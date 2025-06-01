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В Брянской области после обрушения моста объявлен трехдневный траур
В Брянской области после обрушения моста объявлен трехдневный траур - РИА Новости Крым, 01.06.2025
В Брянской области после обрушения моста объявлен трехдневный траур
В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T13:30
2025-06-01T13:30
2025-06-01T13:39
александр богомаз
брянская область
поезд
железная дорога
чп с поездами в брянской и курской областях
новости
траур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На всей территории Брянской области будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации, флаги Брянской области, флаги муниципальных образований региона.Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Брянской области, в дни траура отменяют все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр богомаз, брянская область, поезд, железная дорога, чп с поездами в брянской и курской областях, новости, траур
В Брянской области после обрушения моста объявлен трехдневный траур
В Брянской области после обрушения моста объявлен трехдневный траур
13:30 01.06.2025 (обновлено: 13:39 01.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
На всей территории Брянской области будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации, флаги Брянской области, флаги муниципальных образований региона.
Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Брянской области, в дни траура отменяют все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач.
"Правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Выражаю еще раз самые искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", – сказано в сообщении губернатора.