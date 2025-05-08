Рейтинг@Mail.ru
Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250508/semi-boytsov-svo-poluchat-besplatnye-putevki-dlya-soprovozhdeniya-v-sanatorii-1146308739.html
Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории
Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории - РИА Новости Крым, 08.05.2025
Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории
Семьям военнослужащих будут выдавать бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов... РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T19:10
2025-05-08T19:01
владимир путин (политик)
новости
закон и право
герои сво
ветераны сво
реабилитация
господдержка
льгота
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139728734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c98ff63ebab8bb9d63a779127c350ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Семьям военнослужащих будут выдавать бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Таким образом члены семей раненых бойцов получат возможность сопровождать их в санатории и другие подведомственные учреждения во время реабилитации. Сопровождающим также будут оказаны услуги по размещению и питанию.Расширение мер соцподдержки также распространяется и на родственников бойцов Росгвардии, добровольческих формирований, работающих в зоне СВО сотрудников МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Следственного Комитета.Ранее председатель Союза ветеранов СВО в Крыму, депутат Госсовета республики Александр Комбаров заявил, что свыше 25 частных клиник и санаториев Крыма предлагают бесплатные или льготные программы лечения и реабилитации для участников специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииМекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровняТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139728734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b801b9b5ffd84e3d4404883796266f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, закон и право, герои сво, ветераны сво, реабилитация, господдержка, льгота
Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории

Семьи раненых бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения на реабилитацию

19:10 08.05.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБойцы спецоперации
Бойцы спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Семьям военнослужащих будут выдавать бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Предоставить членам семей военнослужащих право на получение бесплатной путевки в санатарно-курортную организацию, находящуюся в ведении федерального органа, в которую военнослужащие, сотрудники, граждане направлены на медицинскую реабилитацию в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии после лечения в стационарных условиях в связи с получением увечья", – сказано в тексте документа.

Таким образом члены семей раненых бойцов получат возможность сопровождать их в санатории и другие подведомственные учреждения во время реабилитации. Сопровождающим также будут оказаны услуги по размещению и питанию.
Расширение мер соцподдержки также распространяется и на родственников бойцов Росгвардии, добровольческих формирований, работающих в зоне СВО сотрудников МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Следственного Комитета.
Ранее председатель Союза ветеранов СВО в Крыму, депутат Госсовета республики Александр Комбаров заявил, что свыше 25 частных клиник и санаториев Крыма предлагают бесплатные или льготные программы лечения и реабилитации для участников специальной военной операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории
Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня
Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
 
Владимир Путин (политик)НовостиЗакон и правоГерои СВОВетераны СВОРеабилитацияГосподдержкаЛьгота
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Папа римский Лев XIV – биография
20:49Кардинал из США стал новым папой римским
20:11Женщина сорвалась с 7-метровой скалы в Крыму
19:45В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания
19:16Избран новый папа римский
19:10Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории
18:39Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий
18:10Дальнейшие шаги России по Украине зависят от перемирия на День Победы
17:41Морской транспорт Севастополя возобновил работу
17:07Севастополь простился с героем спецоперации
16:31Рейд закрыли в Севастополе
16:16Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца
15:57В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС
15:28Сотрудники МЧС Крыма водрузили Знамя Победы на вершине Демерджи
14:44Россия и Китай приняли совместное заявление о глобальной стабильности
14:25Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах
14:08Переговоры Путина и Си Цзиньпина – главные заявления
13:33ПВО сбила 182 беспилотника ВСУ и ракету "Нептун"
13:21Зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ
13:12ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России – Минобороны
Лента новостейМолния