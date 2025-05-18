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Землетрясение произошло под Москвой

Землетрясение произошло под Москвой - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Землетрясение произошло под Москвой

Землетрясение магнитудой 3 зафиксировали в воскресенье днем в Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты сейсмической активности сервиса Радар24. РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T18:16

2025-05-18T18:16

2025-05-18T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3 зафиксировали в воскресенье днем в Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты сейсмической активности сервиса Радар24.Подземные толчки зафиксировали в 13:56 в районе населенного пункта Лыткарино. Магнитуда сейсмического события составила 3.В воскресенье утром землетрясение магнитудой 3,9 произошло в горах Северного Кавказа.Накануне землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в Румынии у границ с Одесской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в АнкареЗемлетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на КубаниЗемлетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана

подмосковье

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, подмосковье, московская область, происшествия, природа, стихия, землетрясение