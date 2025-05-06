https://crimea.ria.ru/20250506/mid-rossii-zapuskaet-novyy-proekt-ko-dnyu-pobedy-1146244456.html

МИД России запускает новый проект ко Дню Победы

МИД России запускает новый проект ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 06.05.2025

МИД России запускает новый проект ко Дню Победы

МИД России запускает патриотический проект в Telegram, посвященный 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила во вторник официальны представитель российского... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T15:49

2025-05-06T15:49

2025-05-06T15:51

мария захарова

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

история

память

80 лет победы

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. МИД России запускает патриотический проект в Telegram, посвященный 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила во вторник официальны представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Она подчеркнула, что сегодня мероприятия в честь 80-й годовщины великой Победы проводятся не только в России. Подвиг победителей чтят в разных странах мира. Так, "Бессмертный полк" уже пошел улицами 30 государств мира, а к акции "Сад Победы" присоединились 40 стран. Все это происходит несмотря на препятствия и действия провокаторов, в том числе со стороны выходцев из Украины, предавшей память своих предков."Все это вызывает искреннее отвращение. Ведь у большинства из них, как и у главаря киевской хунты Зеленского, отцы, деды, прадеды – фронтовики. Они сражались за советскую родину, за общую родину, против гитлеровских оккупантов. Что бы их предки сказали им сегодня, видя, как их потомки ради личной выгоды или просто ради похвалы западного хозяина по заказу очерняют собственное прошлое и предают свою же собственную историю", – задалась вопросом Захарова.Ранее Захарова прокомментировала рекомендацию внешнеполитического ведомства Германии не приглашать на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне представителей России и Белоруссии. Сам по себе тот факт, что идейные наследники и прямые потомки гитлеровских палачей будут выдворять русских с торжественных мероприятий, посвященных Победе, уже выглядит вопиющим оскорблением, считает она.Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. В указе президента об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории как оружие в информационной войне, чтобы разрушать целостность России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление по перемирию в праздникиСимферополь преображается ко Дню ПобедыКак отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 мая

https://crimea.ria.ru/20250505/kto-priedet-na-9-maya-v-moskvu-polnyy-spisok-mirovykh-liderov-1146204966.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), история, память, 80 лет победы, великая отечественная война