https://crimea.ria.ru/20250506/na-parad-pobedy-v-moskvu-priedut-29-zarubezhnykh-liderov-1146252290.html

На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеров

На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеров - РИА Новости Крым, 06.05.2025

На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеров

В праздничных мероприятиях в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие главы 29 иностранных государств, сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T17:00

2025-05-06T17:00

2025-05-06T18:42

россия

9 мая

80 лет победы

юрий ушаков

политика

новости

владимир путин (политик)

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В праздничных мероприятиях в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие главы 29 иностранных государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены делегациями на высоком уровне. От КНДР на праздновании 80-летия Победы будет присутствовать посол, добавил Ушаков.Кроме того, в праздничном параде примут участие воинские расчеты из 13 стран. Также на парад Победы приедут ветераны из некоторых иностранных государств, в том числе США.Помощник российского лидера добавил, что администрация президента РФ направила приглашение послу США Линн Трейси, будет ли она присутствовать, неизвестно.Глава государства Владимир Путин в дни празднования Победы проведет более 15 двусторонних встреч. В частности, российский лидер и президент Венесуэлы Николас Мадуро подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.8 мая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры стран подпишут совместные заявления о дальнейшем углублении отношений. 9 мая президент РФ и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудят ситуацию на Украине. В этот же день Путин встретится с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Словакии Робертом Фицо.10 мая запланированы встречи с генеральным секретарем ЦК компартии Вьетнама, лидерами Лаоса, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной ОсетииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление по перемирию в праздники Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров От Сиднея до Пекина: где в мире проходит "Бессмертный полк"

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, 9 мая, 80 лет победы, юрий ушаков, политика, новости, владимир путин (политик), внешняя политика