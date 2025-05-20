https://crimea.ria.ru/20250520/kak-v-krymu-uchastnikam-svo-poluchit-dengi-vmesto-uchastka-zemli-1146573680.html

Как в Крыму участникам СВО получить деньги вместо участка земли

Как в Крыму участникам СВО получить деньги вместо участка земли - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Как в Крыму участникам СВО получить деньги вместо участка земли

Денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного участка земли в Крыму имеет право получить любой участник СВО, находящийся в очереди... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T22:24

2025-05-20T22:24

2025-05-20T22:24

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радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного участка земли в Крыму имеет право получить любой участник СВО, находящийся в очереди. Какова процедура подачи заявления, альтернативы подачи документов и сколько ждать выплаты – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замминистра имущественных и земельных отношений республики Сергей Соловьев.Кто может получитьПолучить единовременную денежную компенсацию вместо положенного бесплатного земельного участка имеют право все участники СВО, находящиеся в очереди, подчеркнул Соловьев."За исключением тех лиц, которым земельный участок уже распределен либо которые его уже получили в собственность. В этом случае если участок не нужен, придется продавать либо применять по целевому назначению, то есть строиться", – уточнил он.Фиксированная сумма, определенная для компенсации – 1 млн рублей, не зависит от того, где мог бы быть предоставлен участок земли очереднику, отметил Соловьев.Способы подачи заявленияДля получения выплаты необходимо написать соответствующее заявление и предоставить документы (удостоверение ветерана боевых действий, справка участника СВО, реквизиты банка и данные карты).Для удобства предусмотрено три способа подачи документов: дистанционно (через сайт Госуслуг), через министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым (лично или через представителя) и МФЦ.По словам Соловьева, проще и быстрее сделать все через личный кабинет дистанционно, поскольку визит в министерство означает прием только в установленные дни (понедельник, вторник и четверг) и живую очередь, а следовательно, лишнюю трату времени на ожидание. Кроме того, если документы подает представитель участника СВО, нужно будет предоставить доверенность.При дистанционной подаче в личном кабинете можно отслеживать статус заявления, а сама процедура очень проста, заверил замминистра.Электронный путь следует начинать с сайта минимущества РК, на котором расположен специальный баннер – "Денежная компенсация взамен земельного участка". При переходе по ссылке заявитель через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая является идентификатором для Госуслуг, попадает в личный кабинет АИС "Земля". Такой сценарий действий исключает возможность попадания личных данных к мошенникам, отметил Соловьев.Важно при этом проверить, чтобы введенные реквизиты банка соответствовали указанным в справке, выданной финансовой организацией, "потому что это одна из распространенных ошибок, которая может послужить основанием для приостановки рассмотрения заявлений и уточнения данных", предупредил замминистра."Реквизиты карты должны быть непосредственно на то лицо, которое находится в очереди на получение земельного участка – участника СВО. Это очень важно", – подчеркнул Соловьев.А вот карту какого российского банка использовать – в этом разницы нет, отметил он.Промежуточным вариантом получения услуги между дистанционным и личным визитом в министерство является посещение ближайшего по месту жительства Многофункционального центра (МФЦ), где также размещены соответствующие баннеры и можно подать заявление, уточнил Соловьев.Сколько ждатьВремя, отведенное на предоставление денежной компенсации с момента подачи заявления, как правило, составляет 25 рабочих дней, сказал замминистра.Если сорок выплаты подходит, а отклика все нет, волноваться не стоит: работа ведется, добавил он."Хотелось бы успокоить заявителей... Это значит, что мы как министерство делаем соответствующие межведомственные запросы и ждем получения ответов. Это немножко затягивает срок, но здесь нет повода для переживаний", – заверил Соловьев.Больше всего сложностей при проверке данных возникает при запросах в военный комиссариат, который подтверждает сведения о прохождении воинской службы и подписании заключения контракта, сказал он. Чтобы избежать возможных задержек, Соловьев рекомендует заказывать справку участника СВО заранее.После всех проверок положенная сумма 1 млн рублей зачисляется на карту в полном объеме, "никакие налоги не взымаются: это социальная выплата", уточнил Соловьев.О начале выплат компенсаций бойцам СВО взамен земельных участков в Крыму 25 апреля сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что эта мера предоставляется гражданам, которые состоят в Реестре участников СВО. Он также отметил, что из желающих получить компенсацию, будет сформирована отдельная очередь вне зависимости от порядка в очереди на участок.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября 2024 года, гарантировано имеют право на получение земли, не зависимо от места их прописки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля в крыму для участников сво, крым, участники сво, помощь бойцам сво, сергей соловьев, минимущества крыма, новости крыма, общество