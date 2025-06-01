https://crimea.ria.ru/20250601/v-bryanskoy-oblasti-obyavlen-trekhdnevnyy-traur-1146863758.html

В Брянской области после обрушения моста объявлен трехдневный траур

В Брянской области после обрушения моста объявлен трехдневный траур - РИА Новости Крым, 01.06.2025

В Брянской области после обрушения моста объявлен трехдневный траур

В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T13:30

2025-06-01T13:30

2025-06-01T13:39

александр богомаз

брянская область

поезд

железная дорога

чп с поездами в брянской и курской областях

новости

траур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На всей территории Брянской области будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации, флаги Брянской области, флаги муниципальных образований региона.Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Брянской области, в дни траура отменяют все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>

брянская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, брянская область, поезд, железная дорога, чп с поездами в брянской и курской областях, новости, траур