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Будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taururs – ответ Мерца
Будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taururs – ответ Мерца - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taururs – ответ Мерца
Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ. РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T11:02
2025-05-29T11:02
2025-05-29T11:02
ракета таурус
ракеты taurus
фридрих мерц
германия
украина
дальнобойное оружие
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.При этом он отметил, что в таком случае обучение украинских военных навыкам обращения с этими ракетными системами потребует длительного времени."Мы всегда говорили, я и сам говорил, что Taurus требует многомесячного обучения военнослужащих на Украине, и, если мы его (Taurus – ред.) поставим через полгода или через год, это не поможет Украине сегодня", - уточнил немецкий лидер.В среду министры обороны Германии и Украины подписали договор, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Как отметили в минобороны ФРГ, Германия обладает неиспользованными производственными мощностями и техническими знаниями для производства современных систем.Ранее Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что это самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал принятые решения прямым вовлечением ФРГ в войну. По его словам, Германия "сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мерц провоцирует продолжение войны – КремльГермания продолжит давить на Россию – МерцРешение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ракета таурус, ракеты taurus, фридрих мерц, германия, украина, дальнобойное оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, новости
Будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taururs – ответ Мерца
Мерц допустил возможность поставки ракет Taurus Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.
"Конечно, это в области возможного", - сказал Мерц, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он отметил, что в таком случае обучение украинских военных навыкам обращения с этими ракетными системами потребует длительного времени.
"Мы всегда говорили, я и сам говорил, что Taurus требует многомесячного обучения военнослужащих на Украине, и, если мы его (Taurus – ред.) поставим через полгода или через год, это не поможет Украине сегодня", - уточнил немецкий лидер.
В среду министры обороны Германии и Украины подписали договор
, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Как отметили в минобороны ФРГ, Германия обладает неиспользованными производственными мощностями и техническими знаниями для производства современных систем.
Ранее Мерц сообщил
, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что это самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал
принятые решения прямым вовлечением ФРГ в войну. По его словам, Германия "сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху".
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