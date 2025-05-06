Симферополь преображается ко Дню Победы

Симферополь украшают к 80-летию Великой Победы - ФОТО
Симферополь готовится к празднованию Дня Победы
Симферополь готовится к празднованию Дня Победы
Инсталляции для фотозон устанавливают в парках и скверах
Инсталляции для фотозон устанавливают в парках и скверах
Преобразилась и главная площадь города - площадь Ленина
Преобразилась и главная площадь города - площадь Ленина
На ней организовали несколько локаций
На ней организовали несколько локаций
Сюда можно прийти семьей или с друзьями и сделать фото на память
Сюда можно прийти семьей или с друзьями и сделать фото на память
9 мая - особенный день для Крыма с его героической историей
9 мая - особенный день для Крыма с его героической историей
В преддверии Дня Победы в городе открываются тематические фотовыставки
В преддверии Дня Победы в городе открываются тематические фотовыставки
Массовых мероприятий не планируется, однако город уже настроился на волну праздника
Массовых мероприятий не планируется, однако город уже настроился на волну праздника
Симферополь готовится к празднованию Дня Победы
Инсталляции для фотозон устанавливают в парках и скверах
Преобразилась и главная площадь города - площадь Ленина
На ней организовали несколько локаций
Сюда можно прийти семьей или с друзьями и сделать фото на память
9 мая - особенный день для Крыма с его героической историей
В преддверии Дня Победы в городе открываются тематические фотовыставки
Массовых мероприятий не планируется, однако город уже настроился на волну праздника