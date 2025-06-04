Пострадавшие в Брянской и Курской областях получат помощь - Путин
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях
© МЧС РоссииПодрыв моста в Брянской области
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Пострадавшие в терактах в Брянской и Курской областях, а также семьи погибших, должны быть обеспечены помощью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в среду.
"Прошу правительство, региональные власти, принять все необходимые меры для помощи семьям погибших. От себя хочу выразить искренние соболезнования этим семьям. Необходимо оказать и помощь пострадавшим", - сказал президент.
Он поблагодарил сотрудников МЧС, РЖД и других служб за оперативную ликвидацию последствий и помощь людям, попавшим в происшествие.
Произошедшее в Брянской области российский лидер навал целенаправленным ударом по гражданским людям, что является терроризмом.
Все три теракта в Курской и Брянской областях, которые произошли 1 июня, были организованы спецслужбами Украины, заявил ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин в докладе президенту.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
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