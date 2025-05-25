https://crimea.ria.ru/20250525/silnoe-zemletryasenie-v-respublike-altay--chto-izvestno-1146688391.html

Сильное Землетрясение в республике Алтай – что известно

Сильное Землетрясение в республике Алтай – что известно - РИА Новости Крым, 25.05.2025

Сильное Землетрясение в республике Алтай – что известно

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в республике Алтай. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, подземные толчки ощущались на территории трех районов и... РИА Новости Крым, 25.05.2025

2025-05-25T09:54

2025-05-25T09:54

2025-05-25T09:55

республика алтай

алтайский край

землетрясение

общество

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в республике Алтай. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, подземные толчки ощущались на территории трех районов и города Горно-Алтайска.По данным спасателей, подземные толчки произошли в 5.35 по московскому времени или в 9.35 – по местному. Очаг был сосредоточен в 12 километрах юго-восточнее населенного пункта Кызыл-Таш Кош-Агачского района.Уточняется, что в пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов Кош-Агачкого и Улаганского районов - всего 4255 домовладений, в которых проживает 12520 человек, из них 4405 детей.18 мая землетрясения магнитудой 3 зафиксировали в Подмосковье, магнитудой 3.9 - в горах Северного Кавказа. 17 мая у границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в АнкареЗемлетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и ТаджикистаЗемлетрясение произошло в Дагестане

республика алтай

алтайский край

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика алтай, алтайский край, землетрясение, общество, россия, новости