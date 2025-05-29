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Ракеты "Таурус": основные характеристики и дальность полета - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Ракеты "Таурус": основные характеристики и дальность полета
Ракеты "Таурус": основные характеристики и дальность полета - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Ракеты "Таурус": основные характеристики и дальность полета
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T10:44
2025-05-29T10:44
ракеты taurus
эксклюзивы риа новости крым
германия
в мире
оружие
поставки западного оружия украине
ракета таурус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.Что известно об этих ракетах, в чем их особенность и основные характеристики – в материале РИА Новости Крым.История создания и основные характеристикиРазработку крылатой ракеты Taurus начали в 1994 году на базе авиационной кассеты DWS39, имеющей дальность полета около восьми километров и содержащей 24 осколочных и кумулятивных боеприпасов. Разработку вели немецкая фирма Daimler-Benz Aerospace AG при участии шведского концерна Bofors. Предполагалось несколько вариантов ракет: с проникающей кумулятивно-фугасной боевой частью массой полутонны для поражения высокозащищенных целей и с кассетной боевой частью кассетного типа и сбрасываемых авиационных кассет для поражения площадных целей на земле. В 1997 году власти ФРГ, не дожидаясь завершения разработки Taurus, решили выделить на ее закупку 335 миллионов долларов. Впервые ракету испытали в 1999 году.Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет, которые могут быть оснащены боевой частью различных типов и запускаться с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных, без захода носителя в зону поражения ПВО противника. Базовая модель – Taurus KEPD (кинетическое проникающее средство поражения) 350 класса "воздух – поверхность". Способна поражать цели на расстоянии до 500 км, однако экспортная версия имеет дальность поражения 300 км. Переносить такие ракеты могут истребители F-16, которые страны Запада обещают поставить Киеву.Боеголовка и система наведенияСтартовая масса ракеты составляет 1,3 тонны. Она оснащена турбореактивным двигателем Williams WJ38-15 малого размера и тяги. Основная часть полета проходит на высоте 50-70 метров для обхода систем ПВО. Во время полета ракета не включает радар, что затрудняет ее обнаружение.Боеголовка имеет два заряда: для пробития бетонных укреплений и для поражения цели. Масса боевой части составляет 480 кг. При установке многорежимного взрывателя ракета может детонировать как при контакте с целью, так и внутри нее. Скорость полета – порядка 1000 км/ч. В целом эта ракета аналогична британской Storm Shadow, которая уже имеется на вооружении украинских войск. По сути, Taurus является аналогом британской ракеты Storm Shadow.Ракета имеет комбинированную систему наведения, которая состоит из нескольких подсистем:Точность наведения обеспечивается за счет автономной инерциальной навигационной системы, которая корректируется в полете по данным радиолокационной станции. На подлете к цели включается инфракрасная головка самонаведения, которая обеспечивает наведение ракеты. Использование систем автономного наведения позволяет применять ракету в том числе без поддержки систем спутникового наведения.Как отмечают эксперты, технические характеристики и система наведения ракеты позволяют выполнять сложные миссии, при этом риски для самолета-носителя сводятся к минимуму. Наличие современных систем обнаружения и уменьшения видимости, а также способность преодолевать системы ПВО делают эту ракету высокоэффективным оружием.В ракету встроено особое устройство, способное распознавать различные типы преград посредством сравнения предварительно загруженных данных с информацией, получаемой от встроенного акселерометра. Что может противопоставить РоссияДепутат бундестага Родерих Кизеветтер ранее заявлял, что из имеющихся на вооружении бундесвера около 600 ракет Taurus только 150 готовы к эксплуатации. Следовательно, максимум, на что может рассчитывать Киев – 50-60 таких ракет. Кроме того, их использование напрямую будет зависеть от того, появятся ли у Украины средства доставки – те же F-16. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ракеты taurus, германия, в мире, оружие, поставки западного оружия украине, ракета таурус
Ракеты "Таурус": основные характеристики и дальность полета

Ракеты "Таурус" - характеристики и дальность полета

10:44 29.05.2025
 
© JUNG YEON-JEРакета "воздух-земля" большой дальности Taurus. Фото AFP
Ракета воздух-земля большой дальности Taurus. Фото AFP
© JUNG YEON-JE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Что известно об этих ракетах, в чем их особенность и основные характеристики – в материале РИА Новости Крым.

История создания и основные характеристики

Разработку крылатой ракеты Taurus начали в 1994 году на базе авиационной кассеты DWS39, имеющей дальность полета около восьми километров и содержащей 24 осколочных и кумулятивных боеприпасов. Разработку вели немецкая фирма Daimler-Benz Aerospace AG при участии шведского концерна Bofors. Предполагалось несколько вариантов ракет: с проникающей кумулятивно-фугасной боевой частью массой полутонны для поражения высокозащищенных целей и с кассетной боевой частью кассетного типа и сбрасываемых авиационных кассет для поражения площадных целей на земле. В 1997 году власти ФРГ, не дожидаясь завершения разработки Taurus, решили выделить на ее закупку 335 миллионов долларов. Впервые ракету испытали в 1999 году.
Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет, которые могут быть оснащены боевой частью различных типов и запускаться с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных, без захода носителя в зону поражения ПВО противника. Базовая модель – Taurus KEPD (кинетическое проникающее средство поражения) 350 класса "воздух – поверхность". Способна поражать цели на расстоянии до 500 км, однако экспортная версия имеет дальность поражения 300 км. Переносить такие ракеты могут истребители F-16, которые страны Запада обещают поставить Киеву.

Боеголовка и система наведения

Стартовая масса ракеты составляет 1,3 тонны. Она оснащена турбореактивным двигателем Williams WJ38-15 малого размера и тяги. Основная часть полета проходит на высоте 50-70 метров для обхода систем ПВО. Во время полета ракета не включает радар, что затрудняет ее обнаружение.
Боеголовка имеет два заряда: для пробития бетонных укреплений и для поражения цели. Масса боевой части составляет 480 кг. При установке многорежимного взрывателя ракета может детонировать как при контакте с целью, так и внутри нее. Скорость полета – порядка 1000 км/ч. В целом эта ракета аналогична британской Storm Shadow, которая уже имеется на вооружении украинских войск. По сути, Taurus является аналогом британской ракеты Storm Shadow.
Ракета имеет комбинированную систему наведения, которая состоит из нескольких подсистем:
  • инерциальная навигационная система со спутниковой навигационной системой MIL-GPS;
  • система навигации по контуру рельефа местности;
  • электронно-оптическая корреляционная подсистема с коррекцией по данным цифровых карт предварительно отснятых районов местности по маршруту полета;
  • тепловизионная головка самонаведения.
Точность наведения обеспечивается за счет автономной инерциальной навигационной системы, которая корректируется в полете по данным радиолокационной станции. На подлете к цели включается инфракрасная головка самонаведения, которая обеспечивает наведение ракеты. Использование систем автономного наведения позволяет применять ракету в том числе без поддержки систем спутникового наведения.
Как отмечают эксперты, технические характеристики и система наведения ракеты позволяют выполнять сложные миссии, при этом риски для самолета-носителя сводятся к минимуму. Наличие современных систем обнаружения и уменьшения видимости, а также способность преодолевать системы ПВО делают эту ракету высокоэффективным оружием.
В ракету встроено особое устройство, способное распознавать различные типы преград посредством сравнения предварительно загруженных данных с информацией, получаемой от встроенного акселерометра.

Что может противопоставить Россия

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер ранее заявлял, что из имеющихся на вооружении бундесвера около 600 ракет Taurus только 150 готовы к эксплуатации. Следовательно, максимум, на что может рассчитывать Киев – 50-60 таких ракет. Кроме того, их использование напрямую будет зависеть от того, появятся ли у Украины средства доставки – те же F-16.
По словам военных экспертов, российским средствам ПВО, в том числе "Панцирям", "Букам", "Торам", С-300 и С-400 вполне по силам справиться с Taurus. Как отмечают специалисты, для максимальной эффективности бороться с крылатыми ракетами нужно комплексно, применяя одновременно радары раннего обнаружения, системы противовоздушной обороны ближнего и дальнего действия, зенитные ракетные комплексы средней дальности и истребители, получающие информацию с земли в режиме реального времени и готовые перехватить цели.
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