Как в Крыму участникам СВО получить деньги вместо участка земли
Денежная компенсация за землю в Крыму для участников СВО – детально о порядке получения
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного участка земли в Крыму имеет право получить любой участник СВО, находящийся в очереди. Какова процедура подачи заявления, альтернативы подачи документов и сколько ждать выплаты – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра имущественных и земельных отношений республики Сергей Соловьев.
Кто может получить
Получить единовременную денежную компенсацию вместо положенного бесплатного земельного участка имеют право все участники СВО, находящиеся в очереди, подчеркнул Соловьев.
"За исключением тех лиц, которым земельный участок уже распределен либо которые его уже получили в собственность. В этом случае если участок не нужен, придется продавать либо применять по целевому назначению, то есть строиться", – уточнил он.
Фиксированная сумма, определенная для компенсации – 1 млн рублей, не зависит от того, где мог бы быть предоставлен участок земли очереднику, отметил Соловьев.
"И это примерно та стоимость, за которую сейчас реально купить на территории Республики Крым где-то рядом со своим местом жительства земельный участок, если есть такая необходимость. Ограничений по использованию этих средств нет, деньги нецелевые. То есть кто-то может строительство продолжить или начать, можно потратить их на приобретение жилья, квартиры и так далее", – пояснил Соловьев.
Способы подачи заявления
Для получения выплаты необходимо написать соответствующее заявление и предоставить документы (удостоверение ветерана боевых действий, справка участника СВО, реквизиты банка и данные карты).
Для удобства предусмотрено три способа подачи документов: дистанционно (через сайт Госуслуг), через министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым (лично или через представителя) и МФЦ.
По словам Соловьева, проще и быстрее сделать все через личный кабинет дистанционно, поскольку визит в министерство означает прием только в установленные дни (понедельник, вторник и четверг) и живую очередь, а следовательно, лишнюю трату времени на ожидание. Кроме того, если документы подает представитель участника СВО, нужно будет предоставить доверенность.
При дистанционной подаче в личном кабинете можно отслеживать статус заявления, а сама процедура очень проста, заверил замминистра.
Электронный путь следует начинать с сайта минимущества РК, на котором расположен специальный баннер – "Денежная компенсация взамен земельного участка". При переходе по ссылке заявитель через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая является идентификатором для Госуслуг, попадает в личный кабинет АИС "Земля". Такой сценарий действий исключает возможность попадания личных данных к мошенникам, отметил Соловьев.
"Четыре простых шага – и подается заявление. Надо сверить данные, которые внесены в систему, с теми, которые вы подавали в муниципальные органы, когда ставили себя на очередь как получателя земельного участка. Затем ввести реквизиты счета, указать БИК, а также подгрузить удостоверение ветерана боевых действий. Это все", – сказал Соловьев.
Важно при этом проверить, чтобы введенные реквизиты банка соответствовали указанным в справке, выданной финансовой организацией, "потому что это одна из распространенных ошибок, которая может послужить основанием для приостановки рассмотрения заявлений и уточнения данных", предупредил замминистра.
"Реквизиты карты должны быть непосредственно на то лицо, которое находится в очереди на получение земельного участка – участника СВО. Это очень важно", – подчеркнул Соловьев.
А вот карту какого российского банка использовать – в этом разницы нет, отметил он.
Промежуточным вариантом получения услуги между дистанционным и личным визитом в министерство является посещение ближайшего по месту жительства Многофункционального центра (МФЦ), где также размещены соответствующие баннеры и можно подать заявление, уточнил Соловьев.
"Обязательно при подаче документов обратите внимание на паспортные данные, если они изменялись, допустим, место прописки или кому-то по возрасту необходимо было поменять паспорт. Все эти сведения нужно предоставить в муниципалитет по месту постановки в очередь, чтобы они были актуальны на дату подачи заявления, потому что сверка этих сведений, она как раз и занимает время", - акцентировал он.
Сколько ждать
Время, отведенное на предоставление денежной компенсации с момента подачи заявления, как правило, составляет 25 рабочих дней, сказал замминистра.
"Порядком предусмотрено 20 рабочих дней на проверку документов, которые предоставляются министерству на получение денежной компенсации. И еще пять рабочих дней – на передачу проверенных данных в минтруд и, соответственно, осуществление выплаты по указанным реквизитам", – уточнил Соловьев.
Если сорок выплаты подходит, а отклика все нет, волноваться не стоит: работа ведется, добавил он.
"Хотелось бы успокоить заявителей... Это значит, что мы как министерство делаем соответствующие межведомственные запросы и ждем получения ответов. Это немножко затягивает срок, но здесь нет повода для переживаний", – заверил Соловьев.
Больше всего сложностей при проверке данных возникает при запросах в военный комиссариат, который подтверждает сведения о прохождении воинской службы и подписании заключения контракта, сказал он. Чтобы избежать возможных задержек, Соловьев рекомендует заказывать справку участника СВО заранее.
"В прошлом году было принято постановление правительства РФ о типовой справке, подтверждающей участие в специальной военной операции, которую можно заказать через Госуслуги. Если есть такая возможность, я бы рекомендовал ее заказать и предоставить в органы муниципального управления по месту нахождения в очереди. Это может повлиять на ускорение процесса проверки документов", - отметил чиновник.
После всех проверок положенная сумма 1 млн рублей зачисляется на карту в полном объеме, "никакие налоги не взымаются: это социальная выплата", уточнил Соловьев.
О начале выплат компенсаций бойцам СВО взамен земельных участков в Крыму 25 апреля сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что эта мера предоставляется гражданам, которые состоят в Реестре участников СВО. Он также отметил, что из желающих получить компенсацию, будет сформирована отдельная очередь вне зависимости от порядка в очереди на участок.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября 2024 года, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.
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