https://crimea.ria.ru/20250506/simferopol-preobrazhaetsya-ko-dnyu-pobedy-1146235199.html

Симферополь преображается ко Дню Победы

Симферополь преображается ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Симферополь преображается ко Дню Победы

Столицу Крыма украшают к главному празднику - 80-летию Великой Победы. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T12:43

2025-05-06T12:43

2025-05-06T12:43

симферополь

80 лет победы

новости крыма

крым

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/06/1146227857_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec377a9ccacc974ae6ce82a4dc37bf65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Столицу Крыма украшают к главному празднику - 80-летию Великой Победы.В центре города, а также в парках и скверах установили праздничные инсталляции. Массовых мероприятий в Симферополе, как и во всем Крыму, по соображениям безопасности не планируется. Однако горожане и гости столицы могут сделать памятные фото, посетить выставки и концерты или... станцевать "Вальс Победы".Подробнее - в фотоленте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 маяВ Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестраВ Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофактВ Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы

https://crimea.ria.ru/20250418/o-geroyakh-bylykh-vremen-glavnye-pamyatniki-velikoy-otechestvennoy-v-krymu-1145792464.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, 80 лет победы, новости крыма, крым, праздники и памятные даты