https://crimea.ria.ru/20250212/v-krymu-stroyatsya-zavody-po-proizvodstvu-gipsokartona-i-mineralnoy-vaty-1144095201.html
В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты
В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты - РИА Новости Крым, 12.02.2025
В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты
В Крыму надо наращивать производство строительных материалов, чтобы обеспечить темпы строительства. Для этого уже строятся два завода, которые будут производить РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T07:56
2025-02-12T07:56
2025-02-12T07:56
новости крыма
анушаван агаджанян
строительство
стройка
крым
производство в крыму
симферопольский район
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143200317_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_abc24f6dd023bc2a1281199fe55a2cb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму надо наращивать производство строительных материалов, чтобы обеспечить темпы строительства. Для этого уже строятся два завода, которые будут производить гипсокартон и минеральную вату. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Это предприятие, которое строится в поселке Гвардейское Симферопольского района, позволит обеспечить продукцией не только Крым, но и новые регионы России.На базе индустриального парка в Феодосии уже создано предприятие по производству гипсокартона – соглашение об этом было подписано в ходе Ялтинского международного экономического форума."Сегодня инвестор уже выбрал соответствующее оборудование для поставки его на предприятие", – проинформировал Анушаван Агаджанян.Ранее министр сообщал, что на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Перед минпромом республики стоит задача и в дальнейшем загружать мощности судостроительного завода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтрВ Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод
крым
симферопольский район
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/09/1143200317_0:0:844:632_1920x0_80_0_0_2c2a4cf5ac50592e4e54d715ae298822.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, анушаван агаджанян, строительство, стройка, крым, производство в крыму, симферопольский район, феодосия
В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты
В Крыму будут производить собственные строительные материалы