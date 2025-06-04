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Пострадавшие в Брянской и Курской областях получат помощь - Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Пострадавшие в Брянской и Курской областях получат помощь - Путин
Пострадавшие в Брянской и Курской областях получат помощь - Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Пострадавшие в Брянской и Курской областях получат помощь - Путин
Пострадавшие в терактах в Брянской и Курской областях, а также семьи погибших, должны быть обеспечены помощью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T17:31
2025-06-04T17:31
владимир путин (политик)
россия
теракт
брянская область
чп с поездами в брянской и курской областях
курская область
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Пострадавшие в терактах в Брянской и Курской областях, а также семьи погибших, должны быть обеспечены помощью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в среду.Он поблагодарил сотрудников МЧС, РЖД и других служб за оперативную ликвидацию последствий и помощь людям, попавшим в происшествие.Произошедшее в Брянской области российский лидер навал целенаправленным ударом по гражданским людям, что является терроризмом.Все три теракта в Курской и Брянской областях, которые произошли 1 июня, были организованы спецслужбами Украины, заявил ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин в докладе президенту.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, теракт, брянская область, чп с поездами в брянской и курской областях, курская область, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости
Пострадавшие в Брянской и Курской областях получат помощь - Путин

Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях

17:31 04.06.2025
 
© МЧС РоссииПодрыв моста в Брянской области
Подрыв моста в Брянской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Пострадавшие в терактах в Брянской и Курской областях, а также семьи погибших, должны быть обеспечены помощью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в среду.
"Прошу правительство, региональные власти, принять все необходимые меры для помощи семьям погибших. От себя хочу выразить искренние соболезнования этим семьям. Необходимо оказать и помощь пострадавшим", - сказал президент.
Он поблагодарил сотрудников МЧС, РЖД и других служб за оперативную ликвидацию последствий и помощь людям, попавшим в происшествие.
Произошедшее в Брянской области российский лидер навал целенаправленным ударом по гражданским людям, что является терроризмом.
Все три теракта в Курской и Брянской областях, которые произошли 1 июня, были организованы спецслужбами Украины, заявил ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин в докладе президенту.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
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Владимир Путин (политик)РоссияТерактБрянская областьЧП с поездами в Брянской и Курской областяхКурская областьВыплаты и компенсацииПособия и выплатыНовости
 
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