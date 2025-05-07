https://crimea.ria.ru/20250507/peskov-rasskazal-o-peremirii-s-ukrainoy-i-o-merakh-bezopasnosti-na-9-maya-1146273237.html

Песков рассказал о перемирии с Украиной и о мерах безопасности на 9 мая

Песков рассказал о перемирии с Украиной и о мерах безопасности на 9 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Песков рассказал о перемирии с Украиной и о мерах безопасности на 9 мая

Позиция президента России Владимира Путина о временном перемири с Украиной на время празднования Дня Победы остается в силе, все указания даны. Об этом... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T13:27

2025-05-07T13:27

2025-05-07T13:29

дмитрий песков

кремль

новости крыма

крым

новости

9 мая

80 лет победы

безопасность

перемирие

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144859364_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f3b3730786da432134c310ffe87f9fa8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Позиция президента России Владимира Путина о временном перемири с Украиной на время празднования Дня Победы остается в силе, все указания даны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По решению Владимира Путина Россия объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы. Все боевые действия останавливаются с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.Пресс-секретарь президента добавил, что российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке.Песков подчеркнул, чтобы праздник Победы в Великой Отечественной войне прошел на должном уровне, в столице России будут введены ограничения по связи.Ранее сообщалось, что в праздничных мероприятиях в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие главы 29 иностранных государств.Кроме того, в праздничном параде примут участие воинские расчеты из 13 стран. Также на парад Победы приедут ветераны из некоторых иностранных государств, в том числе США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь преображается ко Дню ПобедыКто приедет в Киев 9 мая к ЗеленскомуМИД России запускает новый проект ко Дню Победы

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, новости крыма, крым, новости, 9 мая, 80 лет победы, безопасность, перемирие, украина