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Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в турецком городе Конья, его отголоски ощущались в Анкаре, где проходила встреча президента республики Реджепа Тайипа... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T16:19
2025-05-15T16:19
2025-05-15T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в турецком городе Конья, его отголоски ощущались в Анкаре, где проходила встреча президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы и СМИ.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения, произошедшего в четверг приблизительно в 15:46 по московскому времени, составила 5.0, очаг находился на глубине 7 километров.Конья находится примерно в 200 километрах от Анкары, где в четверг проходили переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Как сообщило турецкое государственное агентство TRTHaber, подземные толчки ощущались в Анкаре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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турция, анкара, новости, происшествия, стихия, сейсмология, землетрясение
Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки магнитудой 5 ощутили в Анкаре
16:19 15.05.2025 (обновлено: 16:31 15.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в турецком городе Конья, его отголоски ощущались в Анкаре, где проходила встреча президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы и СМИ.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения, произошедшего в четверг приблизительно в 15:46 по московскому времени, составила 5.0, очаг находился на глубине 7 километров.
Конья находится примерно в 200 километрах от Анкары, где в четверг проходили переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Как сообщило турецкое государственное агентство TRTHaber, подземные толчки ощущались в Анкаре.
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