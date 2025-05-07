Песков рассказал о перемирии с Украиной и о мерах безопасности на 9 мая
В Кремле рассказали о перемирии с Украиной и о мерах безопасности на 9 мая
13:27 07.05.2025 (обновлено: 13:29 07.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Позиция президента России Владимира Путина о временном перемири с Украиной на время празднования Дня Победы остается в силе, все указания даны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По решению Владимира Путина Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы. Все боевые действия останавливаются с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
"В данном случае нечего комментировать, позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет", – цитирует слова Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента добавил, что российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке.
Песков подчеркнул, чтобы праздник Победы в Великой Отечественной войне прошел на должном уровне, в столице России будут введены ограничения по связи.
"Могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно с пониманием относиться", – прокомментировал Песков возможные ограничения в работе мобильного интернета Москвы.
Ранее сообщалось, что в праздничных мероприятиях в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие главы 29 иностранных государств.
Кроме того, в праздничном параде примут участие воинские расчеты из 13 стран. Также на парад Победы приедут ветераны из некоторых иностранных государств, в том числе США.
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