https://crimea.ria.ru/20250505/zemletryasenie-magnitudoy-43-proizoshlo-na-granitse-kirgizii-i-tadzhikista--1146205971.html

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикиста

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикиста - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикиста

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает РИА Новости со ссылкой на киргизский институт сейсмологии. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T14:14

2025-05-05T14:14

2025-05-05T14:29

землетрясение

новости

происшествия

стихия

природа

таджикистан

киргизия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает РИА Новости со ссылкой на киргизский институт сейсмологии.Колебания земной коры были зафиксированы в 1:20 по московскому времени 5 мая. Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана вблизи границы с Киргизией.По предварительным данным, в результате подземных толчков серьезных разрушений на территории Киргизии не зафиксировано.Серия землетрясений магнитудой от 1,9 до 4,8 была зафиксирована ранее в Мьянме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительствомСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуСейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции

таджикистан

киргизия

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2025

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землетрясение, новости, происшествия, стихия, природа, таджикистан, киргизия