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Террорист международного масштаба: в МИД ответили на угрозы Зеленского

Террорист международного масштаба: в МИД ответили на угрозы Зеленского - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Террорист международного масштаба: в МИД ответили на угрозы Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от трехдневного перемирия по случаю празднования... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T15:43

2025-05-03T15:43

2025-05-03T15:43

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

владимир зеленский

украина

россия

в мире

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от трехдневного перемирия по случаю празднования 80-летия Победы и его сомнения в безопасности мировых лидеров в Москве 9 мая классической угрозой террориста международного масштаба.В субботу Зеленский в комментарии западным СМИ отверг предложение Кремля о перемирии на период празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне с 8 по 10 мая включительно. Также заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве на параде Победы 9 мая.Она отметила, что после каждого теракта на территории России киевский режим – его силовые службы и лично Зеленский – бахвалятся, что это их рук дело и так будет и дальше. А потому фраза, что он "не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России", так как это не его зона ответственности, является прямой угрозой", подчеркнула Захарова."Но сегодня он пробил и это дно", начав угрожать главам стран, а также "физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия", - подчеркнула Захарова.По ее словам, и сносимые памятники героям Великой Отечественной войны на Украине, и варварская эксгумация останков красноармейцев, и глумление над символикой Победы, и запрет исполнения песен на русском – все это доказательства, что "9 Мая Зеленский будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист зиганет фашистам"."Все, что Зеленский заявил в ходе общения с прессой, в очередной раз доказывает неонацистскую сущность киевского режима, ставшего террористической ячейкой", - заключила она.Ранее сенатор РФ, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев высказал мнение, что "минеральная сделка" показала истинные цели США в переговорах о мире на Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция РоссииКиев пытался атаковать Крым западными крылатыми ракетами и морскими БПЛАУгрозы Параду Победы: режим Зеленского уподобился ИГИЛу**Запрещенная в России террористическая организация

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, владимир зеленский, украина, россия, в мире, безопасность