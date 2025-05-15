https://crimea.ria.ru/20250515/silnoe-zemletryasenie-v-turtsii--podzemnye-tolchki-oschutili-v-ankare-1146465686.html

Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре

Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в турецком городе Конья, его отголоски ощущались в Анкаре, где проходила встреча президента республики Реджепа Тайипа... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T16:19

2025-05-15T16:19

2025-05-15T16:31

турция

анкара

новости

происшествия

стихия

сейсмология

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в турецком городе Конья, его отголоски ощущались в Анкаре, где проходила встреча президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы и СМИ.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения, произошедшего в четверг приблизительно в 15:46 по московскому времени, составила 5.0, очаг находился на глубине 7 километров.Конья находится примерно в 200 километрах от Анкары, где в четверг проходили переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Как сообщило турецкое государственное агентство TRTHaber, подземные толчки ощущались в Анкаре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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анкара

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, анкара, новости, происшествия, стихия, сейсмология, землетрясение