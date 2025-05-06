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На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеров
На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеров - РИА Новости Крым, 06.05.2025
На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеров
В праздничных мероприятиях в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие главы 29 иностранных государств, сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T17:00
2025-05-06T17:00
2025-05-06T18:42
россия
9 мая
80 лет победы
юрий ушаков
политика
новости
владимир путин (политик)
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В праздничных мероприятиях в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие главы 29 иностранных государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены делегациями на высоком уровне. От КНДР на праздновании 80-летия Победы будет присутствовать посол, добавил Ушаков.Кроме того, в праздничном параде примут участие воинские расчеты из 13 стран. Также на парад Победы приедут ветераны из некоторых иностранных государств, в том числе США.Помощник российского лидера добавил, что администрация президента РФ направила приглашение послу США Линн Трейси, будет ли она присутствовать, неизвестно.Глава государства Владимир Путин в дни празднования Победы проведет более 15 двусторонних встреч. В частности, российский лидер и президент Венесуэлы Николас Мадуро подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.8 мая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры стран подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений. 9 мая президент РФ и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудят ситуацию на Украине. В этот же день Путин встретится с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Словакии Робертом Фицо.10 мая запланированы встречи с генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама, лидерами Лаоса, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной ОсетииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров От Сиднея до Пекина: где в мире проходит "Бессмертный полк"
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россия, 9 мая, 80 лет победы, юрий ушаков, политика, новости, владимир путин (политик), внешняя политика
На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеров
в Москву на 80-летие Победы приедут 29 зарубежных лидеров – Ушаков
17:00 06.05.2025 (обновлено: 18:42 06.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В праздничных мероприятиях в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие главы 29 иностранных государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
По его словам, на параде в российской столице будут присутствовать лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены делегациями на высоком уровне. От КНДР на праздновании 80-летия Победы будет присутствовать посол, добавил Ушаков.
Кроме того, в праздничном параде примут участие воинские расчеты из 13 стран. Также на парад Победы приедут ветераны из некоторых иностранных государств, в том числе США.
Помощник российского лидера добавил, что администрация президента РФ направила приглашение послу США Линн Трейси, будет ли она присутствовать, неизвестно.
Глава государства Владимир Путин в дни празднования Победы проведет более 15 двусторонних встреч. В частности, российский лидер и президент Венесуэлы Николас Мадуро подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
8 мая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры стран подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений.
9 мая президент РФ и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудят ситуацию на Украине. В этот же день Путин встретится с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Словакии Робертом Фицо.
10 мая запланированы встречи с генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама, лидерами Лаоса, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной Осетии
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