https://crimea.ria.ru/20250212/v-krymu-stroyatsya-zavody-po-proizvodstvu-gipsokartona-i-mineralnoy-vaty-1144095201.html

В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты

В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты - РИА Новости Крым, 12.02.2025

В Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ваты

В Крыму надо наращивать производство строительных материалов, чтобы обеспечить темпы строительства. Для этого уже строятся два завода, которые будут производить РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T07:56

2025-02-12T07:56

2025-02-12T07:56

новости крыма

анушаван агаджанян

строительство

стройка

крым

производство в крыму

симферопольский район

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В Крыму надо наращивать производство строительных материалов, чтобы обеспечить темпы строительства. Для этого уже строятся два завода, которые будут производить гипсокартон и минеральную вату. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.Это предприятие, которое строится в поселке Гвардейское Симферопольского района, позволит обеспечить продукцией не только Крым, но и новые регионы России.На базе индустриального парка в Феодосии уже создано предприятие по производству гипсокартона – соглашение об этом было подписано в ходе Ялтинского международного экономического форума."Сегодня инвестор уже выбрал соответствующее оборудование для поставки его на предприятие", – проинформировал Анушаван Агаджанян.Ранее министр сообщал, что на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Перед минпромом республики стоит задача и в дальнейшем загружать мощности судостроительного завода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтрВ Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод

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новости крыма, анушаван агаджанян, строительство, стройка, крым, производство в крыму, симферопольский район, феодосия