https://crimea.ria.ru/20250528/germaniya-napryamuyu-vtyagivaetsya-v-voynu--lavrov-1146788615.html

Германия напрямую втягивается в войну – Лавров

Германия напрямую втягивается в войну – Лавров - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Германия напрямую втягивается в войну – Лавров

Решения Берлина по поводу дальнобойных ракет на Украине означают прямое вовлечение ФРГ в войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T19:01

2025-05-28T19:01

2025-05-28T19:01

сергей лавров

германия

мнения

фридрих мерц

россия

оружие

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мая – РИА Новости Крым. Решения Берлина по поводу дальнобойных ракет на Украине означают прямое вовлечение ФРГ в войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам главы МИД РФ, Германия "сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась вниз к своему краху".Лавров также выразил надежду, что ответственные политики в Германии сделают правильные выводы и остановят безумие.В среду министры обороны Германии и Украины подписали договор, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Как отметили в минобороны ФРГ, Германия обладает неиспользованными производственными мощностями и техническими знаниями для производства современных систем.Ранее Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если слова Мерца о снятии для Киева ограничений на удары западным оружием вглубь России соответствуют действительности, то это чрезвычайно опасное решение, которое делает сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. Представитель Кремля добавил, что все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мерц провоцирует продолжение войны – КремльГермания продолжит давить на Россию – МерцРешение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца

https://crimea.ria.ru/20250527/zelenskiy-poobeschal-bit-vglub-rossii-ballistikoy-i-dronami-1146764002.html

германия

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, германия, мнения, фридрих мерц, россия, оружие, украина