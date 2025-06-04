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Пострадавшие в Брянской и Курской областях получат помощь - Путин

Пострадавшие в Брянской и Курской областях получат помощь - Путин - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Пострадавшие в Брянской и Курской областях получат помощь - Путин

Пострадавшие в терактах в Брянской и Курской областях, а также семьи погибших, должны быть обеспечены помощью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T17:31

2025-06-04T17:31

2025-06-04T17:31

владимир путин (политик)

россия

теракт

брянская область

чп с поездами в брянской и курской областях

курская область

выплаты и компенсации

пособия и выплаты

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Пострадавшие в терактах в Брянской и Курской областях, а также семьи погибших, должны быть обеспечены помощью. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства в среду.Он поблагодарил сотрудников МЧС, РЖД и других служб за оперативную ликвидацию последствий и помощь людям, попавшим в происшествие.Произошедшее в Брянской области российский лидер навал целенаправленным ударом по гражданским людям, что является терроризмом.Все три теракта в Курской и Брянской областях, которые произошли 1 июня, были организованы спецслужбами Украины, заявил ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин в докладе президенту.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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