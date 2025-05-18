Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло под Москвой - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250518/zemletryasenie-proizoshlo-pod-moskvoy-1146524526.html
Землетрясение произошло под Москвой
Землетрясение произошло под Москвой - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Землетрясение произошло под Москвой
Землетрясение магнитудой 3 зафиксировали в воскресенье днем в Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты сейсмической активности сервиса Радар24. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T18:16
2025-05-18T18:32
новости
подмосковье
московская область
происшествия
природа
стихия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_183:1:600:236_1920x0_80_0_0_246af21babd806f6354c22630e02c88a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3 зафиксировали в воскресенье днем в Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты сейсмической активности сервиса Радар24.Подземные толчки зафиксировали в 13:56 в районе населенного пункта Лыткарино. Магнитуда сейсмического события составила 3.В воскресенье утром землетрясение магнитудой 3,9 произошло в горах Северного Кавказа.Накануне землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в Румынии у границ с Одесской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в АнкареЗемлетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на КубаниЗемлетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_74c3a23446138cb9a8f990979597fb3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, подмосковье, московская область, происшествия, природа, стихия, землетрясение
Землетрясение произошло под Москвой

Землетрясение под Москвой произошло в воскресенье днем

18:16 18.05.2025 (обновлено: 18:32 18.05.2025)
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3 зафиксировали в воскресенье днем в Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты сейсмической активности сервиса Радар24.
Подземные толчки зафиксировали в 13:56 в районе населенного пункта Лыткарино. Магнитуда сейсмического события составила 3.
В воскресенье утром землетрясение магнитудой 3,9 произошло в горах Северного Кавказа.
Накануне землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в Румынии у границ с Одесской областью.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана
 
НовостиПодмосковьеМосковская областьПроисшествияПриродаСтихияЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Пляжи Ялты будут усиленно мониторить – власти
20:23Как защитить детей от клещей – советы Роспотребнадзора
19:45Карусель: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
19:10Как выбрать оздоровительный лагерь для летнего отдыха ребенка
18:44Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек
18:16Землетрясение произошло под Москвой
17:57В МИД России прокомментировали слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
17:16Иран предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти
16:43На Северном Кавказе произошло землетрясение
16:07Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
15:31На Черноморском побережье зафиксировали новые выбросы мазута
15:01Зеленский встретился с вице-президентом США
14:31ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом
13:35Выбежал из подъезда прямо под колеса: в Сочи малыша сбила машина
13:177 авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбила российская ПВО
13:03Численность ВСУ за сутки сократилась на 1245 боевиков
12:54Льву XIV вручены символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор
12:24Атака ВСУ на Крым - над полуостровом отработала ПВО
12:10Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР
12:02Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Лента новостейМолния