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Зеленский просит дать денег на "дальнобой" за счет российских активов

Зеленский просит дать денег на "дальнобой" за счет российских активов - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Зеленский просит дать денег на "дальнобой" за счет российских активов

Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от стран ЕС использовать российские замороженные активы для того, чтобы обеспечить Киев дальнобойным оружием... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T15:15

2025-05-28T15:15

2025-05-28T15:15

владимир зеленский

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

фридрих мерц

россия

нато

атаки всу

украина

замороженные российские активы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский требует от стран ЕС использовать российские замороженные активы для того, чтобы обеспечить Киев дальнобойным оружием. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.По его словам, не может быть "никаких предварительных условий" для прекращения огня, и это надо сделать как можно скорее. "Для этого нужно продолжать давление на Россию, нужно усиливать санкции, затягивание войны должно быть болезненным для нее", - сказал Зеленский.Новая поддержка дальнобойным оружием вооруженных сил Украины, по его словам, лишит смыла российские наступательные действия.Ранее Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет TaurusРешение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова МерцаДля чего Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение

россия

украина

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владимир зеленский, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, фридрих мерц, россия, нато, атаки всу, украина, замороженные российские активы