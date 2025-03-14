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На Юге России благоустроено больше четырех тысяч территорий за шесть лет
На Юге России благоустроено больше четырех тысяч территорий за шесть лет - РИА Новости Крым, 14.03.2025
На Юге России благоустроено больше четырех тысяч территорий за шесть лет
В Южном федеральном округе благоустроено больше 4,3 тысячи территорий с 2019 года. Об этом со ссылкой на вице-премьера страны Марата Хуснуллина сообщает... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T10:01
2025-03-14T10:01
2025-03-14T10:01
благоустройство
россия
юфо
новости
марат хуснуллин
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Южном федеральном округе благоустроено больше 4,3 тысячи территорий с 2019 года. Об этом со ссылкой на вице-премьера страны Марата Хуснуллина сообщает официальный ТГ-канал правительства России.Как отметил вице-премьер, ЮФО – это важный экономический, культурный и туристический центр страны, поэтому важно повышать привлекательность региона как для местных жителей, так и для туристов, это является одной из приоритетных задач. При этом, большое внимание уделяется благоустройству мест отдыха, парков и скверов.Ежегодно все больше людей не остаются в стороне от вопросов благоустройства и голосуют за понравившиеся проекты, добавил он.Кроме того, планируется, что по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" к 2030 году до 80% вырастет доля российских городов с комфортной средой.Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, республика за два года значительно улучшила курортную инфраструктуру в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", преобразования продолжатся на западном побережье республики. По словам Аксенова, в регионе стартовал новый этап нацпроекта. В его рамках запланировано комплексное обустройство туристского кода центра города Саки.Общий объем финансового обеспечения реализации нацпроектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем год назад. Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в СакахКогда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму"Шторм века" не грозит: у марины в Балаклаве сейсмостойкость 9 баллов
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благоустройство, россия, юфо, новости, марат хуснуллин, городская среда
На Юге России благоустроено больше четырех тысяч территорий за шесть лет
На Юге России благоустроено больше 4 тысяч территорий с 2019 года – Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Южном федеральном округе благоустроено больше 4,3 тысячи территорий с 2019 года. Об этом со ссылкой на вице-премьера страны Марата Хуснуллина сообщает официальный ТГ-канал правительства России.
"Более 4,3 тыс. территорий Южного федерального округа благоустроено в России с 2019 года. В рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в ЮФО реализован 51 проект", - говорится в сообщении.
Как отметил вице-премьер, ЮФО – это важный экономический, культурный и туристический центр страны, поэтому важно повышать привлекательность региона как для местных жителей, так и для туристов, это является одной из приоритетных задач. При этом, большое внимание уделяется благоустройству мест отдыха, парков и скверов.
Ежегодно все больше людей не остаются в стороне от вопросов благоустройства и голосуют за понравившиеся проекты, добавил он.
Кроме того, планируется, что по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" к 2030 году до 80% вырастет доля российских городов с комфортной средой.
Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, республика за два года значительно улучшила
курортную инфраструктуру в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", преобразования продолжатся на западном побережье республики. По словам Аксенова, в регионе стартовал новый этап нацпроекта. В его рамках запланировано комплексное обустройство туристского кода центра города Саки.
Общий объем финансового обеспечения реализации нацпроектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей
, что на 20% больше, чем год назад. Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов.
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