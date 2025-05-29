https://crimea.ria.ru/20250529/ekspert-obyasnil-khaos-resheniy-o-dalnoboe-dlya-kieva-1146801454.html
Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для Киева
Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для Киева - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для Киева
Хаос в решениях по предоставлению Украине дальнобойного вооружения напрямую связан с дипломатическим треком переговоров с Россией. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T17:04
2025-05-29T17:04
2025-05-29T17:22
радио "спутник в крыму"
дальнобойное оружие
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
украина
европа
германия
мнения
олег шевченко
политика
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Хаос в решениях по предоставлению Украине дальнобойного вооружения напрямую связан с дипломатическим треком переговоров с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.Тема обеспечения Украины дальнобойным оружии сегодня разрослась до как минимум трех вариантов развития событий, что, по мнению Шевченко, превращает происходящее в какую-то "неясную оперетку".Шевченко считает, что такие "броски" объясняются тем, что принимающее решение лицо всякий раз меняет свою позицию, "когда ему звонит куратор"."Наблюдается определенный хаос, и мне кажется, этот хаос связан именно с дипломатическим треком", – сказал эксперт.И в этом смысле то, что происходит в публичном поле в рамках встреч делегаций России и Украины в Стамбуле, только верхушка айсберга, сказал он.Ядро же, как это и полагается, скрыто. А это и многочисленные телефонные разговоры, и работа по каналам специальных служб, и определенные демарши дипломатических сотрудников в разных странах, пояснил Шевченко."Все это анализируется, систематизируется – и принимается решение. И от этой серьезной дипломатической игры оказывается воздействие на военные решения. Поэтому то, что озвучивает сегодня канцлер Германии Мерц, завтра становится уже неактуальным в силу изменившихся дипломатических позиций. И мы находимся в эпицентре вот этого противостояния", – сказал эксперт.При этом он отметил, что в ожидании положительного решения о "дальнобое" Украина продолжает попытки атаковать Россию ударными дронами, пытаясь тем самым демонстрировать, что воля ее военного руководства и ВСУ не сломлена, несмотря на то, что на фронте происходит кризис за кризисом."То есть, Украина демонстрирует свою военную силу. А мы демонстрируем, что эта военная сила будет сломлена и наступит нормальный, серьезный мирный процесс", – резюмировал эксперт.29 мая стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия напрямую втягивается в войну – Лавров Зеленский просит дать денег на "дальнобой" за счет российских активов Армия России выбила ВСУ из двух сел в Сумской области и Донбассе
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дальнобойное оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, украина, европа, германия, мнения, олег шевченко, политика, переговоры
Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для Киева
Хаос в решениях обеспечить Киев дальнобойным оружием связан с переговорами с РФ – эксперт
17:04 29.05.2025 (обновлено: 17:22 29.05.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым
. Хаос в решениях по предоставлению Украине дальнобойного вооружения напрямую связан с дипломатическим треком переговоров с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.
Тема обеспечения Украины дальнобойным оружии сегодня разрослась до как минимум трех вариантов развития событий, что, по мнению Шевченко, превращает происходящее в какую-то "неясную оперетку".
"Некоторые заявляют, что это будут поставки непосредственно немецкого вооружения, новых ракет. Есть второе мнение, что на самом деле речь шла о том, что будет размещено производство дальнобойного ракетного немецкого вооружения в Украине. И вот пошла третья информация, что речь о том, что немцы профинансируют производство украинских дальнобойных дронов "Лютый", серии Ан, которые пытаются наносить удары по нашим стратегическим тылам. А это три большие разницы", – прокомментировал эксперт.
Шевченко считает, что такие "броски" объясняются тем, что принимающее решение лицо всякий раз меняет свою позицию, "когда ему звонит куратор".
"Наблюдается определенный хаос, и мне кажется, этот хаос связан именно с дипломатическим треком", – сказал эксперт.
И в этом смысле то, что происходит в публичном поле в рамках встреч делегаций России и Украины в Стамбуле, только верхушка айсберга, сказал он.
Ядро же, как это и полагается, скрыто. А это и многочисленные телефонные разговоры, и работа по каналам специальных служб, и определенные демарши дипломатических сотрудников в разных странах, пояснил Шевченко.
"Все это анализируется, систематизируется – и принимается решение. И от этой серьезной дипломатической игры оказывается воздействие на военные решения. Поэтому то, что озвучивает сегодня канцлер Германии Мерц, завтра становится уже неактуальным в силу изменившихся дипломатических позиций. И мы находимся в эпицентре вот этого противостояния", – сказал эксперт.
При этом он отметил, что в ожидании положительного решения о "дальнобое" Украина продолжает попытки атаковать Россию ударными дронами, пытаясь тем самым демонстрировать, что воля ее военного руководства и ВСУ не сломлена, несмотря на то, что на фронте происходит кризис за кризисом.
"Это нас подводит к неизбежной мысли, что в рамках переговорного процесса мы должны продемонстрировать очевидный серьезный, большой и качественный военный успех. И то, что сейчас происходит в Сумской области, создание так называемого пояса безопасности, о котором говорил наш Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, как раз об этом свидетельствует", - сказал Шевченко.
"То есть, Украина демонстрирует свою военную силу. А мы демонстрируем, что эта военная сила будет сломлена и наступит нормальный, серьезный мирный процесс", – резюмировал эксперт.
29 мая стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил
возможность поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus
.
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