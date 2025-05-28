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Германия напрямую втягивается в войну – Лавров
Германия напрямую втягивается в войну – Лавров - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Германия напрямую втягивается в войну – Лавров
Решения Берлина по поводу дальнобойных ракет на Украине означают прямое вовлечение ФРГ в войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T19:01
2025-05-28T19:01
2025-05-28T19:01
сергей лавров
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фридрих мерц
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Решения Берлина по поводу дальнобойных ракет на Украине означают прямое вовлечение ФРГ в войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам главы МИД РФ, Германия "сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху".Лавров также выразил надежду, что ответственные политики в Германии сделают правильные выводы и остановят безумие.В среду министры обороны Германии и Украины подписали договор, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Как отметили в минобороны ФРГ, Германия обладает неиспользованными производственными мощностями и техническими знаниями для производства современных систем.Ранее Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мерц провоцирует продолжение войны – КремльГермания продолжит давить на Россию – МерцРешение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца
https://crimea.ria.ru/20250527/zelenskiy-poobeschal-bit-vglub-rossii-ballistikoy-i-dronami-1146764002.html
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сергей лавров, германия, мнения, фридрих мерц, россия, оружие, украина
Германия напрямую втягивается в войну – Лавров
Лавров заявил о прямом вовлечении ФРГ в войну в связи с решениями о дальнобойных ракетах
СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Решения Берлина по поводу дальнобойных ракет на Украине означают прямое вовлечение ФРГ в войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если я правильно понял то, что я читал, (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц сказал на пресс-конференции, что имел в виду с самого начала именно финансирование производства ракет любой дальности на Украине, а речи о поставках германских ракет якобы не идет. Надо проверять. И то, и другое – нагнетание напряженности, поддержка войны. Германия прямо втягивается в эту войну", – сказал Лавров в комментарии журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
По словам главы МИД РФ, Германия "сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху".
Лавров также выразил надежду, что ответственные политики в Германии сделают правильные выводы и остановят безумие.
В среду министры обороны Германии и Украины подписали договор
, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Как отметили в минобороны ФРГ, Германия обладает неиспользованными производственными мощностями и техническими знаниями для производства современных систем.
Ранее Мерц сообщил
, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.
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