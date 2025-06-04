Путин назвал ЧП в Брянской и Курской областях целенаправленным ударом
Путин назвал произошедшее в Брянской и Курской областях целенаправленным терактом
17:20 04.06.2025 (обновлено: 17:23 04.06.2025)
© МЧС РоссииПодрыв моста в Брянской области
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским, по международным нормам это называется терроризмом. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в среду.
"Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях - это безусловно теракт. И решения об их совершении принимались на Украине на политическом уровне, - сказал он. - То, что было в Брянске, в Брянской области- это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом".
Нелегитимный режим перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов, подчеркнул Путин.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли, пострадали более 120 человек. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
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