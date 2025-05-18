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На Северном Кавказе произошло землетрясение
На Северном Кавказе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 18.05.2025
На Северном Кавказе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3.9 произошло утром в воскресенье в горах Северного Кавказа. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты сейсмической активности... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T16:43
2025-05-18T16:43
2025-05-18T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3.9 произошло утром в воскресенье в горах Северного Кавказа. Об этом свидетельствуют данные онлайн карты сейсмической активности сервиса Радар24.Подземные толчки зафиксировали в 06:06 примерно в пяти километрах от Домбая на территории Карачаево-Черкесии.Магнитуда сейсмособытия составила 3.9. Эпицентр находился на глубине 1,9 километров.Накануне землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Румынии у границ с Одесской областью, об этом свидетельствует онлайн-карта землетрясений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение в Турции – подземные толчки ощутили в АнкареЗемлетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на КубаниЗемлетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана
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новости, северный кавказ, домбай, горы, происшествия, стихия, землетрясение
На Северном Кавказе произошло землетрясение
Землетрясение на Северном Кавказе произошло в воскресенье утром