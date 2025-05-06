https://crimea.ria.ru/20250506/kto-priedet-v-kiev-9-maya-k-zelenskomu-1146246514.html

Кто приедет в Киев 9 мая к Зеленскому

Кто приедет в Киев 9 мая к Зеленскому - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Кто приедет в Киев 9 мая к Зеленскому

Празднование Победы в Великой Отечественной войне долгие годы вызывает как минимум глухое раздражение в большинстве европейских столиц, где уже давно... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T19:01

2025-05-06T19:01

2025-05-06T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Празднование Победы в Великой Отечественной войне долгие годы вызывает как минимум глухое раздражение в большинстве европейских столиц, где уже давно обосновались русофобские политические режимы. В противовес Дню Победы, 9 мая там празднуют так называемый День Европы – "праздник единства" в странах ЕС и Совета Европы. С 2023 года День Европы вместо дня Победы официально празднуют и на Украине, нынешним властям которой предстоящее 80-летие Великой Победы и визит большого числа мировых лидеров в Москву не дает покоя больше всего.В целях сорвать торжества в российской столице глава киевского режима даже позволил себе угрожать ударами по Красной площади в этот знаменательный день и параллельно решил собрать у себя в гостях европейских лидеров для празднования Дня Европы в качестве политико-дипломатической альтернативы параду Победы в Москве.Что вышло из этой затеи Зеленского и кто приедет в Незалежную по его приглашению – в материале РИА Новости Крым.Променяли Киев на Осло и НансиКонкретного плана мероприятий на Украине 8-9 мая (8 мая в Западной Европе и США отмечается так называемый День примирения и памяти) пока нет. Есть лишь сведения СМИ о том, что встреча Зеленского с представителями государств ЕС и еврочиновниками, скорее всего, состоится даже не в Киеве, а во Львове. При этом на серьезный медийный эффект мероприятия вождям киевского режима, судя по всему, рассчитывать не приходится.По данным СМИ, Макрон и Туск 9 мая будут подписывать в Нанси новый договор о дружбе, предполагающий расширение сотрудничества двух стран, в том числе в оборонной сфере. Вместо "друга Эммануэля" Францию в гостях у Зеленского будет представлять министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро. Кто поедет от Варшавы, пока неизвестно. Возможно, как и в случае Франции, глава МИД. Хотя, учитывая некоторое похолодание в отношениях между Киевом и персонально Радославом Сикорским, могут не дождаться и его. Как бы там ни было, и Париж, и Варшава в данном случае наглядно продемонстрировали, кто для них является более приоритетным союзником.Кир Стармер 8-9 мая будет присутствовать в Осло на саммите стран-членов Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) – военной коалиции 10 североевропейских стран-членов НАТО. На саммите планируется обсуждение военной помощи Украине, безопасности в Европе, сотрудничестве в Арктике. К слову, в мероприятии также будут участвовать премьер-министры Норвегии и Канады Йонас Гар Стере и Марк Карни. Поэтому к Зеленскому в эти дни они тоже не поедут.Фридриху Мерцу посещать Украину в отсутствие лидеров основных стран ЕС и вовсе недосуг, учитывая, что его кандидатура едва не провалилась в Бундестаге.Об уровне гостей на аудиенции с Зеленским в целом высказался тот же глава МИД Франции Барро: "Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду".Парад проигравшихПомимо дипломатических ухищрений в попытках сорвать визит мировых лидеров на парад Победы в Москву, киевский режим уже привычно использует террористические. В конце апреля Зеленский выступил с завуалированными угрозами омрачить россиянам праздник ударами по Красной площади."Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии... Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом. И правильно переживают", – сказал он.Но этим "предупреждением" Зеленский только сделал хуже сам ому себе. Позже на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом глава киевского режима был вынужден нелепо оправдываться за свои слова, намекая, что это Москва якобы может устроить провокацию, из-за которой могут пострадать высокие гости парада Победы. Правда, зачем российской стороне устраивать такое, Зеленский решил не объяснять. Некоторые украинские инсайдерские каналы сообщают, что причина этого "отката" в риторике Зеленского – жесткий окрик из администрации президента США Дональда Трампа, не заинтересованной на данный момент в эскалации конфликта и нагнетании ситуации.Как бы там ни было, после угроз главы киевского режима в среде политиков, дипломатов и экспертов вновь заговорили о том, что власти Украины плотно взяли на вооружение методы террористов и нацистов Третьего рейха, победу над которыми будут отмечать 9 мая. При этом в Службе внешней разведки РФ обратили внимание, что круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС. А сходка, задуманная Киевом как альтернатива торжествам 9 мая в Москве, может оказаться существенным ударом по имиджу государств ЕС, выступающих за якобы "европейские ценности", указали в ведомстве.Представители этих стран и приедут на Украину 8-9 мая. Поэтому в сети многие пользователи уже окрестили предстоящее мероприятие "парадом проигравших"."Украина как плацдарм уже многим надоела"Европейские руководители игнорируют приглашение Зеленского по ряду причин, отметила в комментарии РИА Новости Крым руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.По словам эксперта, хотя антироссийская политика и остается превалирующей в западных странах, Украина как плацдарм уже многим надоела, тем более что Киев очень дорого обходится Западу."Вот и разъедутся лидеры стран "коалиции желающих" по городам и весям, но мимо Киева, которому не удалось перетянуть свое дырявое одеяло в мировой информационной повестке не себя, и "пэрэмога" (победа – ред.) снова обернулась "зрадой" (изменой – ред.)", - убеждена руководитель крымского филиала ФоРГО.Как отметила Киселева, все внимание государств мира, даже врагов России, уже сейчас приковано к предстоящему Параду Победы в Москве, в котором будут участвовать первые лица более 20-ти стран разных континентов, где проживают свыше четверти населения мира.При этом Европа в год 80-летия победы над нацизмом опять разделена на тех, кто поддерживает нацистский режим, и тех, кто, не изменяя памяти своих дедов и прадедов, ведет с ним решительный бой. И в этой борьбе главную роль снова играет Россия, заключила политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250503/eto-samoubiystvo-ekspert-ob-ugrozakh-zelenskogo-lideram-v-moskve-na-9-maya-1146170888.html

https://crimea.ria.ru/20250505/kto-priedet-na-9-maya-v-moskvu-polnyy-spisok-mirovykh-liderov-1146204966.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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80 лет победы, парад, россия, украина, владимир зеленский, политика, европа, наталья киселева