-10T08:01
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе продолжаются протесты против миграционной политики действующих властей, полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим, начались выборочные задержания участников. Об этом пишет РИА Новости."За авангардом из силовиков с дубинками и ружьями, стреляющими резиновыми пулями, идут правоохранители с наручниками. Они выхватывают манифестантов, производя аресты", – сказано в сообщении.В ответ протестующие кидают в полицейских фейерверки. Также сообщается, что правоохранители применили слезоточивый газ.Среди участников протестов действуют профессиональные провокаторы, отмечают местные СМИ."Людям платят за это. Вы можете проследить за их поведением. Они подают друг другу знаки в толпах протестующих, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она проводится на профессиональном уровне", – сообщил телеканал Fox News.Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата.На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии. Это было сделано по решению исключительно федеральных властей – власти округа Лос-Анджелес не запрашивали помощи. Также в министерстве обороны США не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на фоне протестов.Президент США Дональд Трамп заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за его проваленную работу, которая привела к беспорядкам и погромам в Калифорнии.По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, демократы в США спешат раскачать ситуацию в стране, чтобы остановить реформы Дональда Трампа, и уже принялись отчаянно кидать на бунт против власти нелегалов, завезенных в эпоху Байдена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп запретил въезд в США гражданам ряда странАмериканцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцевЯстребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
60
сша
Протесты в США: в ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ

В Лос-Анджелесе полиция стреляет в протестующих резиновыми пулями

08:01 10.06.2025
 
© AP Photo Eric Thayer в центре Лос-Анджелеса
в центре Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo Eric Thayer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе продолжаются протесты против миграционной политики действующих властей, полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим, начались выборочные задержания участников. Об этом пишет РИА Новости.
"За авангардом из силовиков с дубинками и ружьями, стреляющими резиновыми пулями, идут правоохранители с наручниками. Они выхватывают манифестантов, производя аресты", – сказано в сообщении.
В ответ протестующие кидают в полицейских фейерверки. Также сообщается, что правоохранители применили слезоточивый газ.
Среди участников протестов действуют профессиональные провокаторы, отмечают местные СМИ.
"Людям платят за это. Вы можете проследить за их поведением. Они подают друг другу знаки в толпах протестующих, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она проводится на профессиональном уровне", – сообщил телеканал Fox News.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата.
На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии. Это было сделано по решению исключительно федеральных властей – власти округа Лос-Анджелес не запрашивали помощи. Также в министерстве обороны США не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на фоне протестов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за его проваленную работу, которая привела к беспорядкам и погромам в Калифорнии.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, демократы в США спешат раскачать ситуацию в стране, чтобы остановить реформы Дональда Трампа, и уже принялись отчаянно кидать на бунт против власти нелегалов, завезенных в эпоху Байдена.
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