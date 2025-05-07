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Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков
Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков
Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T12:33
2025-05-07T12:33
2025-05-07T12:48
дмитрий песков
80 лет победы
безопасность
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе.Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, 80 лет победы, безопасность, новости, армия и флот
Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков
Военные РФ принимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло спокойно - Песков
12:33 07.05.2025 (обновлено: 12:48 07.05.2025)