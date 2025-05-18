https://crimea.ria.ru/20250518/na-severnom-kavkaze-proizoshlo-zemletryasenie-1146521725.html

На Северном Кавказе произошло землетрясение

На Северном Кавказе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 18.05.2025

На Северном Кавказе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3.9 произошло утром в воскресенье в горах Северного Кавказа. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты сейсмической активности... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T16:43

2025-05-18T16:43

2025-05-18T16:43

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северный кавказ

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землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.9 произошло утром в воскресенье в горах Северного Кавказа. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты сейсмической активности сервиса Радар24.Подземные толчки зафиксировали в 06:06 примерно в пяти километрах от Домбая на территории Карачаево-Черкесии.Магнитуда сейсмособытия составила 3.9. Эпицентр находился на глубине 1,9 километров.Накануне землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Румынии у границ с Одесской областью, об этом свидетельствует онлайн-карта землетрясений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в АнкареЗемлетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на КубаниЗемлетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана

северный кавказ

домбай

горы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, северный кавказ, домбай, горы, происшествия, стихия, землетрясение