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Сильное Землетрясение в республике Алтай – что известно - РИА Новости Крым, 25.05.2025
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Сильное Землетрясение в республике Алтай – что известно
Сильное Землетрясение в республике Алтай – что известно - РИА Новости Крым, 25.05.2025
Сильное Землетрясение в республике Алтай – что известно
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в республике Алтай. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, подземные толчки ощущались на территории трех районов и... РИА Новости Крым, 25.05.2025
2025-05-25T09:54
2025-05-25T09:55
республика алтай
алтайский край
землетрясение
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в республике Алтай. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, подземные толчки ощущались на территории трех районов и города Горно-Алтайска.По данным спасателей, подземные толчки произошли в 5.35 по московскому времени или в 9.35 – по местному. Очаг был сосредоточен в 12 километрах юго-восточнее населенного пункта Кызыл-Таш Кош-Агачского района.Уточняется, что в пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов Кош-Агачкого и Улаганского районов - всего 4255 домовладений, в которых проживает 12520 человек, из них 4405 детей.18 мая землетрясения магнитудой 3 зафиксировали в Подмосковье, магнитудой 3.9 - в горах Северного Кавказа. 17 мая у границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в АнкареЗемлетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и ТаджикистаЗемлетрясение произошло в Дагестане
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РИА Новости Крым
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96
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республика алтай, алтайский край, землетрясение, общество, россия, новости
Сильное Землетрясение в республике Алтай – что известно

Сильное землетрясение произошло в республике Алтай

09:54 25.05.2025 (обновлено: 09:55 25.05.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в республике Алтай. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, подземные толчки ощущались на территории трех районов и города Горно-Алтайска.
По данным спасателей, подземные толчки произошли в 5.35 по московскому времени или в 9.35 – по местному. Очаг был сосредоточен в 12 километрах юго-восточнее населенного пункта Кызыл-Таш Кош-Агачского района.
"Сейсмическое событие силой в эпицентре 5,4 магнитуды, на глубине залегания 10 километров", - проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что в пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов Кош-Агачкого и Улаганского районов - всего 4255 домовладений, в которых проживает 12520 человек, из них 4405 детей.
18 мая землетрясения магнитудой 3 зафиксировали в Подмосковье, магнитудой 3.9 - в горах Северного Кавказа. 17 мая у границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2.
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Республика АлтайАлтайский крайЗемлетрясениеОбществоРоссияНовости
 
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