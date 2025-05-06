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Симферополь преображается ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Симферополь преображается ко Дню Победы
Симферополь преображается ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Симферополь преображается ко Дню Победы
Столицу Крыма украшают к главному празднику - 80-летию Великой Победы. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T12:43
2025-05-06T12:43
симферополь
80 лет победы
новости крыма
крым
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Столицу Крыма украшают к главному празднику - 80-летию Великой Победы.В центре города, а также в парках и скверах установили праздничные инсталляции. Массовых мероприятий в Симферополе, как и во всем Крыму, по соображениям безопасности не планируется. Однако горожане и гости столицы могут сделать памятные фото, посетить выставки и концерты или... станцевать "Вальс Победы".Подробнее - в фотоленте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 маяВ Симферопольском сквере стартуют концерты духового оркестраВ Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофактВ Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы
https://crimea.ria.ru/20250418/o-geroyakh-bylykh-vremen-glavnye-pamyatniki-velikoy-otechestvennoy-v-krymu-1145792464.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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симферополь, 80 лет победы, новости крыма, крым, праздники и памятные даты
Симферополь преображается ко Дню Победы

Симферополь украшают к 80-летию Великой Победы - ФОТО

12:43 06.05.2025
 
© РИА Новости КрымИнсталляция ко Дню Победы в Симферополе
Инсталляция ко Дню Победы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Столицу Крыма украшают к главному празднику - 80-летию Великой Победы.
В центре города, а также в парках и скверах установили праздничные инсталляции. Массовых мероприятий в Симферополе, как и во всем Крыму, по соображениям безопасности не планируется. Однако горожане и гости столицы могут сделать памятные фото, посетить выставки и концерты или... станцевать "Вальс Победы".
Подробнее - в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым

Симферополь готовится к празднованию Дня Победы

Инсталляция ко Дню Победы в Симферополе
1 из 8

Симферополь готовится к празднованию Дня Победы

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Инсталляции для фотозон устанавливают в парках и скверах

Инсталляция ко Дню Победы в Симферополе
2 из 8

Инсталляции для фотозон устанавливают в парках и скверах

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Преобразилась и главная площадь города - площадь Ленина

Инсталляция ко Дню Победы в Симферополе
3 из 8

Преобразилась и главная площадь города - площадь Ленина

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На ней организовали несколько локаций

Инсталляция ко Дню Победы в Симферополе
4 из 8

На ней организовали несколько локаций

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Сюда можно прийти семьей или с друзьями и сделать фото на память

Инсталляция ко Дню Победы в Симферополе
5 из 8

Сюда можно прийти семьей или с друзьями и сделать фото на память

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

9 мая - особенный день для Крыма с его героической историей

Инсталляция ко Дню Победы в Симферополе
6 из 8

9 мая - особенный день для Крыма с его героической историей

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В преддверии Дня Победы в городе открываются тематические фотовыставки

Инсталляция ко Дню Победы в Симферополе
7 из 8

В преддверии Дня Победы в городе открываются тематические фотовыставки

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Массовых мероприятий не планируется, однако город уже настроился на волну праздника

Инсталляция ко Дню Победы в Симферополе
8 из 8

Массовых мероприятий не планируется, однако город уже настроился на волну праздника

© РИА Новости Крым
1 из 8

Симферополь готовится к празднованию Дня Победы

© РИА Новости Крым
2 из 8

Инсталляции для фотозон устанавливают в парках и скверах

© РИА Новости Крым
3 из 8

Преобразилась и главная площадь города - площадь Ленина

© РИА Новости Крым
4 из 8

На ней организовали несколько локаций

© РИА Новости Крым
5 из 8

Сюда можно прийти семьей или с друзьями и сделать фото на память

© РИА Новости Крым
6 из 8

9 мая - особенный день для Крыма с его героической историей

© РИА Новости Крым
7 из 8

В преддверии Дня Победы в городе открываются тематические фотовыставки

© РИА Новости Крым
8 из 8

Массовых мероприятий не планируется, однако город уже настроился на волну праздника

© РИА Новости Крым
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт
В Симферополе 80 пар одновременно станцуют вальс в честь 80-летия Победы
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