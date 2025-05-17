https://crimea.ria.ru/20250517/u-granits-s-odesskoy-oblastyu-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-42-1146509661.html

У границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2

У границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости Крым, 17.05.2025

У границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Румынии у границ с Одесской областью, об этом свидетельствует онлайн-карта землетрясений. РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T17:33

2025-05-17T17:33

2025-05-17T17:37

новости

происшествия

сейсмология

землетрясение

в мире

одесская область

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8edcfcdd6c54ea7cdb1b31e85a0cbbe8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Румынии у границ с Одесской областью, об этом свидетельствует онлайн-карта землетрясений.Данные приводит Геологическая служба США, их же подтверждает румынский Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли.Согласно измерениям, землетрясение, магнитудой 4,2, произошло в субботу, 17 мая, в 00-59 по московскому времени.Его очаг залегал на глубине 130.7 км и находится в 13 км к северу от румынского курортного города Гура-Тегий на склонах Карпатских гор (порядка 200 километров по прямой от границ с Одесской областью).Эхо толчков могли ощущать жители Измаильского и Белгород-Днестровского районов Одесской области.Это уже второе землетрясение в этом районе в мае и третье с начала года. 11 мая в 13 километрах на северо-восток от Гура-Тегий произошло землетрясение такой же магнитуды 4,2 на глубине 136, 2 км. А в феврале, в 8 километрах к северо-западу от города – магнитудой 4,3 с гипоцентром на глубине 120,8 км.За полгода это пятое землетрясение, причем каждое из последующих было меньшей магнитуды. Самое сильное (5,2) произошло в сентябре, в 6 км от Кашоки. Очередное землетрясение в октябре, в 2 км от Воетина, уже имело магнитуду 4,4.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в Анкаре Серия землетрясений произошла в Мьянме

одесская область

румыния

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, сейсмология, землетрясение, в мире, одесская область, румыния