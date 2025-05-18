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Землетрясение произошло под Москвой
Землетрясение произошло под Москвой - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Землетрясение произошло под Москвой
Землетрясение магнитудой 3 зафиксировали в воскресенье днем в Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты сейсмической активности сервиса Радар24. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T18:16
2025-05-18T18:16
2025-05-18T18:32
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подмосковье
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происшествия
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землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3 зафиксировали в воскресенье днем в Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты сейсмической активности сервиса Радар24.Подземные толчки зафиксировали в 13:56 в районе населенного пункта Лыткарино. Магнитуда сейсмического события составила 3.В воскресенье утром землетрясение магнитудой 3,9 произошло в горах Северного Кавказа.Накануне землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в Румынии у границ с Одесской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в АнкареЗемлетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на КубаниЗемлетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана
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РИА Новости Крым
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новости, подмосковье, московская область, происшествия, природа, стихия, землетрясение
Землетрясение произошло под Москвой
Землетрясение под Москвой произошло в воскресенье днем
18:16 18.05.2025 (обновлено: 18:32 18.05.2025)