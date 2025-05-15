Рейтинг@Mail.ru
Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250515/silnoe-zemletryasenie-v-turtsii--podzemnye-tolchki-oschutili-v-ankare-1146465686.html
Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в турецком городе Конья, его отголоски ощущались в Анкаре, где проходила встреча президента республики Реджепа Тайипа... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T16:19
2025-05-15T16:31
турция
анкара
новости
происшествия
стихия
сейсмология
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126830419_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_fddc0ff4e85390aab3be56fb23d352a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в турецком городе Конья, его отголоски ощущались в Анкаре, где проходила встреча президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы и СМИ.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения, произошедшего в четверг приблизительно в 15:46 по московскому времени, составила 5.0, очаг находился на глубине 7 километров.Конья находится примерно в 200 километрах от Анкары, где в четверг проходили переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Как сообщило турецкое государственное агентство TRTHaber, подземные толчки ощущались в Анкаре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
анкара
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126830419_135:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_a8c9aa27d2ac761a96dc7c5692b25d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, анкара, новости, происшествия, стихия, сейсмология, землетрясение
Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре

Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки магнитудой 5 ощутили в Анкаре

16:19 15.05.2025 (обновлено: 16:31 15.05.2025)
 
Землетрясение
Землетрясение
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в турецком городе Конья, его отголоски ощущались в Анкаре, где проходила встреча президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы и СМИ.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения, произошедшего в четверг приблизительно в 15:46 по московскому времени, составила 5.0, очаг находился на глубине 7 километров.
Конья находится примерно в 200 километрах от Анкары, где в четверг проходили переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Как сообщило турецкое государственное агентство TRTHaber, подземные толчки ощущались в Анкаре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТурцияАнкараНовостиПроисшествияСтихияСейсмологияЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:34Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России
16:19Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре
16:16Хотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонии
16:00Независимо от пола и возраста – страшные зверства фашистов в Крыму
15:46Житель Судака получил строк за хранение патронов
15:26Не роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники
15:15Всегда был готов прийти на помощь: Алушта простилась с героем СВО
14:42Смерть ребенка от удара током – в Крыму осудили энергетика за халатность
14:19В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа в Стамбуле
14:06Обещала землю у моря: крымчанка "заработала" на знакомых 6 миллионов
13:55При атаке ВСУ на амбулаторию в Чонгаре ранены четыре человека
13:39Лавров высказался о ситуации вокруг переговоров в Стамбуле
13:28В Крыму третий год фиксируют снижение заболеваемости ВИЧ
13:19Новости СВО: что происходит на линии соприкосновения
13:05В Крыму оценили новую "послевоенную программу" Киева для полуострова
12:46На востоке Крыма проведут подрыв боеприпасов
12:28Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
12:18На ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиард
12:08Армия России выбила ВСУ еще из двух населенных пунктов в Донбассе
12:07Путин не поедет на переговоры России и Украины в Стамбуле
Лента новостейМолния