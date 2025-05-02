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Землетрясение произошло в Дагестане - РИА Новости Крым, 02.05.2025
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Землетрясение произошло в Дагестане
Землетрясение произошло в Дагестане - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Землетрясение произошло в Дагестане
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу утром на территории Кизилюртовского района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T12:07
2025-05-02T12:07
дагестан
новости
происшествия
стихия
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу утром на территории Кизилюртовского района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.По данным европейского сейсмоцентра, также толчки магнитудой 4 утром в пятницу зафиксированы в Российско-монгольском регионе, в 308 километрах к юго-западу от города Ангарска.26 апреля на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Ялтинцы ощутили толчки, они были "достаточно близкоповерхностными", а их очаги располагались близко к городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительствомСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуСейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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дагестан, новости, происшествия, стихия, землетрясение
Землетрясение произошло в Дагестане

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Дагестане

12:07 02.05.2025
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу утром на территории Кизилюртовского района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.
"В 05:49 на территории Кизилюртовского района в близи населенного пункта Инчха Республики Дагестан по координатам зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 класса 11.8 на глубине 10 километров. На поверхности не ощущалось, жертв и разрушений нет", – сказано в сообщении.
По данным европейского сейсмоцентра, также толчки магнитудой 4 утром в пятницу зафиксированы в Российско-монгольском регионе, в 308 километрах к юго-западу от города Ангарска.
26 апреля на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Ялтинцы ощутили толчки, они были "достаточно близкоповерхностными", а их очаги располагались близко к городу.
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ДагестанНовостиПроисшествияСтихияЗемлетрясение
 
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