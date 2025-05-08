https://crimea.ria.ru/20250508/semi-boytsov-svo-poluchat-besplatnye-putevki-dlya-soprovozhdeniya-v-sanatorii-1146308739.html

Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории

Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории

Семьям военнослужащих будут выдавать бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов... РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T19:10

2025-05-08T19:10

2025-05-08T19:01

владимир путин (политик)

новости

закон и право

герои сво

ветераны сво

реабилитация

господдержка

льгота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Семьям военнослужащих будут выдавать бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Таким образом члены семей раненых бойцов получат возможность сопровождать их в санатории и другие подведомственные учреждения во время реабилитации. Сопровождающим также будут оказаны услуги по размещению и питанию.Расширение мер соцподдержки также распространяется и на родственников бойцов Росгвардии, добровольческих формирований, работающих в зоне СВО сотрудников МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Следственного Комитета.Ранее председатель Союза ветеранов СВО в Крыму, депутат Госсовета республики Александр Комбаров заявил, что свыше 25 частных клиник и санаториев Крыма предлагают бесплатные или льготные программы лечения и реабилитации для участников специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииМекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровняТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, закон и право, герои сво, ветераны сво, реабилитация, господдержка, льгота