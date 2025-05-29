https://crimea.ria.ru/20250529/ekspert-obyasnil-khaos-resheniy-o-dalnoboe-dlya-kieva-1146801454.html

Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для Киева

Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для Киева - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для Киева

Хаос в решениях по предоставлению Украине дальнобойного вооружения напрямую связан с дипломатическим треком переговоров с Россией. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T17:04

2025-05-29T17:04

2025-05-29T17:22

радио "спутник в крыму"

дальнобойное оружие

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

украина

европа

германия

мнения

олег шевченко

политика

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Хаос в решениях по предоставлению Украине дальнобойного вооружения напрямую связан с дипломатическим треком переговоров с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.Тема обеспечения Украины дальнобойным оружии сегодня разрослась до как минимум трех вариантов развития событий, что, по мнению Шевченко, превращает происходящее в какую-то "неясную оперетку".Шевченко считает, что такие "броски" объясняются тем, что принимающее решение лицо всякий раз меняет свою позицию, "когда ему звонит куратор"."Наблюдается определенный хаос, и мне кажется, этот хаос связан именно с дипломатическим треком", – сказал эксперт.И в этом смысле то, что происходит в публичном поле в рамках встреч делегаций России и Украины в Стамбуле, только верхушка айсберга, сказал он.Ядро же, как это и полагается, скрыто. А это и многочисленные телефонные разговоры, и работа по каналам специальных служб, и определенные демарши дипломатических сотрудников в разных странах, пояснил Шевченко."Все это анализируется, систематизируется – и принимается решение. И от этой серьезной дипломатической игры оказывается воздействие на военные решения. Поэтому то, что озвучивает сегодня канцлер Германии Мерц, завтра становится уже неактуальным в силу изменившихся дипломатических позиций. И мы находимся в эпицентре вот этого противостояния", – сказал эксперт.При этом он отметил, что в ожидании положительного решения о "дальнобое" Украина продолжает попытки атаковать Россию ударными дронами, пытаясь тем самым демонстрировать, что воля ее военного руководства и ВСУ не сломлена, несмотря на то, что на фронте происходит кризис за кризисом."То есть, Украина демонстрирует свою военную силу. А мы демонстрируем, что эта военная сила будет сломлена и наступит нормальный, серьезный мирный процесс", – резюмировал эксперт.29 мая стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия напрямую втягивается в войну – Лавров Зеленский просит дать денег на "дальнобой" за счет российских активов Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе

украина

европа

германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальнобойное оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, украина, европа, германия, мнения, олег шевченко, политика, переговоры