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Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков
Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков
Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T12:33
2025-05-07T12:48
дмитрий песков
80 лет победы
безопасность
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе.Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, 80 лет победы, безопасность, новости, армия и флот
Военные РФ делают все, чтобы 80-летие Победы прошло спокойно - Песков

Военные РФ принимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло спокойно - Песков

12:33 07.05.2025 (обновлено: 12:48 07.05.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Принимаются специальными службами, нашими военными все необходимые меры для того, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке", - сказал Песков журналистам.
Он также заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня в честь юбилея Победы остается в силе.
"Да, эта инициатива российской стороны, президента Путина, она остается в силе", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
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Дмитрий Песков80 лет ПобедыБезопасностьНовостиАрмия и флот
 
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