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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикиста - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикиста
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикиста - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикиста
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает РИА Новости со ссылкой на киргизский институт сейсмологии. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T14:14
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землетрясение
новости
происшествия
стихия
природа
таджикистан
киргизия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает РИА Новости со ссылкой на киргизский институт сейсмологии.Колебания земной коры были зафиксированы в 1:20 по московскому времени 5 мая. Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана вблизи границы с Киргизией.По предварительным данным, в результате подземных толчков серьезных разрушений на территории Киргизии не зафиксировано.Серия землетрясений магнитудой от 1,9 до 4,8 была зафиксирована ранее в Мьянме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительствомСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуСейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции
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землетрясение, новости, происшествия, стихия, природа, таджикистан, киргизия
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикиста

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3

14:14 05.05.2025 (обновлено: 14:29 05.05.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает РИА Новости со ссылкой на киргизский институт сейсмологии.
Колебания земной коры были зафиксированы в 1:20 по московскому времени 5 мая. Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана вблизи границы с Киргизией.

"В населенных пунктах Кыргызской Республики селах Кара-Тейит, Карамык, Шибээ интенсивность землетрясения составила около 3 баллов", - уточняется в сообщении.

По предварительным данным, в результате подземных толчков серьезных разрушений на территории Киргизии не зафиксировано.
Серия землетрясений магнитудой от 1,9 до 4,8 была зафиксирована ранее в Мьянме.
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ЗемлетрясениеНовостиПроисшествияСтихияПриродаТаджикистанКиргизия
 
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