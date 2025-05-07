https://crimea.ria.ru/20250507/voennye-rf-delayut-vse-chtoby-80-letie-pobedy-proshlo-spokoyno---peskov-1146272329.html

Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков

Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков

Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T12:33

2025-05-07T12:33

2025-05-07T12:48

дмитрий песков

80 лет победы

безопасность

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе.Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, 80 лет победы, безопасность, новости, армия и флот