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Землетрясение произошло в Дагестане
Землетрясение произошло в Дагестане - РИА Новости Крым, 02.05.2025
Землетрясение произошло в Дагестане
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу утром на территории Кизилюртовского района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 02.05.2025
2025-05-02T12:07
2025-05-02T12:07
2025-05-02T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу утром на территории Кизилюртовского района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.По данным европейского сейсмоцентра, также толчки магнитудой 4 утром в пятницу зафиксированы в Российско-монгольском регионе, в 308 километрах к юго-западу от города Ангарска.26 апреля на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Ялтинцы ощутили толчки, они были "достаточно близкоповерхностными", а их очаги располагались близко к городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительствомСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуСейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции
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дагестан, новости, происшествия, стихия, землетрясение
Землетрясение произошло в Дагестане
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Дагестане