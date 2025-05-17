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У границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2
У границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости Крым, 17.05.2025
У границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Румынии у границ с Одесской областью, об этом свидетельствует онлайн-карта землетрясений. РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T17:33
2025-05-17T17:33
2025-05-17T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Румынии у границ с Одесской областью, об этом свидетельствует онлайн-карта землетрясений.Данные приводит Геологическая служба США, их же подтверждает румынский Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли.Согласно измерениям, землетрясение, магнитудой 4,2, произошло в субботу, 17 мая, в 00-59 по московскому времени.Его очаг залегал на глубине 130.7 км и находится в 13 км к северу от румынского курортного города Гура-Тегий на склонах Карпатских гор (порядка 200 километров по прямой от границ с Одесской областью).Эхо толчков могли ощущать жители Измаильского и Белгород-Днестровского районов Одесской области.Это уже второе землетрясение в этом районе в мае и третье с начала года. 11 мая в 13 километрах на северо-восток от Гура-Тегий произошло землетрясение такой же магнитуды 4,2 на глубине 136, 2 км. А в феврале, в 8 километрах к северо-западу от города – магнитудой 4,3 с гипоцентром на глубине 120,8 км.За полгода это пятое землетрясение, причем каждое из последующих было меньшей магнитуды. Самое сильное (5,2) произошло в сентябре, в 6 км от Кашоки. Очередное землетрясение в октябре, в 2 км от Воетина, уже имело магнитуду 4,4.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре Серия землетрясений произошла в Мьянме
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новости, происшествия, сейсмология, землетрясение, в мире, одесская область, румыния
У границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Румынии у границ с Одесской областью
17:33 17.05.2025 (обновлено: 17:37 17.05.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым.
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Румынии у границ с Одесской областью, об этом свидетельствует онлайн-карта
землетрясений.
Данные приводит Геологическая служба США, их же подтверждает румынский Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли.
Согласно измерениям, землетрясение, магнитудой 4,2, произошло в субботу, 17 мая, в 00-59 по московскому времени.
Его очаг залегал на глубине 130.7 км и находится в 13 км к северу от румынского курортного города Гура-Тегий на склонах Карпатских гор (порядка 200 километров по прямой от границ с Одесской областью).
Эхо толчков могли ощущать жители Измаильского и Белгород-Днестровского районов Одесской области.
Это уже второе землетрясение в этом районе в мае и третье с начала года. 11 мая в 13 километрах на северо-восток от Гура-Тегий произошло землетрясение такой же магнитуды 4,2 на глубине 136, 2 км. А в феврале, в 8 километрах к северо-западу от города – магнитудой 4,3 с гипоцентром на глубине 120,8 км.
За полгода это пятое землетрясение, причем каждое из последующих было меньшей магнитуды. Самое сильное (5,2) произошло в сентябре, в 6 км от Кашоки. Очередное землетрясение в октябре, в 2 км от Воетина, уже имело магнитуду 4,4.
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