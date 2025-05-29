https://crimea.ria.ru/20250529/budet-li-germaniya-postavlyat-ukraine-rakety-taururs--otvet-mertsa-1146797930.html

Будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taururs – ответ Мерца

Будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taururs – ответ Мерца - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taururs – ответ Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ. РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T11:02

2025-05-29T11:02

2025-05-29T11:02

ракета таурус

ракеты taurus

фридрих мерц

германия

украина

дальнобойное оружие

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146725190_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_6acb466f35e69b3d48d9b6ec8b19439e.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.При этом он отметил, что в таком случае обучение украинских военных навыкам обращения с этими ракетными системами потребует длительного времени."Мы всегда говорили, я и сам говорил, что Taurus требует многомесячного обучения военнослужащих на Украине, и, если мы его (Taurus – ред.) поставим через полгода или через год, это не поможет Украине сегодня", - уточнил немецкий лидер.В среду министры обороны Германии и Украины подписали договор, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Как отметили в минобороны ФРГ, Германия обладает неиспользованными производственными мощностями и техническими знаниями для производства современных систем.Ранее Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что это самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал принятые решения прямым вовлечением ФРГ в войну. По его словам, Германия "сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мерц провоцирует продолжение войны – КремльГермания продолжит давить на Россию – МерцРешение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца

германия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракета таурус, ракеты taurus, фридрих мерц, германия, украина, дальнобойное оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, новости