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Путин назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударом

Путин назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударом - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Путин назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударом

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским, по международным нормам это называется терроризмом... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T17:20

2025-06-04T17:20

2025-06-04T17:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским, по международным нормам это называется терроризмом. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в среду. Нелегитимный режим перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов, подчеркнул Путин.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли, пострадали более 120 человек. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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