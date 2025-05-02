https://crimea.ria.ru/20250502/zemletryasenie-proizoshlo-v-dagestane-1146152425.html

Землетрясение произошло в Дагестане

Землетрясение произошло в Дагестане - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Землетрясение произошло в Дагестане

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу утром на территории Кизилюртовского района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T12:07

2025-05-02T12:07

2025-05-02T12:07

дагестан

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землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу утром на территории Кизилюртовского района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.По данным европейского сейсмоцентра, также толчки магнитудой 4 утром в пятницу зафиксированы в Российско-монгольском регионе, в 308 километрах к юго-западу от города Ангарска.26 апреля на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Ялтинцы ощутили толчки, они были "достаточно близкоповерхностными", а их очаги располагались близко к городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительствомСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуСейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции

дагестан

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, новости, происшествия, стихия, землетрясение